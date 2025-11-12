Vânzările globale de mașini electrice și hibride au crescut în octombrie cu 23% – peste 50% aparțin Chinei

Vânzările globale de mașini electrice și hibride au crescut în octombrie cu 23% față de aceeași lună din anul precedent, conform calculelor Rho Motion, ajungând la un total de 1,9 milioane de unități. Cu toate acestea, numărul a reprezentat o ușoară scădere față de cifrele totale de vânzări pentru septembrie, care au atins un record istoric de 2,1 milioane.

China a înregistrat cele mai multe vânzări, reprezentând mai mult de jumătate din totalul global. În Europa, vânzările de vehicule electrice și hibride și-au păstrat tendința, cu o creștere deosebit de pronunțată în Germania, Franța și Marea Britanie, relatează Reuters, citând date Rho Motion.

Lucrurile s-ar putea schimba în curând în Marea Britanie, deoarece ministrul de Finanțe a propus introducerea unei taxe și pentru șoferii de vehicule electrice pentru a mai reduce din deficitul bugetar masiv. În Uniunea Europeană, subvențiile sprijină vânzările de EV-uri, dar conducerea blocului comunitar este pe cale să își reconsidere interdicția privind vânzările de mașini noi cu motoare cu ardere internă începând cu 2035, după opoziția puternică din partea industriei auto.

Între timp, cifrele vânzărilor de vehicule electrice și hibride din Statele Unite au arătat ce se întâmplă atunci când subvențiile dispar: Rho Motion a raportat o scădere de 41% pentru octombrie, după vânzări record în august și septembrie, pasionații de vehicule electrice s-au grăbit să-și cumpere mașina cât timp aceasta era mai ieftină. Datele din Germania au arătat aceleași tendințe atunci când guvernul anterior al țării a încercat să elimine treptat subvențiile pentru vehicule electrice, deoarece a început să întâmpine dificultăți din ce în ce mai mari în a achita nota de plată.

„În Europa, cifra generală de creștere de la începutul anului până în prezent rămâne relativ ridicată și ne așteptăm la vânzări puternice spre sfârșitul anului”, a declarat Charles Lester, manager de date la Rho Motion, citat de Reuters. „Piața auto chineză este așteptată să înregistreze o creștere puternică în noiembrie și decembrie, ajutată de efectul de achiziții în avans, deoarece la 1 ianuarie expiră scutirea de la plata taxei la cumpărarea unei mașini electrice la o reducere de doar 50% pentru EV-uri”, a declarat el.

Cititi si: Chinezii de la BYD vor începe producția la noua fabrică de mașini electrice din Ungaria până la finalul anului

***