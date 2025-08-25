Vârsta de pensionare anticipată la femei în România – tabel

Vârsta de pensionare anticipată la femei în România este în momentul de față (august 2025) de 57 de ani și 5 luni, însă ea se află într-un proces de creștere etapizată.

La ce vârstă se pot pensiona anticipat femeile din România

Conform informațiilor din anexa de la Legea nr. 360 din 2023 privind sistemul public de pensii, la nivelul lunii august 2025, femeile se pot pensiona la vârsta standard de 62 de ani și 5 luni.

Însă, dacă au un stagiu complet de cotizare contributiv de cel puțin 33 de ani și 1 lună, atunci ele se pot pensiona anticipat cu maximum 5 ani mai devreme, adică la 57 de ani și 5 luni.

Vârsta de pensionare anticipată la femei – ce spune legea

Potrivit legii, pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu până la 5 ani.

Cu cât se diminuează pensia anticipată

Cuantumul pensiei anticipate se stabilește prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege, și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, astfel:

– Dacă perioada de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet de cotizare contributiv este de până la 1 an, procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare este de 0,40%;

– Pentru o perioadă între 1 și 2 ani, procentul pentru fiecare lună este de 0,35%;

– între 2 și 3 ani, 0,30%;

– între 3 și 4 ani, 0,25%;

– între 4 și 5 ani, 0,20%.

Vârsta de pensionare anticipată la femei crește treptat

După cum arătam mai sus, vârsta de pensionare anticipată la femei se mărește etapizat deoarece ea depinde de vârsta standard de pensionare a femeilor, care conform legii se află într-un proces de creștere etapizată până când se va egaliza cu cea a bărbaților, adică până în momentul în care va ajunge la 65 de ani.

De exemplu, în luna ianuarie 2026, vârsta de pensionare standard în cazul femeilor va fi de 62 de ani și 6 luni. La acea dată, femeile care vor avea un stagiu complet de cotizare contributiv de cel puțin 33 de ani și 3 luni vor putea să se pensioneze anticipat cu maximum 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Cu alte cuvinte, ele se vor putea pensiona anticipat la 57 de ani și 6 luni.

Vârsta de pensionare anticipată la femei – listă

Iată cum va evolua în următorii ani vârsta la care femeile din România se vor putea pensiona anticipat:

ianuarie 2026 → 57 de ani și 6 luni;

iulie 2026 → 57 de ani și 7 luni;

ianuarie 2027 → 57 de ani și 8 luni;

iulie 2027 → 57 de ani și 9 luni;

ianuarie 2028 → 57 de ani și 10 luni;

ianuarie 2029 → 57 de ani și 11 luni;

ianuarie 2030 → 58 de ani;

aprilie 2030 → 58 de ani și 1 lună;

iulie 2030 → 58 de ani și 2 luni;

octombrie 2030 → 58 de ani și 3 luni;

ianuarie 2031 → 58 de ani și 4 luni;

aprilie 2031 → 58 de ani și 5 luni;

iulie 2031 → 58 de ani și 6 luni;

octombrie 2031 → 58 de ani și 7 luni;

Cum va evolua vârsta de pensionare anticipată la femei în România

ianuarie 2032 → 58 de ani și 8 luni;

aprilie 2032 → 58 de ani și 9 luni;

iulie 2032 → 58 de ani și 10 luni;

octombrie 2032 → 58 de ani și 11 luni;

ianuarie 2033 → 59 de ani;

martie 2033 → 59 de ani și 1 lună;

mai 2033 → 59 de ani și 2 luni;

iulie 2033 → 59 de ani și 3 luni;

septembrie 2033 → 59 de ani și 4 luni;

noiembrie 2033 → 59 de ani și 5 luni;

ianuarie 2034 → 59 de ani și 6 luni;

martie 2034 → 59 de ani și 7 luni;

mai 2034 → 59 de ani și 8 luni;

iulie 2034 → 59 de ani și 9 luni;

septembrie 2034 → 59 de ani și 10 luni;

noiembrie 2034 → 59 de ani și 11 luni;

ianuarie 2035 → 60 de ani.

Prin urmare, în momentul în care vârsta de pensionare a femeilor se va egaliza cu cea a bărbaților, în ianuarie 2035, femeile se vor putea pensiona anticipat cel mai devreme la vârsta de 60 de ani.

