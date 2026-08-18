Vânzările masive de obligațiuni americane împing randamentul titlurilor pe 30 de ani la cel mai ridicat nivel din 2007/ Implicațiile globale

Randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe 30 de ani a atins cel mai ridicat nivel din aproape două decenii, reflectând îngrijorările investitorilor legate de creșterea cheltuielilor guvernamentale, valul de emisiuni de obligațiuni pe termen lung și inflația care se menține peste ținta Rezervei Federale de aproape cinci ani, transmite Bloomberg.

Randamentul așa-numitei obligațiuni pe termen lung (long bond) a crescut luni cu aproape 6 puncte de bază, până la 5,31%, depășind maximul înregistrat luna trecută și ajungând la cel mai ridicat nivel din 2007.

Presiunile nu sunt limitate la Statele Unite. Randamentul obligațiunilor canadiene pe 30 de ani a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2010, în timp ce randamentele obligațiunilor germane au revenit la niveluri întâlnite ultima dată în 2011. În Japonia, randamentul titlurilor pe 30 de ani a depășit 4%, un nivel record pentru această piață.

Deficitul SUA și oferta masivă de obligațiuni

Creșterea randamentelor din SUA, care majorează costurile de finanțare ale guvernului federal, face parte dintr-o tendință globală mai amplă. Investitorii solicită randamente mai mari pentru a se proteja împotriva riscului unei inflații persistent ridicate, care ar putea menține dobânzile pe termen scurt la niveluri ridicate.

Evoluția este alimentată și de intensificarea împrumuturilor corporative pentru finanțarea boomului investițiilor în inteligență artificială, precum și de reducerea cererii din partea cumpărătorilor tradiționali de obligațiuni cu maturități lungi. În același timp, deficitele bugetare anuale ale guvernului federal, de aproape 2.000 de miliarde de dolari, continuă să majoreze datoria publică.

„Am susținut că nu ar trebui mizat pe o inversare a vânzărilor de obligațiuni pe termen lung și ne menținem această poziție”, a declarat Anshul Pradhan, șeful strategiei privind dobânzile din SUA la Barclays. Potrivit acestuia, o perspectivă mai favorabilă ar necesita o combinație între o surpriză fiscală pozitivă, încetinirea emisiunilor de datorie legate de AI, o schimbare a strategiei Trezoreriei privind emisiunile și o perioadă susținută de date economice slabe.

Licitațiile Trezoreriei confirmă presiunea

Presiunea asupra pieței a fost vizibilă și la ultimele licitații de obligațiuni americane.

Săptămâna trecută, Trezoreria SUA a vândut obligațiuni pe 30 de ani în valoare de 25 de miliarde de dolari la un randament de 5,216%, cel mai ridicat nivel înregistrat la o astfel de licitație din 2001.

Licitația pentru titlurile pe 10 ani a implicat, la rândul ei, cel mai ridicat cost de finanțare din 2007. Randamentul titlurilor pe 10 ani a crescut luni cu aproximativ 3 puncte de bază, până la 4,72%.

Nohshad Shah, șeful vânzărilor de instrumente cu venit fix pentru regiunea EMEA la Citadel Securities, a declarat că randamentele obligațiunilor pe termen lung reflectă și reticența Rezervei Federale de a înăspri politica monetară, în pofida perioadei prelungite în care inflația s-a menținut peste ținta de 2%.

Creșterea randamentelor are loc în pofida unor semnale recente de încetinire a economiei americane

Un indicator al inflației de bază a arătat o temperare a presiunilor asupra prețurilor, angajatorii americani au redus în mod neașteptat numărul locurilor de muncă în iulie, iar vânzările cu amănuntul au înregistrat cea mai mare scădere din mai mult de un an.

Inflația rămâne însă peste obiectivul Rezervei Federale. Indicele prețurilor de consum a crescut cu 3,4% în iulie față de aceeași lună a anului trecut. Datele pentru indicele prețurilor aferent cheltuielilor de consum personal (PCE), indicatorul urmărit de Fed pentru evaluarea inflației, urmează să fie publicate pe 26 august.

Evoluția randamentelor diferă în funcție de maturitate, ceea ce a dus la o accentuare a pantei curbei randamentelor. Diferența dintre randamentul titlurilor pe 2 ani și cel al obligațiunilor pe 30 de ani a ajuns la 113 puncte de bază, cel mai ridicat nivel din aprilie.

Presiuni asupra creditelor ipotecare

Creșterea randamentelor titlurilor americane pe termen lung se transmite către costurile de finanțare din economie. Randamentele obligațiunilor pe 30 de ani reprezintă un reper important pentru piața creditelor ipotecare, iar nivelurile actuale limitează perspectiva unei scăderi rapide a dobânzilor fixe.

Costurile mai mari ale creditării afectează de asemenea companiile care depind de finanțarea prin datorie și pot reduce atractivitatea investițiilor care presupun un grad ridicat de îndatorare.

Pentru investitori, randamentele mai mari ale obligațiunilor pot modifica și alocarea capitalului între acțiuni, obligațiuni și alte clase de active.

Implicații pentru piețele globale

Creșterea randamentelor titlurilor de Trezorerie americane are efecte dincolo de SUA, deoarece obligațiunile guvernamentale americane reprezintă un reper pentru costul global al capitalului.

Randamentele mai mari ale titlurilor americane pot determina investitorii internaționali să solicite randamente mai ridicate și pe alte piețe de obligațiuni, pentru ca acestea să rămână competitive față de activele americane. Acest fenomen poate exercita presiuni asupra randamentelor obligațiunilor din Europa, Asia și piețele emergente.

Pentru economiile emergente, creșterea randamentelor americane poate fi deosebit de problematică. Un randament mai atractiv al activelor denominate în dolari poate susține moneda americană și poate determina ieșiri de capital din piețele emergente. În același timp, guvernele și companiile care se finanțează în dolari se pot confrunta cu costuri mai mari ale serviciului datoriei.

În Europa și Asia, randamentele mai mari ale obligațiunilor americane pot limita spațiul de manevră al băncilor centrale. Dacă diferențialele de dobândă se modifică semnificativ, presiunile asupra cursurilor valutare pot deveni un factor suplimentar în deciziile de politică monetară.

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