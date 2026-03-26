Verificări ANAF privind prețurile de transfer – 8 mil. euro, impozit suplimentar stabilit pentru o firmă de confecții

ANAF a majorat cu opt milioane de euro impozitul pe care trebuie să îl plătească o firmă de confecții, în urma unei verificări privind tranzacțiile cu compania-mamă din străinătate.

Societatea nu a putut prezenta documente justificative suficiente pentru individualizarea componentei deductibile aferente serviciilor intragrup analizate, astfel încât inspectorii au procedat la ajustarea tratamentului fiscal aplicat acestor cheltuieli, conform unui comunicat ANAF.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești a stabilit, la finalizarea inspecției, majorarea bazei impozabile, de la aproximativ 26 milioane euro la peste 77 milioane euro, și un impozit pe profit de trei ori mai mare decât cel declarat inițial de către societate, adică de 12 milioane, în loc de patru milioane de euro.

Atenționarea Fiscului: Controalele privind prețurile de transfer continuă

Acțiunea de control se înscrie în strategia ANAF de prevenire și combatere a diminuării nejustificate a bazei impozabile prin tranzacții intragrup.

ANAF va continua verificările în domeniul prețurilor de transfer, cu prioritate în situațiile în care nivelul cheltuielilor intragrup nu este susținut de beneficiul economic demonstrabil și de activitatea efectiv desfășurată în România.

Neregulile

Inspecția fiscală a vizat tranzacțiile derulate cu persoane afiliate nerezidente fiscal în România, respectiv tratamentul fiscal aplicat unor cheltuieli cu servicii intragrup (ex: consultanță, IT, contabilitate, resurse umane, logistică etc.), în valoare totală de peste 42 mil. Eur, analizate din perspectiva existenței beneficiului economic real și a necesității acestora, în raport cu profilul funcțional al societății, stabilit conform legislației prețurilor de transfer.

În perioada verificată, profitul aferent activității desfășurate de contribuabil a reprezentat aproximativ 5,5% din cifra de afaceri realizată, în contextul unui nivel ridicat al cheltuielilor cu servicii intragrup facturate de persoane afiliate nerezidente, care, raportat la veniturile obținute din relațiile intragrup, a evidențiat un potențial impact de diminuare a bazei impozabile în România.

Din analiza efectuată a rezultat că societatea verificată desfășura activități de procesare în regim lohn (toll manufacturing), fără a deține drepturi de proprietate asupra produselor finite rezultate din activitatea de procesare și fără a avea responsabilități privind aprovizionarea cu materii prime sau negocierea relațiilor contractuale comerciale cu clienți independenți, aceste funcții fiind exercitate de o persoană afiliată din cadrul grupului.

În acest context, profilul funcțional al contribuabilului a evidențiat asumarea unui nivel limitat de riscuri economice și exercitarea unor funcții operaționale circumscrise activității de procesare.

Analiza a evidențiat că anumite categorii de servicii facturate (precum servicii de logistică, planificare livrări sau conformare fiscal-vamală aferentă relațiilor comerciale externe) nu au putut fi corelate, pe baza documentației prezentate, cu funcțiile efectiv exercitate de contribuabilul verificat.

De asemenea, s-a constatat că nu toate costurile aferente activității operaționale principale generatoare de venituri au fost reflectate în baza de cost utilizată pentru determinarea remunerației aferente activității de procesare, motiv pentru care echipa de inspecție fiscală a procedat la reîntregirea bazei de cost în sensul creșterii acesteia, urmată de aplicarea marjei de profit determinate în conformitate cu principiul valorii de piață.

Pe baza analizei documentației justificative prezentate și a informațiilor disponibile în cadrul inspecției fiscale, organele de control au constatat că, pentru o parte semnificativă a serviciilor intragrup facturate, contribuabilul nu a demonstrat în mod complet:

necesitatea economică a serviciilor raportat la activitatea desfășurată în România;

beneficiul economic concret obținut de societate;

modalitatea de alocare a costurilor pe tipuri de servicii și centre de cost;

delimitarea între serviciile operaționale și costurile aferente acționariatului.

