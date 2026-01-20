Veniturile Rusiei provenite din petrol și gaze scad în ianuarie la aproape jumătate față de ianuarie 2025

Veniturile bugetare ale Rusiei provenite din petrol și gaze naturale vor fi cu 46% mai mici în luna ianuarie, față de aceeași lună din 2025, a calculat Reuters, bazându-se pe volumul producției de hidrocarburi, ratelor de rafinare și vânzărilor atât pe piața internă cât și internațională.

Conform Reuters, veniturile Rusiei din petrol și gaze pentru luna ianuarie vor fi de 420 de miliarde de ruble, ceea ce este echivalentul a aproximativ 5,42 miliarde de dolari, determinate de prețurile internaționale mai mici la petrol și de o rublă mai puternică. Rubla a crescut cu peste 30% în decembrie 2025 față de anul precedent, ceea ce a dus la scăderea prețului petrolului exprimat în ruble utilizat în scopuri fiscale cu până la 53%.

Industria petrolieră și gazieră contribuie cu aproximativ 25% la totalul veniturilor bugetare ale Rusiei. Liderii occidentali consideră că aceasta este o parte suficient de mare pentru a fi vizată cu sancțiuni, pentru a afecta capacitatea de finanțare a războiul din Ucraina. Până în prezent, 19 pachete de sancțiuni impuse de UE și mai multe runde de sancțiuni SUA nu au reușit să determine Rusia să renunțe la planurile sale militare, iar UE însăși continuă să cumpere petrol rusesc (prin intermediul unor țări terțe) și gaze, deși sunt supuse sancțiunilor.

Reuters menționează că bugetul federal al Rusiei va avea în acest an venituri de aproximativ 120 de miliarde de dolari (8,96 trilioane de ruble) din industria petrolului și gazelor, pe baza estimărilor actuale privind prețurile. Aceasta va fi o creștere de la 8,48 trilioane de ruble anul trecut, sau aproximativ 110 miliarde de dolari, în scădere cu 24% față de 2024.

