Vânzările globale de mașini pe benzină coboară în premieră sub pragul de 50% din total

Ponderea autoturismelor pe benzină în vânzările globale de vehicule a scăzut sub 50% pentru prima dată în istorie, pe măsură ce „șocul” din Strâmtoarea Ormuz și prețurile record la combustibil au accelerat tranziția – anterior lentă – către vehiculele electrice (EV) în afara Chinei.

În urmă cu câțiva ani, China fost prima țară care a depășit pragul la care vehiculele hibride și cele electrice reprezentau peste 50% din totalul vânzărilor auto, iar în prezent această cotă este de aproximativ 55%. Restul lumii, însă, nu a urmat acest exemplu până când conflictul legat de Iran nu a perturbat piețele de combustibil.

Deși cotele globale de vânzări ale vehiculelor electrice sunt încă departe de cifrele înregistrate în China, trecerea către acestea a fost remarcabil de rapidă pe fondul creșterii bruște a prețurilor la benzină și motorină, factori care au determinat mulți consumatori să opteze pentru vehicule electrice.

Creșterea puternică a prețurilor la benzină din acest an a dus la prima scădere din istorie a cotei de piață a mașinilor pe benzină sub pragul de 50%, conform datelor furnizate de Mobility Global (companie specializată în date și analize din sectorul auto) și citate de Nikkei Asia.

Datele indică faptul că, în perioada ianuarie-iunie, vânzările de vehicule pe benzină (excluzând hibrizii) au scăzut cu 10% față de anul precedent, ajungând la 20,25 milioane de unități, iar ponderea acestora în totalul vânzărilor auto globale a coborât cu 3 puncte procentuale, până la 49%.

Timp de ani de zile, adoptarea vehiculelor electrice pe piețele din afara Chinei a fost lentă și sub așteptări, însă criza din Strâmtoarea Ormuz, prețul petrolului de peste 100 de dolari pe baril și prețurile record la motorină și benzină au orientat mulți consumatori din Europa, America de Sud și regiunea Asia-Pacific către vehiculele electrice.

Vânzările de vehicule electrice cu baterie (BEV) în Europa – inclusiv în Marea Britanie, Elveția și Norvegia – au crescut cu 52,2% în luna august față de anul anterior; prețurile record la benzină și motorină i-au determinat pe șoferi să se orienteze masiv către vehiculele electrice cu baterie și cele hibride, după cum arătau datele publicate luna trecută de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Vânzările de vehicule electrice cu baterie în Germania, cea mai mare piață auto din Europa, au crescut spectaculos cu 75% în august față de aceeași lună a anului precedent, în contextul în care prețul benzinei în această țară a atins un nivel record de 2,31 euro pe litru. Vânzările de vehicule electrice în Franța, o altă piață europeană importantă, s-au dublat.

În Germania, unde guvernul a introdus o primă de achiziție pentru vehiculele electrice începând cu luna ianuarie 2026, vânzările accelerează, potrivit unei analize realizate de Institutul German pentru Cercetări Economice (DIW) și prezentate la începutul acestei săptămâni.

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