Venituri din criptomonede ANAF. Ce impozit și CASS se plătesc

Venituri din criptomonede ANAF. Românii care obțin venituri din tranzacționarea de monede virtuale au anumite obligații de plată.

Ce prevede Codul fiscal

Din punct de vedere fiscal, veniturile obținute din criptomonede (adică din transferul de monedă virtuală) sunt incluse în categoria „veniturilor din alte surse” și reprezintă venituri impozabile. Mai precis, ce se impozitează este câștigul, adică diferența dintre prețul de vânzare și prețul plătit inițial pentru criptomonedele respective, scăzând totodată din sumă și costurile aferente tranzacției (comisioane pentru brokeri etc).

Așadar, câștigurile din tranzacții cu criptomonede se impozitează în momentul în care sunt valorificate în monedă fiat. Este important de menționat că nu doar veniturile în numerar sunt impozabile, ci și bunurile și serviciile (de exemplu, dacă persoana își cumpără o mașină cu criptomonedele respective).

După cum se arată în documentul „Broșură privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală”, redactat de ANAF, veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar. cât şi cele în natură (produse, servicii, călătorii etc.).

Venituri din criptomonede ANAF – impozit

Începând cu 1 ianaurie 2026, impozitul datorat pentru veniturile din transferul de criptomonede s-a majorat de la 10% la 16%.

Astfel, potrivit articolului 116 din Codul fiscal, cota de 16% se aplică asupra câștigului din transferul de monedă virtuală, determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției.

Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei.

În cazul veniturilor din transferul de monedă virtuală, impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Cum se calculează impozitul pe criptomonede – exemple

În contextul discuției despre venituri din criptomonede ANAF este important de înțeles că regula de 200 lei/tranzacție și 600 lei/an neimpozabili reprezintă o scutire totală, nu un prag progresiv. Așadar, dacă un contribuabil depășește suma de 200 lei/tranzacție sau de pe cea de 600 de lei pe an, scutirea nu se mai aplică deloc, iar întreaga sumă va fi impozitată cu 16%, nu doar diferența de peste 200, respectiv 600 de lei.

Înțelegem mai bine cum se face impozitarea din câteva exemple. Dacă o persoană a câștigat într-un an 500 de lei din transferul de criptomonede, din 2 tranzacții de 200 de lei și una de 100 de lei, atunci beneficiază de scutire și nu plătește impozit.

Dacă, în schimb, a obținut 800 de lei într-un an din transferul de criptomonede, atunci se va impozita cu 16% toată suma, nu doar diferența de 200 de lei (800 de lei – 600 de lei). Mai precis, persoana va plăti 128 de lei impozit către stat (16% × 800 = 128 de lei).

În mod similar, dacă cineva a obținut un câștig de 300 de lei dintr-o singură tranzacție cu criptomonede, atunci persoana va plăti un impozit de 16% pe toată suma, nu doar pe partea care depășește 200 de lei.

Cu alte cuvinte, va plăti un impozit către stat de 48 de lei (16% × 300 = 48 de lei).

Venituri din criptomonede ANAF – plata CASS

Dacă veniturile din criptomonede depășeșc un anumit prag anual, atunci investitorii trebuie să plătească și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Este important de înțeles că, atunci când se calculează baza de impozitare, se iau în calcul și alte tipuri de venituri în afară de câștigurile din transferul de criptomonede. Astfel, se face o sumă (adunând veniturile din dividende, chirii, drepturi de autor, investiții la bursă, dobânzi bancare etc), iar dacă persoana depășește un anumit prag, atunci trebuie să plătească CASS (10%).

Pragul actual stabilit de Codul fiscal este de 6 salarii minime brute pe țară (6 x 4.050 RON = 24.300 RON). De exemplu, dacă cineva a obținut într-un an venituri de 24.000 de lei din criptomonede (sau din criptomonede și alte investiții), atunci nu trebuie să plătească CASS.

Venituri din criptomonede ANAF – baza de calcul pentru CASS

În schimb, dacă va depăși acest prag, atunci va avea de achitat o contribuție la sănătate la nivelul a 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară. Baza anuală de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate e stabilită la:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe țară inclusiv și 12 salarii minime brute pe țară;

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv și 24 de salarii minime brute pe țară;

c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe țară.

Venituri din criptomonede ANAF – contribuția la sănătate

Deoarece cota de contribuție pentru CASS este de 10%, iar la 1 ianuarie 2026 salariul minim brut pe țară este de 4.050 de lei pe lună, rezulcă că CASS pentru salariul minim brut pe economie este de 405 lei pe lună (10% din 4.050 RON).

De exemplu, dacă o persoană a obținut într-un an venituri din criptomonede egale cu 10 salarii minime brute pe țară, adică 40.500 de RON (4.050 x 10), va trebui să plătească o contribuție la sănătate la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, adică 2.430 de lei (405 x 6).

Dacă a realizat venituri din criptomonede egale cu 22 de salarii minime brute pe țară, adică 89.100 lei (4.050 x 22), va avea de plătit CASS la nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, adică 4.860 de lei (405 lei x 12).

Dacă, în schimb, a realizat venituri din transferul de monede virtuale egale cu 25 de salarii minime brute pe țară (25 x 4.050 lei), adică 101.250 de RON, atunci va avea de plătit CASS la nivelul a 24 de salarii minime brute pe țară, adică 9.720 de lei (24 x 405 RON).

