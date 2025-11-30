Vânzările de Black Friday în SUA au crescut – apetit pentru cheltuieli al consumatorilor americani

Vânzările de Black Friday au crescut față de anul precedent, potrivit unui furnizor cheie de date – un semn că consumatorii americani continuă să cheltuiască în ciuda problemelor economice persistente.

Vânzările cu amănuntul, excluzând autovehiculele, au crescut cu 4,1%, vineri, după Ziua Recunoștinței, conform datelor de la Mastercard SpendingPulse. Aceasta depășește creșterea de 3,4% de anul trecut. Cifrele, care nu sunt ajustate cu inflația, se bazează atât pe achizițiile online, cât și pe cele din magazinele fizice, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra activității economice.

Datele arată reziliența consumatorilor americani în contextul creșterii costurilor și al preocupărilor legate de piața muncii. Pentru a atrage consumatorii sensibili la prețuri, comercianții cu amănuntul oferă reduceri la o gamă largă de produse – deși promoțiile pot să nu fie la fel de ample ca în anii trecuți. Companiile evidențiază, de asemenea, articole mai noi, exclusive pentru acest sezon, de la pături de 10 dolari până la păpuși Barbie de 5 dolari.

Sezonul sărbătorilor este un barometru cheie pentru cererea de consum, directorii, economiștii și investitorii urmărind îndeaproape obiceiurile de consum ale gospodăriilor. Deși cumpărătorii tind să cheltuiască bani la sfârșitul anului pe cadouri, tendințele au început să se schimbe, iar prețurile mai mari în întreaga economie au alimentat îngrijorarea că consumatorii vor cumpăra mai puține articole.

Vânzările în magazine au crescut cu 1,7%, peste ritmul de anul trecut. Vânzările online au crescut cu 10,4%, mai puțin decât creșterea de anul trecut.

„Demonstrează clar că consumatorul american are capacitatea de a cheltui”, a declarat Michelle Meyer, economist-șef la Mastercard Economics Institute, într-un interviu.

În ciuda fluctuațiilor macroeconomice, cumpărătorii par să își păstreze puterea de cumpărare și au cheltuit la un nivel constant înainte de Black Friday. Totuși, perspectivele pentru restul perioadei de cumpărături rămân în continuă schimbare – inclusiv cât de mult din creșterea vânzărilor este determinată de inflație și în ce măsură oamenii își deschid portofelele până la sfârșitul anului, a spus ea.

De Black Friday, comercianții cu amănuntul care se adresează adolescenților și tinerilor de 20 de ani au fost remarcabili, atrăgând un trafic intens. Magazinele care oferă reduceri mari au atras, de asemenea, mulți cumpărători. Walmart Inc. a declarat că televizoarele Vizio, inelele Oura și jucăriile de sezon au fost articole populare, iar cumpărătorii au căutat să maximizeze ofertele.

Totuși, mulți cumpărători au spus că ofertele par mai puțin avantajoase în comparație cu anul trecut, cel puțin inițial. Comercianții cu amănuntul oferă discounturi pentru a atrage consumatorii. Target Corp. a declarat că, în medie, 150 de clienți au așteptat la deschiderea magazinelor pentru cadourile gratuite.

Deși datele preliminare privind performanța comerțului cu amănuntul vor fi publicate în următoarele săptămâni, informațiile definitive despre performanța companiilor nu vor fi disponibile până la începutul anului 2026.

