SUA relansează producția de petrol în Venezuela: Companii americane pregătesc noi contracte cu firma petrolieră de stat de la Caracas

Mai mulți producători americani independenți de petrol urmează să semneze în zilele următoare mai multe contracte mari de producție cu compania petrolieră de stat a Venezuelei, Petróleos de Venezuela (PDVSA), conform Politico, care citează trei reprezentanți ai industriei familiarizați cu planurile.

Contractele reprezintă un pas înainte în eforturile administrației Trump de a crește producția de petrol în țara sud-americană, afectată de ani de criză.

O ceremonie de semnare, la care ar urma să participe mai mulți producători americani de dimensiuni mai mici și PDVSA, era programată pentru marți seara la Houston, potrivit celor trei surse. Ministrul venezuelean al Petrolului ar urma să participe, precum și șeful departamentului de explorare al PDVSA, conform uneia dintre surse. De asemenea, există posibilitatea ca ceremonia să fie amânată până miercuri dimineață.

Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume. Exporturile sale de petrol au ajuns deja la cel mai ridicat nivel din ultimii 6 ani

Casa Albă, care nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii, nu este așteptată să fie implicată oficial în ceremonia de marți. Aceasta are loc însă după ce oficiali de rang înalt ai administrației americane s-au deplasat la Caracas la sfârșitul lunii aprilie pentru a obține memorandumuri de înțelegere care au pus bazele unor acorduri oficiale de producție în Venezuela, țară care deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume.

Semnarea contractelor reprezintă un semn de progres după ce eforturile administrației Trump de a stimula dezvoltarea unor noi proiecte petroliere în Venezuela, începute după raidul american din ianuarie care a dus la capturarea fostului lider Nicolás Maduro, încetiniseră în ultimele luni, potrivit Politico.

Publicația mai arată că, în pofida impulsului oferit de creșterea prețurilor petrolului, negocierile s-au împotmolit asupra unor detalii esențiale, precum mecanismele de soluționare a disputelor, în timp ce autoritățile de la Caracas s-au confruntat cu efectele devastatoare ale celor două cutremure din iunie, soldate cu mii de morți.

Companiile petroliere internaționale care investesc în Venezuela primesc condiții fiscale favorabile

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a prezentat luna trecută noi reglementări care oferă condiții fiscale mai favorabile companiilor petroliere internaționale.

Semnările vin după ce administrația Trump și-a intensificat din nou presiunile asupra lui Rodríguez pentru ca PDVSA să încheie contracte cu firme americane, mai arată Politicp, care citează o sursă din industrie familiarizată cu negocierile. Aceste demersuri au inclus și contacte inițiate de secretarul de stat Marco Rubio pentru a discuta despre modul în care creșterea veniturilor din petrol ar putea ajuta țara după cutremurele devastatoare din această vară, a adăugat sursa.

„Există o recunoaștere reînnoită din partea lui Delcy că majorarea producției de petrol este calea către reconstrucție după cutremure și către realizarea obiectivelor pe care guvernul său le are pentru oamenii care suferă din cauza acestora”, a spus sursa.

Producția va crește mai lent în următorii doi ani. Marii petroliști așteaptă încă pentru selecția activelor

David Goldwyn, șeful companiei internaționale de consultanță energetică Goldwyn Global Strategies, a declarat pentru Politico că investițiile producătorilor independenți de petrol și extinderea producției din zăcămintele existente vor reprezenta probabil „principala sursă de creștere a producției de petrol a Venezuelei în următorii doi ani”.

„În timp ce marile companii petroliere așteaptă să vadă cum se clarifică situația politică și dacă vor putea selecta cele mai atractive active, producătorii independenți își pot reduce riscurile proiectelor într-o perioadă scurtă de timp”, a spus Goldwyn.

Aceste investiții ar putea însă adăuga doar aproximativ 300.000 de barili pe zi la producția petrolieră a țării în următorul an, mult sub creșterea de ordinul milioanelor de barili pe care autoritățile de la Caracas și Washington și-ar dori să o vadă, a precizat Goldwyn.

„Vom vedea doar creșteri incrementale ale producției până când cadrul se va îmbunătăți, alimentarea cu energie electrică va fi restabilită, iar situația politică va deveni mai clară”, a spus el.

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