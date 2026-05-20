AIE prognozează un nou record pentru autovehiculele electrice: Vor urca la 30% din automobilele vândute în 2026 – China va domina sectorul

Vânzările de vehicule electrice vor ajunge la 23 de milioane în 2026, reprezentând aproape 30% din totalul mașinilor noi vândute la nivel mondial, conform noului raport „Global EV Outlook” al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Această evoluție survine după ce vânzările de vehicule electrice au depășit 20 de milioane în 2025, înregistrând o creștere de 20% față de anul precedent, iar una din patru mașini noi vândute la nivel global este acum electrică.

IEA afirmă că dinamica vânzărilor globale de vehicule electrice continuă, în contextul crizei energetice actuale legate de războiul din Orientul Mijlociu. Și, în multe locuri, creșterea prețurilor la combustibil face ca vehiculele electrice să pară și mai atractive pentru cumpărători, scrie Electrek.

Vânzările de EV au scăzut la începutul anului 2026, dar majoritatea regiunilor înregistrează în continuare o creștere

Vânzările globale de vehicule electrice au scăzut cu 8% în primul trimestru al anului 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, în urma schimbărilor de politică din China și SUA.

Dar această cifră generală nu spune totul. De exemplu, aproape 55% din autoturismele noi vândute în China, 13 milioane, au fost electrice în 2025, menținând poziția țării ca cea mai mare piață de EV din lume.

Vânzările de vehicule electrice din Europa au avansat cu aproape 30%, față de aceeași perioadă a anului trecut, în primul trimestru. Vânzările din regiunea Asia-Pacific, excluzând China, au crescut cu 80%, în timp ce America Latină a înregistrat o creștere de 75%.

IEA a declarat că aproape 90 de țări au înregistrat o creștere a vânzărilor de vehicule electrice în martie, față de aceeași perioadă a anului trecut, iar aproximativ 30 de țări au stabilit recorduri lunare.

Raportul estimează că parcul global de vehicule electrice ar putea crește de la aproape 80 de milioane de vehicule în prezent la până la 510 milioane până în 2035, chiar și fără anunțuri suplimentare privind politicile favorabile.

Directorul executiv al AIE, Fatih Birol, a declarat: „Privind în perspectivă, scăderea prețurilor la baterii pe care am observat-o și potențialele măsuri politice de răspuns la actuala criză energetică globală vor oferi un impuls suplimentar piețelor de vehicule electrice.”

China continuă să domine producția mondială de EV

Conform raportului, producătorii auto chinezi au furnizat 60% din vehiculele electrice vândute la nivel mondial în 2025. Producătorii auto europeni și nord-americani au reprezentat fiecare aproximativ 15%.

China a produs, de asemenea, aproape 75% din cele aproximativ 22 de milioane de vehicule electrice din lume anul trecut. Pe măsură ce producția internă a depășit cererea locală, exporturile chineze de vehicule electrice s-au dublat, ajungând la peste 2,5 milioane de vehicule.

În afara Chinei, Europei și Statelor Unite, 55% din vehiculele electrice din lume au fost importate din China. Cu doar cinci ani în urmă, această cifră era sub 5%.

China continuă, de asemenea, să domine lanțul de aprovizionare cu baterii pentru vehicule electrice, reprezentând peste 80% din producția globală de celule de baterii în 2025.

Asia de Sud-Est (și camioanele electrice) se dezvoltă rapid

IEA a declarat că vânzările de camioane electrice s-au dublat la nivel global în 2025, China conducând piața cu o marjă largă.

Camioanele electrice au reprezentat aproape 1 din 10 camioane vândute la nivel mondial anul trecut.

Asia de Sud-Est se conturează, de asemenea, ca una dintre piețele de vehicule electrice cu cea mai rapidă creștere. Vânzările de vehicule electrice din regiune s-au dublat în 2025, atingând o cotă de piață de aproape 20%.

AIE estimează că vehiculele electrice ar putea reprezenta 60 % din vânzările de autoturisme noi în Asia de Sud-Est până în 2035, grație prețurilor mai mici și politicilor de sprijin. Țări precum Vietnamul, cea mai mare piață de vehicule electrice din regiune, au anunțat deja planuri de extindere a facilităților fiscale pentru vehiculele electrice, ca răspuns la actuala criză energetică.

Raportul Global EV Outlook din acest an include, de asemenea, o nouă secțiune axată pe tendințele în domeniul software-ului auto și al inteligenței artificiale, alături de instrumente online actualizate care urmăresc evoluția datelor și a politicilor privind vehiculele electrice la nivel global.

