Vânzările masive de acțiuni din sectorul tehnologic global se intensifică – Serie lungă de temeri privind dezvoltarea AI

Acțiunile companiilor tehnologice la nivel global au înregistrat joi scăderi puternice, pe fondul unei serii tot mai mari de îngrijorări, printre care creșterea costurilor de împrumut și intensificarea concurenței din China, care i-au determinat pe investitori să devină mai reticenți față de investițiile în inteligența artificială (AI), potrivit CNN.

Contractele futures pentru Nasdaq scădeau cu 1,1% la scurt timp după ora 6:30 a.m., ora Coastei de Est a SUA (ET). Miercuri, indicele dominat de companiile tehnologice a înregistrat cea mai mare scădere din luna iulie, în condițiile în care acțiunile companiilor implicate în dezvoltarea infrastructurii pentru IA, inclusiv producătorii de cipuri, s-au prăbușit.

CoreWeave, un furnizor de centre de date susținut de Nvidia, a scăzut cu 6% în tranzacțiile premergătoare deschiderii pieței, după ce miercuri pierduse 15,5%.

Acțiunile Oracle au coborât cu peste 2% în tranzacțiile premergătoare deschiderii, după ce încheiaseră ședința de miercuri cu o scădere de aproape 9%.

Intel, SpaceX și Nvidia se pregăteau, de asemenea, să deschidă ședința de tranzacționare cu scăderi semnificative.

„Îngrijorările legate de dezvoltarea infrastructurii pentru IA, evaluările exagerate ale companiilor, creșterea veniturilor sub așteptări în cazul principalelor laboratoare americane de inteligență artificială de ultimă generație, concurența din China, inflația și ratele dobânzilor i-au determinat pe investitori să se retragă de pe piață”, a scris Neil Wilson, strateg la banca de investiții Saxo, într-o notă adresată investitorilor. Acesta a indicat și încetinirea ritmului de creștere a veniturilor Anthropic și OpenAI drept un factor care amplifică îngrijorările investitorilor.

Un indice al acțiunilor tehnologice europene a scăzut cu 3% în primele ore ale după-amiezii, ora locală, iar acțiunile producătorului olandez de semiconductori ASML au coborât cu aproape 5%.

Retragerea globală a investitorilor din sectorul tehnologic a urmat unei vânzări masive de acțiuni pe Wall Street, în timpul nopții, după publicarea unor date privind inflația din SUA care au depășit așteptările. Aceste date au amplificat temerile că majorarea ratelor dobânzilor va face mai costisitoare finanțarea investițiilor în inteligența artificială. Multe companii din domeniul IA au deja niveluri ridicate de îndatorare.

„O încetinire a dezvoltării infrastructurii pentru IA ar implica o încetinire accentuată a perspectivelor de creștere economică ale Statelor Unite”, a declarat Mohit Kumar, economist-șef pentru Europa la Jefferies, într-o notă. Acesta a remarcat că SUA cheltuiesc anual pentru IA, ca procent din produsul intern brut (PIB), mai mult decât au cheltuit pentru construirea rețelei feroviare naționale în secolul al XIX-lea.

Evaluările companiilor din sectorul IA au fost volatile pe tot parcursul anului

Cei mai mari operatori de infrastructură cloud la scară foarte mare — în special companii precum Anthropic și OpenAI — sunt încă deținute privat, astfel că investitorii caută în alte părți indicii privind evoluția cererii pentru IA. Un singur raport care sugerează o scădere a cererii sau costuri mai mari decât cele estimate pentru dezvoltarea infrastructurii IA a provocat în repetate rânduri fluctuații puternice ale acțiunilor.

Cu toate acestea, temerile privind spargerea bruscă a unei posibile bule speculative s-au dovedit, de multe ori, exagerate.

„Ne așteptăm ca sezonul raportărilor financiare să confirme că rezultatele companiilor și cererea rămân solide”, a adăugat Kumar. El a avertizat însă că Jefferies ar lua în calcul „marcarea unor profituri și reducerea expunerii” înaintea alegerilor intermediare din SUA, deoarece o eventuală victorie a democraților în Congres „ar fi considerată un factor negativ pentru acest sector”.

Un alt motiv de neliniște pe piețe îl reprezintă presiunea concurențială tot mai mare din China. Compania chineză de semiconductori CXMT a anunțat progrese în dezvoltarea unor cipuri de memorie avansate, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la profitabilitatea potențială a companiilor din Statele Unite și Coreea de Sud.

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