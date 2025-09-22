Situație dificilă pentru Vladimir Putin: Veniturile din petrol și gaze ale Rusiei au scăzut cu 20% în 2025

Vânzările de petrol și gaze ale Rusiei din luna septembrie sunt estimate să scadă cu aproximativ 23% față de luna septembrie a anului trecut, în contextul prețurilor mai mici și al întăririi rublei, arată calculele efectuate de agenția Reuters, care notează că scăderea afectează cea mai mare sursă de venituri bugetare ale Moscovei.

Scăderea prognozată vine în contextul în care președintele rus Vladimir Putin și oficialii săi economici pregătesc bugetul Rusiei pentru 2026, puternic grevat de cele mai ridicate cheltuieli militare de după Războiul Rece.

Potrivit calculelor Reuters, bazate pe date privind producția de petrol și gaze, rafinare și livrările pe piețele interne și internaționale, Rusia va încasa în septembrie 7,11 miliarde de dolari.

Per total, veniturile pentru primele 9 luni sunt pe cale să scadă cu 20,5% față de primele 9 luni din 2024.

Veniturile din petrol și gaze reprezintă aproape un sfert din bugetul Rusiei și sunt cea mai importantă sursă de finanțare pentru războiul Moscovei cu Ucraina, ajuns acum în al patrulea an.

Ministerul de Finanțe al Rusiei trebuie să prezinte un proiect de buget pentru 2026 parlamentului până la sfârșitul lui septembrie.

Kremlinul pregătește majorarea TVA și a altor impozite

Reuters notează că economia Rusiei încetinește semnificativ, iar deficitul bugetului federal crește – o evoluție așteptată încă din 2023 și 2024.

Rusia a majorat anul acesta impozitul pe venit și taxele pentru companii, dar în mai guvernul a trebuit totuși să tripleze estimarea pentru deficitul bugetului federal la 1,7% din produsul intern brut. Alte majorări de taxe și impozite sunt așteptate în noul buget, printre care și majorarea TVA.

Prognozele oficiale de creștere pentru acest an au fost reduse semnificativ, iar unii bancheri și oficiali de top au avertizat că economia se îndreaptă către stagnare sau recesiune.

Ministerul de Finanțe de la Moscova este programat să publice pe 3 octombrie estimările sale pentru veniturile din petrol și gaze din septembrie.

