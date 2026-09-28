Video / Premierul R. Moldova, la Fox News: „Putin testează NATO cu dronele – încearcă să extindă presiunea războiului dincolo de Ucraina”. Moldova va rămâne neutră, dar vrea în UE până în 2030

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a avertizat într-un interviu acordat recent Fox News, în marja Adunării Generale de la ONU, că incursiunile tot mai frecvente ale dronelor rusești pe teritoriul moldovean reprezintă, în opinia sa, o încercare a Moscovei de a testa reacția NATO și de a extinde presiunea războiului dincolo de Ucraina. El a afirmat că Vladimir Putin „testează apele” și utilizează incidentele de securitate și ca instrument de intimidare a populației europene. Moldova va rămâne însă neutră și nu intenționează să adere la NATO, a precizat premierul.

Tofan a afirmat că Rusia că a investit „sute de milioane de dolari” în tentative de influențare a politicii de la Chișinău și de instalare a unui regim favorabil Moscovei. În opinia sa, Kremlinul își construiește tot mai mult legitimitatea internă în jurul existenței unui adversar extern, în condițiile în care autoritățile ruse nu mai pot oferi populației suficientă dezvoltare economică. El a susținut că Putin răspunde „doar la forță”, motiv pentru care Europa și SUA trebuie să păstreze o poziție fermă, dar și că Putin nu folosește telefonul sau computerul, ceea ce înseamnă că grupul de oameni din jurul său îi poate furniza informațiile care îi avantajează pe ei.

În privința negocierilor pentru încetarea războiului, premierul moldovean a spus că Ucraina și statele afectate direct de conflict au nevoie de o „pace justă”, nu de o înțelegere obținută „cu orice preț”. Potrivit acestuia, un acord ar trebui să includă garanții de securitate, deoarece tolerarea agresiunii fără consecințe nu ar face decât să amâne un nou episod de violență.

Tofan: Administrația Trump ne ajută să construim o linie electrică de 400 kV care ne conectează cu România

Tofan a vorbit și despre avantajul tehnologic pe care Ucraina îl păstrează în domeniul dronelor, pe care l-a pus pe seama unui model descentralizat și competitiv de producție, în contrast cu sistemul controlat de stat al Rusiei. Premierul moldovean a profitat de ocazie pentru a mulțumi poporului american și actualei administrații pentru contribuția directă la securitatea energetică a Republicii Moldova: „De exemplu, administrația SUA ne-a ajutat să construim o linie electrică de 400 kV care ne conectează cu România. Ea ne ajută să importăm și să exportăm energie, inclusiv spre Ucraina. Ambasadorul nostru în SUA a numit-o chiar «Trump Liberty Line»”.

În cadrul interviului de la Fox News Podcasts, emisiune moderată de Brian Kilmeade, acesta a vorbit și despre oportunitățile economice pe care le oferă Republica Moldova.

„Moldova are o piață internă mică, așa că șansa noastră este să fim o țară foarte prietenoasă cu afacerile, poziționată ca hub de export și comerț pentru întreaga regiune. De aceea primim cu brațele deschise investițiile. De asemenea, trebuie să menționez că Moldova poate fi o platformă pentru viitorul proces de reconstrucție a Ucrainei, dar și o platformă de acces pe piețele UE. Suntem țară candidată la UE și sperăm ca până în 2030 să fim membri cu drepturi depline ai Uniunii. Nu suntem o piață mare, dar suntem o țară agilă, cu o reglementare mult mai prietenoasă, care oferă acces la piața UE, de exemplu companiilor americane. Vin din sectorul privat, iar planul meu este să mă concentrez în primul rând pe economie, afaceri și investiții, înaintea politicii”, a spus prim-ministrul Tofan.

Interviul integral. „Suntem țară candidată la UE din 2022 și intenționăm să semnăm tratatul de aderare în 2028”

Prezentăm mai jos interviul integral oferit de premierul moldovean la Fox News:

Brian Kilmeade: Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, este alături de noi. Domnule prim-ministru, mă bucur să vă văd.

Vasile Tofan: Mulțumesc pentru invitație.

BK: Când vorbim despre Moldova, oamenii observă pe hartă că este o țară mică, dar vă aflați chiar în centrul evenimentelor. Rusia și Ucraina sunt în apropierea granițelor dumneavoastră, războiul este la ușa țării, iar Rusia încearcă să vă domine inclusiv prin infiltrarea alegerilor. Dronele apar aproape zilnic în apropierea frontierelor. Cum este viața de zi cu zi în Moldova în aceste condiții?

VT: Suntem o țară cu puțin sub trei milioane de locuitori și suntem prinși între Ucraina și România. În acest sens, ocupăm o poziție foarte strategică pe flancul sud-vestic al Ucrainei. Avem o frontieră de aproximativ 800 de mile cu Ucraina, mai lungă decât a oricărei alte țări din acea parte a regiunii. Vedem din ce în ce mai multe drone traversând teritoriul nostru, drone care atacă Ucraina și care se îndreaptă adesea spre România. Interpretarea mea este că Putin testează NATO, încearcă să vadă cum va răspunde NATO.

BK: Dar Moldova este membră NATO?

VT: Nu suntem membri NATO. Suntem o țară neutră și vom rămâne așa.

BK: Vreți să rămâneți neutri, spre deosebire de Ucraina, care dorește să adere la NATO?

VT: Exact. Am făcut această alegere în mod deliberat. Alegerea noastră este neutralitatea și credem că, în acest moment, ea ne oferă o protecție mai mare decât aderarea la NATO.

BK: Dar asta nu i-a împiedicat pe ruși să încerce să vă infiltreze alegerile.

VT: Nu. Rușii sunt foarte sofisticați în încercările lor de a destabiliza lucrurile. Au cheltuit sute de milioane de dolari încercând să instaleze un regim-marionetă în Moldova.

BK: Aleg un candidat, îl sprijină și speră ca el să câștige. Dar dumneavoastră ați câștigat.

VT: Exact. Și sunt mândru că, chiar și o țară mică precum a noastră, care are mult mai puține resurse decât Rusia, a reușit totuși, într-o democrație occidentală, să câștige aceste alegeri.

BK: Vreau să ascultați ce a spus președintele Zelenski la ONU săptămâna aceasta: „Ceea ce face acum, prin atacurile cu drone asupra Moldovei și României și prin traversarea frontierelor Poloniei, va continua. De aceea riscul unor atacuri cu drone, rachete sau chiar operațiuni terestre este foarte ridicat împotriva altor țări care se învecinează cu Rusia sau Belarus”. Are dreptate? Spune că nu este vorba doar despre Ucraina. Unii au spus că Zelenski încearcă să transforme acest război într-un război al tuturor.

VT: Cred că are 100% dreptate. Înțelegem ce face Putin. Testează terenul. Vrea ca acest război să se extindă. Îl folosește și ca instrument de teamă în rândul cetățenilor europeni. Și cred că aici este foarte important să înțelegem ceva: Putin nu răspunde la slăbiciune. El răspunde doar la forță. Iar acesta este, cred, un semnal clar pentru europeni și pentru Statele Unite că trebuie să fie fermi.

BK: Domnule prim-ministru, nu văd cum ar putea fi privită situația din perspectiva Rusiei altfel decât ca un dezastru. Ei au crezut că va dura câteva săptămâni. Și noi, în Statele Unite, am crezut că va dura câteva săptămâni. Am vorbit cu unii dintre cei mai buni amirali și generali ai noștri și spuneau: „Ucraina nu are nicio șansă. Nu va rezista.” Acum suntem la patru ani și jumătate de război. Rusia a suferit aproape 1,4 milioane de victime. A pierdut peste 200.000 numai în ultimele nouă luni. Și a pierdut 45% din capacitatea de rafinare în fața unei țări pe care voia pur și simplu să o absoarbă. Când sunt sinceri cu ei înșiși, înțeleg că acest război a fost un dezastru? Sau privesc lucrurile altfel?

VT: Cred că, dacă ar fi știut în ce se bagă, acest război nu ar fi început niciodată. Și, ca să mai adaug ceva la lista dumneavoastră de situații jenante pentru Rusia, au pierdut și întreaga flotă a Mării Negre. Vorbim despre o țară care avea o flotă uriașă.

BK: În fața unei țări fără marină militară.

VT: Exact. În fața unei țări fără marină militară. Pentru mine este și o chestiune personală, Brian, pentru că, înainte de a deveni prim-ministru, am lucrat în private equity în Ucraina. Eram acolo la 24 februarie 2022 și am rămas în Ucraina după invazia pe scară largă. Pentru mine, cea mai bună modalitate prin care putem ajuta Ucraina este să ne asigurăm că avem o Moldovă prosperă, democratică și puternică, care securizează flancul sud-vestic al Ucrainei.

BK: Rusia are o problemă numită Vladimir Putin sau aceasta este noua mentalitate a țării? Nu vorbim despre Gorbaciov, nu vorbim despre Elțîn. Iar Vladimir Putin nu părea inițial să fie Vladimir Putin pe care îl vedem astăzi. Este pur și simplu Putin sau există oameni cu aceeași mentalitate care îl vor înlocui când, în cele din urmă, nu va mai fi la putere?

VT: Interpretarea mea este următoarea: atunci când nu poți să le oferi oamenilor frigiderul, le oferi televizorul. Când spun „frigider”, mă refer metaforic la dezvoltarea economică. Legitimitatea regimului Putin se bazează acum pe crearea unui inamic extern, iar acest inamic este lumea occidentală. Este ultima încercare de a obține legitimitate, pentru că regimul nu poate livra dezvoltare economică, nu poate face ca oamenii să aibă frigiderul plin. Așa că trebuie să compenseze prin această teamă că NATO vine să-i cucerească și prin alte absurdități. Este ultima încercare de a construi un fel de legitimitate pentru acest regim. De aceea se agață atât de mult de acest război.

BK: Dar procesul a fost gradual. La început, Rusia făcea parte din G20, iar înainte făcea parte și din G8. Economiile urcă și coboară. Germania, de exemplu, avea o economie mult mai bună în urmă cu ceva timp. Poate acum suntem într-o recesiune. Dar, la un moment dat, Rusia a ajuns la concluzia că Occidentul este problema. A fost Putin cel care a decis asta sau era deja mentalitatea guvernului rus, iar Putin a devenit doar vocea acesteia?

VT: Cred că este mentalitatea clicii de cleptocrați din jurul lui Putin, pentru că vor să se mențină la putere. Înțeleg că nu au prea multe de oferit poporului rus. Și atunci cel mai bun instrument pe care îl pot folosi este să obțină legitimitate prin intermediul fricii.

BK: Dar investițiile occidentale nu i-ar fi ajutat?

VT: Cred că Occidentul a încercat, în general, să se implice economic în Rusia. Marile corporații au intrat acolo, companii europene, companii americane. Și lucrurile s-au terminat prost pentru ele. Vedem acum cum activele lor sunt confiscate aproape zilnic. Cel mai recent, mari companii franceze au fost naționalizate în Rusia.

BK: Atunci ce va fi nevoie pentru ca războiul să se termine? Și ce considerați că este greșit în abordarea Americii privind încheierea războiului?

VT: În primul rând, mă bucur să văd un președinte Trump implicat, care încearcă, în circumstanțe foarte dificile, să continue să împingă lucrurile către pace. Nimeni nu își dorește pacea mai mult decât Ucraina și țări precum Moldova, care suferă direct din cauza acestui război. Dar ceea ce este important este să avem o pace justă. Ceea ce mă îngrijorează este ideea unei păci cu orice preț. Dacă obținem pacea cu orice preț, atunci agresorii care nu sunt opriți și tolerarea abuzului nu fac decât să amâne următorul abuz. Este foarte important ca Ucraina și țări precum Moldova să obțină o pace justă.

BK: Cu alte cuvinte, aceasta trebuie să includă garanții de securitate.

VT: Absolut. Și, dacă tot vorbim despre securitate, aș vrea să profit de această ocazie pentru a mulțumi poporului american și actualei administrații pentru contribuția directă la securitatea acestei părți a lumii. De exemplu, administrația americană ne-a ajutat să construim o linie electrică de 400 de kilovolți care ne conectează cu România. Acest lucru ne-ar putea ajuta inclusiv să exportăm energie către Ucraina. Ambasadorul nostru o numește „Trump Liberty Line”. Proiectele de infrastructură de acest tip contribuie la o Moldovă mai puternică și, implicit, la o Ucraină mai puternică.

BK: Nu știam asta. Există o teorie susținută de unii în această țară potrivit căreia, atunci când NATO s-a extins către frontierele Rusiei, rușii s-au simțit amenințați și ceea ce vedem acum este o reacție la acea amenințare. Eu nu privesc lucrurile așa, dar dumneavoastră cum le vedeți?

VT: Eu cred că, încercând să descurajeze NATO, Putin nu a făcut decât să încurajeze extinderea NATO. Uitați-vă la Suedia și Finlanda. Deci planul său cu siguranță nu a funcționat. Pentru mine, NATO este o alianță defensivă.

BK: Nu a fost niciodată o amenințare pentru Rusia. A fost creată pentru a opri Rusia să se extindă și să ocupe întreaga Europă. Când priviți Georgia acum, aceasta pare să fi fost infiltrată și există oameni care spun că a devenit aproape ca Belarusul, că se îndreaptă către statutul de stat vasal al Rusiei. Este adevărat?

VT: Îmi este greu să comentez toate lucrurile care se întâmplă în Georgia, dar pot lega această situație de întrebarea dumneavoastră anterioară. De fiecare dată când sondajele administrației de la Kremlin scad, ei declanșează câte un mic „război victorios”. Au făcut-o în 2008. Georgia a fost prima. A fost războiul din august 2008.

BK: A fost un război scurt și a crescut legitimitatea guvernului. Au păstrat două provincii.

VT: Exact. Apoi sondajele au început din nou să scadă. Nu ofereau rezultate economice. Și atunci au început un alt război. Crimeea a fost următorul episod, în martie 2014, iar acest lucru a produs din nou o creștere a popularității lui Putin. În 2022 au crezut că va fi încă un război scurt și victorios. Planificau să cucerească Kievul în trei zile. Dar, după cum vedem, a dus la această baie de sânge și la situația în care ne aflăm acum.

BK: Ce ar trebui să știe oamenii despre situația cu care se confruntă țara dumneavoastră zilnic și cum putem ajuta?

VT: Moldova este o țară cu puțin sub trei milioane de locuitori. Avem o piață internă mică. Cred că una dintre puținele cărți pe care le putem juca este să devenim o țară foarte favorabilă mediului de afaceri și să ne poziționăm ca hub de export și de comerț pentru întreaga regiune. De aceea suntem atât de deschiși investițiilor americane, care ar putea folosi Moldova ca platformă pentru viitoarea reconstrucție a Ucrainei și ca platformă pentru accesul la piețele Uniunii Europene. Suntem țară candidată la UE din 2022 și intenționăm să semnăm tratatul de aderare în 2028.

BK: Veți intra în UE în 2028?

VT: Vom semna tratatul. Apoi va trebui ratificat de toate statele membre. Sperăm ca până în 2030 să devenim membri cu drepturi depline ai Uniunii Europene. Acest lucru ne poziționează foarte bine: suntem o piață mai mică, agilă, rapidă și mult mai prietenoasă din punctul de vedere al reglementării, care poate oferi companiilor americane acces la această piață mai largă. Eu vin din sectorul privat. Sunt nou în guvern, poate puțin ca președintele Trump. Sunt de două luni în funcția de prim-ministru, iar planul meu este să mă concentrez în primul rând pe economie, afaceri și investiții și mai puțin pe politică.

BK: Când vă uitați la alegerile din Germania, cum le interpretați? Se spune că o formațiune conservatoare radicală, pe care Elon Musk, de exemplu, a susținut-o, a devenit un factor important. Cancelarul Merz este încă la putere, dar se spune că aceste forțe sunt mai favorabile Rusiei decât este Merz.

VT: Înțeleg ce se întâmplă. Nu pot să-i condamn pe oamenii din Germania pentru alegerile pe care le fac. Cred că există o anumită oboseală față de război. Există oboseală față de inflație și față de prețurile ridicate ale energiei.

BK: Dar imigrația?

VT: Probabil că și imigrația este un factor. Pentru noi, în Moldova, preocuparea este că ne-am dori ca partidele din toate democrațiile europene să fie favorabile extinderii UE, pentru că noi credem că extinderea face Europa mai relevantă, mai mare și creează o piață internă mai amplă. Indiferent cine este la putere, sperăm ca proiectul extinderii să continue.

BK: Unii europeni sunt îngrijorați — eu nu sunt — de faptul că Germania începe din nou să-și consolideze serios armata. Nivelul investițiilor este remarcabil. Și Japonia face același lucru. Sunteți confortabil cu această evoluție?

VT: O să fac o glumă. Se spune că, din moment ce sectoarele auto din ambele țări sunt sub presiune din cauza concurenței de pe alte piețe, dacă nu mai pot construi mașini, vor trebui să învețe să construiască tancuri. Cred că există și o componentă economică. Dar, lăsând gluma deoparte, cred că este și o reflectare a amenințărilor de securitate tot mai mari venite dinspre vecinul nostru estic, Rusia. Nu ar trebui să fim naivi. Europa, în ansamblu, trebuie să-și majoreze cheltuielile militare. Iar Germania face exact acest lucru.

BK: Puteți explica, în termeni simpli, cum a reușit Ucraina să-și revoluționeze în timp real mașinăria de război și chiar modul în care se poartă războaiele, prin tehnologia dronelor?

VT: Este un subiect fascinant. Are legătură și cu alegerea modelului economic. Ceea ce a făcut Ucraina a fost să liberalizeze, de facto, o mare parte din producția de drone. Oamenii au început să construiască drone literalmente în garaje. Astăzi există sute de producători de drone în Ucraina. A fost alegerea unui model capitalist bazat pe piața liberă. Unul dintre motivele pentru care Rusia a rămas în urmă este faptul că a ales un model ierarhic, dominat de companii de stat. Au această companie uriașă deținută de stat care produce echipamente militare. Iar, după cum știm, ierarhiile pierd întotdeauna în fața piețelor. Acesta este unul dintre motivele pentru care Ucraina a câștigat în materie de inovație: cicluri de inovare mai rapide, drone mai bune.

BK: Mai câștigă și acum?

VT: Rusia a recuperat într-o anumită măsură, dar cred că Ucraina este încă cu un pas înainte în ceea ce privește tehnologia dronelor. Suntem însă îngrijorați, așa cum sunt mulți oameni, de rachetele rusești. Ucraina are nevoie de sisteme Patriot, dar în prezent există foarte puține astfel de sisteme disponibile.

BK: Poate ar trebui să existe un acord cu Coreea de Sud, care are unele sisteme suplimentare. Coreea de Nord ajută cu siguranță Rusia, deci poate Coreea de Sud ar putea ajuta Ucraina. Știți de unde ar putea veni aceste baterii Patriot?

VT: Sper foarte mult să existe și un acord prin care Ucraina să primească o licență pentru a produce aceste sisteme Patriot. Știu că au existat discuții și cred că ar putea fi o situație avantajoasă pentru ambele părți.

BK: Dar ar dura o perioadă până când Ucraina ar putea crește producția și ar putea începe să le fabrice singură?

VT: Ucraina a avansat destul de mult în ceea ce privește producția locală. Inclusiv în ceea ce privește alternativele la Patriot, Ucraina testează deja propriul sistem de apărare antiaeriană. În acest sens, cred că există încă o oportunitate pentru companiile americane de apărare de a furniza unele dintre aceste licențe.

BK: Presupun că Lockheed și Raytheon sunt reticente pentru că Ucraina este atât de aproape de Rusia și există teama că tehnologia ar putea ajunge în mâinile rușilor.

VT: Înțeleg această preocupare. Pot însă vorbi ca cineva care a trăit la Kiev pe parcursul acestui război. Când o rachetă balistică lovește în apropierea casei tale și simți cum se zguduie pământul, ai fi enorm de recunoscător dacă țara ar putea primi mai multe sisteme Patriot. Ucraina poate doborî rachetele de croazieră. Ucraina poate doborî dronele. Dar nu putem doborî rachetele balistice și tocmai de aceea avem nevoie de Patriot.

BK: Dacă ne uităm acum la Europa, președintele Trump — sau orice alt președinte — nu mai trebuie să convingă NATO că amenințarea este reală. Acum europenii înțeleg. Am dreptate?

VT: Cred că, până acum, toată lumea a înțeles.

BK: Ați spus că Vladimir Putin ar dori să încheie războiul. Credeți că înțelege prețul pe care îl plătește? A existat ideea că John Ratcliffe, directorul CIA, ar fi mers acolo pentru a-l convinge și pentru a-i spune că Rusia pierde, pentru că Putin poate nu primește imaginea reală. Care este situația reală în privința lui Vladimir Putin? Credeți că încearcă să găsească o ieșire?

VT: Ar trebui să încerce. Dar este dificil să știm ce se întâmplă în acele camere întunecate de la Kremlin. Presupunerea mea este că, în primul rând, informația completă nu ajunge la Putin. Este o persoană care nu este conectată la tehnologie. Citește doar dosarele pe care le primește.

BK: Nu este conectat la tehnologie?

VT: Nu. Din câte se știe, nu folosește telefonul. Nu folosește computerul. Este foarte puțin tehnologizat. Practic, citește dosare pe hârtie. Spun toate acestea bazându-mă pe informațiile cunoscute public. Asta înseamnă că grupul de oameni din jurul său îi poate furniza informațiile care îi avantajează pe ei. Este posibil ca Putin să nu cunoască situația reală de pe front. Speculez aici, dar acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care nu înțelege cât de rea este situația pentru Rusia. Iar, în al doilea rând, cred că nici ei nu mai știu cum să iasă din această situație.

BK: Deci poate că, dacă li s-ar arăta o cale de ieșire… Un alt lucru despre care se vorbește este că Rusia și-a construit economia în jurul mașinăriei de război. Când războiul se va opri, aproape că nu va mai avea industrie.

VT: Da. Într-o asemenea situație poți avea o anumită creștere a PIB-ului, dar această creștere este complet neproductivă, pentru că produci tancuri care nu creează valoare pentru societate.

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