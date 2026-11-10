Vânzările magazinelor online din săptămâna Black Week 2026 au crescut cu 9,2% față de 2025. Coșul mediu, aproape 73 de euro, după un plus de 8%

Vânzările magazinelor online din România au crescut cu 9,2% cu ocazia Black Week 2026 față de Black Week 2025, în timp ce coșul mediu a crescut cu 8% până la aproape 73 de euro, conform unei analize MerchantPro.

Black Week se referă la săptămâna care se încheie cu Black Friday. Pentru România, asta înseamnă săptămâna 2-9 noiembrie, în contextul în care campania principală de Black Friday a fost organizată pe 6 noiembrie.

Creșterea de 9,2% din 2026 a venit în principal din valoarea mai mare a coșului de cumpărături, în condițiile în care numărul comenzilor a crescut doar cu 1,1%. Analiza se bazează pe un eșantion reprezentativ de magazine online locale prezente pe platforma de e-commerce.

Economia are nevoie de un Black Friday puternic

Deși companiile au anunțat cel mai mare Black Friday din istoria pieței locale, într-un an în care consumul este în scădere, putem vedea că vânzările cu amănuntul au crescut doar marginal anul trecut în luna noiembrie, în pofida Black Friday.

Mai exact, vânzările cu amănuntul au crescut în noiembrie 2025 cu doar 0,1% față de octombrie, în ciuda campaniilor de Black Friday. Comparativ cu aceeași lună din 2024, vânzările cu amănuntul au scăzut în noiembrie cu 4%.

Dacă ne uităm mai departe de anul trecut pentru a vedea impactul Black Friday, putem observa că vânzările cu amănuntul au avansat cu 0,4% în noiembrie 2024, comparativ cu octombrie, respectiv cu 9,2% în termeni anuali.

Economia are nevoie de impulsul Black Friday, organizat în România în acest an pe data de 6 noiembrie, în contextul în care prognoza Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP) indică o contracție a consumului final de 1,2% în 2026, față de scăderea de 1,9% anticipată în primăvară.

Consumul privat este estimat să se reducă cu 1,6%, comparativ cu 1,8% în varianta anterioară. Inflația medie anuală este așteptată să ajungă la 8,4%.

„Black Week 2026 arată că eCommerce-ul local își păstrează clienții chiar și într-un an cu un consum mai temperat. Numărul comenzilor a rămas practic la nivelul de anul trecut, iar creșterea a venit din coșuri de cumpărături mai consistente. Este un semnal de încredere pentru magazinele online locale, care au reușit să rămână relevante într-o perioadă în care bugetele sunt atent gestionate“, a explicat Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro.

Pentru context, eMAG, retailerul care stabilește în mod neoficial în fiecare an când se organizează Black Friday în România, a înregistrat vânzări record de 1,04 mld. lei pe data de 6 noiembrie 2026, în creștere cu 5,6% față de vânzările înregistrate în ediția din 2025.

Cum a evoluat Black Week 2026

Datele arată o campanie mai bine distribuită pe parcursul săptămânii. Astfel, de luni până joi, vânzările au urcat cu 19%, iar ziua de vineri a rămas cea mai puternică a campaniei, generând aproape 18% din valoarea totală.

Mai exact, ziua de vineri, 6 noiembrie, a venit cu un coș mediu constant, de aproximativ 78 de euro, cel mai ridicat din toată săptămâna.

Surpriza acestui an a venit însă marți, 3 noiembrie, ziua cu cel mai rapid avans din acest an, adică aproape 27% la valoarea vânzărilor și un coș mediu mai mare cu peste 20% față de anul trecut.

Weekendul a avut un ritm mai temperat, cu o duminică în creștere cu 8,1% ca valoare, susținută de un coș mediu mai mare cu 12,6%. Campania s-a încheiat pe un trend ascendent, luni, 9 noiembrie, vânzările au crescut cu 19%, iar numărul comenzilor cu aproape 13%, cu cel mai puternic avans în Fashion, unde comenzile au urcat cu peste 47%.

La nivel de verticale, în ziua consacrată de Black Friday, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în IT & Electronics, cu un avans valoric de peste 57%, și în Pharma (+42%), urmate de B2B (+25%) și Fashion (+12,2%).

Dacă în cazul electronicelor creșterea a venit în principal din valoarea coșului, cel mai mare din săptămână pentru categorie, în Pharma și B2B a fost susținută de numărul de comenzi, în creștere cu peste 31%, respectiv peste 23%.

IT & Electronics și Pharma s-au remarcat și prin constanță, fiind singurele categorii mari cu creșteri în fiecare zi a campaniei, atât la valoare, cât și la numărul de comenzi. La polul opus, categorii precum Home&Deco, Produse alimentare, Auto & Moto și Beauty au avut un ritm mai temperat în ziua de vineri față de anul trecut.

„Datele din acest an arată că Black Friday funcționează diferit de la o categorie la alta. Pentru achizițiile de valoare, precum electronicele, cumpărătorii aleg în continuare ziua de vineri. Pentru cumpărăturile curente, din zona de beauty sau produse alimentare, achizițiile s-au distribuit mai echilibrat pe durata întregii campanii, iar ziua de vineri a avut o pondere mai mică decât anul trecut“, a adăugat Rădulescu.

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