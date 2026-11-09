Vânzări record de 1,04 mld. lei pe eMAG cu ocazia Black Friday 2026 – Top categorii produse comandate

Retailerul online eMAG, controlat de grupul sud-african Naspers, a înregistrat vânzări record de 1,04 mld. lei pe data de 6 noiembrie, cu ocazia Black Friday 2026, în creștere cu 5,6% față de vânzările înregistrate în ediția din 2025.

Peste 714.000 de clienți au participat la Black Friday-ul organizat de eMAG în 2026, comparativ cu 702.000 de clienți în 2025. Aceștia au comandat 4,1 mil. produse, cu aproximativ 17% mai multe decât anul trecut.

În 2011, retailerul online eMAG și retailerul electro-IT Flanco au organizat primul Black Friday din România, iar de atunci evenimentul de shopping s-a transformat într-unul dintre principalele motoare care alimentează vânzările în a doua jumătate a anului, înainte de campaniile legate de sărbătorile de iarnă.

Clienții s-au pregătit din timp

Clienții au venit pentru produsele tradiționale, electronice și electrocasnice, dar au adăugat în coș în număr foarte mare și produse de zi cu zi, de la îngrijire personală și a casei, la cafea, băuturi, suplimente și vitamine, conform reprezentanților retailerului.

A fost o ediție record și pentru sellerii din eMAG Marketplace. Cei peste 15.500 de comercianți parteneri care au participat la campanie au vândut cu 40% mai multe produse față de ediția precedentă.

În intervalul luni-joi, premergător evenimentului, clienții eMAG au adăugat la „Favorite” cu aproape jumătate de milion de produse mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, pregătindu-și din timp listele de cumpărături pentru a profita de ofertele de Black Friday, la cel mai mic preț din an.

Totodată, ediția din acest an a convins clienți noi să comande online, înregistrând peste 35.000 de clienți noi în platformă.

„Cumpărăturile de zi cu zi și asigurările RCA au contribuit semnificativ la depășirea pragului de un miliard, pe lângă achizițiile tradiționale de Black Friday”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

1 din 3 comenzi a fost achitată în rate

O treime dintre comenzile de Black Friday 2026 la eMAG au fost achitate cu plata în rate, similar cu nivelul din 2025.

În același timp, plățile cu cardul au continuat să câștige teren, reprezentând 86,80% din totalul comenzilor de Black Friday, în creștere cu 10% față de anul trecut.

La fel ca anul trecut, doljenii se află în fruntea clasamentului, cu o valoare medie a comenzilor de peste 1.500 de lei per client, urmați de locuitorii din Ilfov, Constanța, Prahova și Giurgiu, unde valoarea medie a comenzilor a depășit 1.400 de lei per client.

Livrarea la locker a continuat să fie preferată de clienți. În localitățile în care această opțiune a fost disponibilă, 86,09% dintre comenzile eligibile au fost plasate cu livrare la locker. Prima comandă de Black Friday a fost livrată la easybox chiar în ziua evenimentului, la ora 13:41.

Din cifrele eMAG de Black Friday 2026

Black Friday și pentru cumpărăturile de zi cu zi: 322 de tone de detergent de rufe și capsule pentru mașina de spălat vase, 159 de tone de cafea, 195.000 de suplimente alimentare și vitamine și 595 de tone de hrană pentru animalele de companie au fost comandate într-o singură zi.

322 de tone de detergent de rufe și capsule pentru mașina de spălat vase, 159 de tone de cafea, 195.000 de suplimente alimentare și vitamine și 595 de tone de hrană pentru animalele de companie au fost comandate într-o singură zi. Printre categoriile care au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri față de ediția precedentă s-au numărat alimentele neperisabile (+67,4%), consumabilele medicale (+52,8%), produsele de îngrijire și înfrumusețare (+26,6%), produsele de igienă (+25,6%) și suplimentele alimentare (+23,8%).

față de ediția precedentă s-au numărat alimentele neperisabile (+67,4%), consumabilele medicale (+52,8%), produsele de îngrijire și înfrumusețare (+26,6%), produsele de igienă (+25,6%) și suplimentele alimentare (+23,8%). Bilete la festivaluri. Clienții au comandat 39.600 de bilete la festivaluri (Beach, Please!, NIBIRU, Nostalgia, Summer Well și Electric Castle) de peste patru ori mai multe decât anul trecut. Stocul de 350 de bilete la festivalul Beach, Please!, disponibile la prețul de 1 leu, reduse de la 712 lei, s-a epuizat în doar 22 de secunde.

Clienții au comandat 39.600 de bilete la festivaluri (Beach, Please!, NIBIRU, Nostalgia, Summer Well și Electric Castle) de peste patru ori mai multe decât anul trecut. Stocul de 350 de bilete la festivalul Beach, Please!, disponibile la prețul de 1 leu, reduse de la 712 lei, s-a epuizat în doar 22 de secunde. Interes de cinci ori mai mare pentru asigurările RCA. Posibilitatea achitării în rate cu dobândă zero a contribuit la creșterea interesului pentru această categorie de servicii, pentru care clienții au plasat de cinci ori mai multe comenzi decât anul trecut.

Posibilitatea achitării în rate cu dobândă zero a contribuit la creșterea interesului pentru această categorie de servicii, pentru care clienții au plasat de cinci ori mai multe comenzi decât anul trecut. Produse speciale. Clienții au comandat 17,4 kilograme de aur, argint și monede, de aproape trei ori mai mult decât anul trecut, 1.489 de pachete turistice și 10.936 de comenzi din categoria sănătate.

Clienții au comandat 17,4 kilograme de aur, argint și monede, de aproape trei ori mai mult decât anul trecut, 1.489 de pachete turistice și 10.936 de comenzi din categoria sănătate. Au fost plasate și 36 de comenzi pentru automobile , în creștere cu 33% față de ediția precedentă.

, în creștere cu 33% față de ediția precedentă. Peste 2 milioane de lei în premii au fost acordate clienților în cadrul evenimentului de Black Friday, care au acceptat provocări primite pe parcursul zilei în hub-ul personalizat pe care fiecare l-a avut activ în contul său eMAG.

Cosmetice, suplimente și îngrijire personală – 1.088.656

Băuturi, băcănie, petshop și curățenie – 913.823

Jucării și articole pentru copii – 395.332

Laptopuri, IT, birotică, papetărie și cărți – 135.038

TV, audio-video și gaming – 86.000

Telefoane, tablete, wearables și căști – 133.493

Electrocasnice mici – 165.563

Electrocasnice mari – 100.077

Fashion și sport – 117.903

Mobilă și casă – 198.557

Top județe după valoarea medie a comenzilor per client

Dolj – 1.501 lei

Ilfov – 1.496 lei

Constanța – 1.467 lei

Prahova – 1.442 lei

Giurgiu – 1.435 lei

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