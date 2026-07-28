Noul premier al Republicii Moldova face prima sa vizită externă la București – Va fi primit joi de Ilie Bolojan

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan îl va primi joi, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova, Vasile Tofan, care se va afla în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, pe agenda discuțiilor se vor afla stadiul și modalitățile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor și energiei, menite să contribuie la asigurarea unei interconectări sporite între cele două maluri ale Prutului și să răspundă provocărilor actuale.

„Cei doi înalți oficiali vor aborda şi aspectele legate de situația de securitate din regiune, pe fondul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și consecințele acestui război în plan securitar și economic”, se arată în comunicat.

Conform Guvernului, prim-ministrul Bolojan va reitera sprijinul „ferm” al României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va aborda aspectele concrete de asistență și coordonare diplomatică și sectorială pentru avansarea acestui proces.

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