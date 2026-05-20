Vânzările de vehicule electrice au crescut în aprilie cu 34% în Europa pe fondul scumpirii carburanților

Vânzările de vehicule electrice în Europa sunt în creștere, din cauza gâtuirii livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu cauzată de războiul din Iran și scumpirea combustibililor, a scris Reuters, care citează statistici din cadrul industriei auto care arată o creștere de 34% a vânzărilor în aprilie.

Datele au fost culese de pe 16 piețe, precizează Reuters, și indică așa cum era de așteptat o creștere a cererii de vehicule electrice (EV) în țările pro-electrificare cum ar fi Olanda și Danemarca, dar și pe piețe precum Italia, mai reticentă față de adoptarea de EV-uri.

Cererea de vehicule electrice este în creștere și în Marea Britanie, deoarece prețurile carburanților la pompă cresc neîncetat pe fondul hotărârii guvernului de a nu reveni asupra interdicției pentru aprobarea de noi explorări de petrol și gaze din Marea Nordului.

Producătorii de EV-uri sunt optimiști privind menținerea cererii: „Nu este un incident, este un punct de inflexiune”, a declarat directorul executiv al diviziei de marketing pentru vehicule electrice, Octopus Electric Vehicles, citat de Reuters. Compania a înregistrat o creștere de 95% a cererii de vehicule electrice noi luna trecută, a declarat directorul de marketing, și o creștere și mai puternică a cererii de mașini electrice second-hand, de 160% față de anul precedent.

Volvo Cars raportează, de asemenea, un interes tot mai mare pentru vehiculele electrice, scrie Reuters. „Observăm o creștere a solicitărilor clienților pentru mașinile noastre complet electrice chiar și pe piețele din sudul Europei, unde penetrarea vehiculelor electrice este comparativ mai mică”, a declarat Erik Severinson, directorul comercial al producătorului auto.

Înmatriculările de vehicule 100% electrice pe principalele piețe auto din Europa au crescut cu 51% în martie, ajungând la 224.000, conform datelor anterioare din industria auto, vânzările de vehicule electrice în primul trimestru al anului fiind, de asemenea, semnificativ mai mari decât cu un an mai devreme, la 33,5%, deoarece prima de război pentru țiței a împins prețurile cu amănuntul ale combustibililor inconfortabil de sus în întreaga Europă. Toate piețele europene au înregistrat creșteri puternice ale cererii de vehicule electrice.

