Venezuela începe să-și reducă producția de petrol pe fondul blocadei navale impusă de SUA

Venezuela a început să închidă sondele care pompează țiței extra-greu din zona Orinoco, deoarece blocada americană limitează transporturile și umple spațiile de depozitare, au declarat pentru Bloomberg surse care cunosc planurile companiei petroliere de stat PDVSA.

PDVSA, principalul operator al exporturilor de țiței ale Venezuelei, în mare parte către China, a început să închidă sondele de producție din zona Orinoco în urmă cu două zile, în urma unei decizii luate pe 23 decembrie, potrivit surselor anonime citate de Bloomberg.

Compania petrolieră de stat ar putea să închidă aproximativ 15% din producția totală de petrol a Venezuelei, de aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi (bpz), prin reducerea producției din zona Orinoco cu 25% la aproximativ 500.000 bpz, au declarat sursele pentru agenția de știri.

Sondele care extrag țiței extra-greu în zona Orinoco și Junin ar fi primele care vor fi închise, urmate de unele sonde din regiunile Ayacucho și Carabobo. Acesta din urmă produce mai puțin țiței greu.

Blocada SUA închide rutele comerciale ale Venezuelei pentru a transporta țiței cu petroliere sancționate către China, ceea ce duce la supraîncărcarea capacității de depozitare și creșterea stocurilor.

În plus, transporturile de țiței ușor către Venezuela au fost, de asemenea, supuse controlului și blocadei, reducând capacitatea PDVSA de a dilua țițeiul extra-greu pentru a-l putea pompa prin conducte pentru export.

În timp ce PDVSA este treptat exclusă de pe piața internațională, SUA urmărind să reducă veniturile pentru regimul lui Nicolas Maduro, gigantul american Chevron continuă să transporte țiței venezuelean către Statele Unite în baza unei licențe speciale.

Producția sin Venezuela a Chevron este de obicei transportată către rafinăriile americane de pe coasta Golfului, configurate pentru a procesa țiței greu acid, un segment al pieței cu opțiuni de înlocuire limitate. Accesul la acest tip de țiței rămâne important pentru rafinăriile complexe, în special deoarece sancțiunile restricționează aprovizionarea de la alți producători cu calități similare ale țițeiului.

Administrația Trump a prioritizat întărirea interdicțiilor în loc să anunțe noi sancțiuni, păstrând licența de import pentru Chevron, în timp ce restrânge căile pentru exporturile neautorizate.

