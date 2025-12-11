cursdeguvernare

joi

11 decembrie, 2025

Europa & Lumea

Veniturile Rusiei din exportul de petrol, la cel mai mic nivel de la începutul războiului din Ucraina

De Iulian Soare

11 decembrie, 2025

Veniturile obţinute din exporturile de petrol şi produse petroliere ale Rusiei au atins, în noiembrie, ”cel mai scăzut nivel” de la invazia la scară mare a Ucrainei şi de la criza cauzată de pandemia covid-19, anunţă într-un raport lunar Agenţia Internaţională a Energiei (AIE), relatează AFP, agenție citată de News.ro.

”Scăderea volumelor exporturilor, alături de preţuri mai mici, a redus veniturile la 11 miliarde de dolari, cu 3,8 miliarde de dolari mai puţin de la an la an, şi cu 11,4 miliarde de dolari sub media primului semestru din 2022 după invazia Ucrainei”, potrivit AIE.

Rusia a reușit să eludeze, până în prezent, sancțiunile americane pe marii săi producători de petrol, Rosneft și Lukoil, intrate în vigoare pe 21 noiembrie, potrivit Bloomberg.


Agenția de presă arată, citând date ale Goldman Sachs, că deși exporturile de petrol ale Lukoil și Rosneft au scăzut cu aproximativ 1,1 milioane de barili/zi, simultan exporturile altor „companii rusești nesancționate” au crescut cu 1,0 milioane barili/zi.

Mutarea exporturilor pe firme rusești nesancționate a compensat aproape total efectul sancțiunilor asupra celor doi mari producători de petrol ai Rusiei.

„Rețelele de comerț cu petrol ale Rusiei se reorganizează rapid”, spune banca americană.

(Citește și: Comerț „matrioșka” cu petrol: Cum eludează Rusia sancțiunile asupra Rosneft și Lukoil – SUA avertizează băncile prin care se face comerțul cu petrol rusesc)

****

