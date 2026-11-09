Vânzări record de 1,04 mld. lei pe eMAG cu ocazia Black Friday 2026 – Top categorii produse comandate

Retailerul online eMAG, controlat de grupul sud-african Naspers, a înregistrat vânzări record de 1,04 mld. lei pe data de 6 noiembrie, cu ocazia Black Friday 2026, în creștere cu 5,6% față de vânzările înregistrate în ediția din 2025.
Peste 714.000 de clienți au participat la Black Friday-ul organizat de eMAG în 2026, comparativ cu 702.000 de clienți în 2025. Aceștia au comandat 4,1 mil. produse, cu aproximativ 17% mai multe decât anul trecut.
În 2011, retailerul online eMAG și retailerul electro-IT Flanco au organizat primul Black Friday din România, iar de atunci evenimentul de shopping s-a transformat într-unul dintre principalele motoare care alimentează vânzările în a doua jumătate a anului, înainte de campaniile legate de sărbătorile de iarnă.
Clienții s-au pregătit din timp
Clienții au venit pentru produsele tradiționale, electronice și electrocasnice, dar au adăugat în coș în număr foarte mare și produse de zi cu zi, de la îngrijire personală și a casei, la cafea, băuturi, suplimente și vitamine, conform reprezentanților retailerului.
A fost o ediție record și pentru sellerii din eMAG Marketplace. Cei peste 15.500 de comercianți parteneri care au participat la campanie au vândut cu 40% mai multe produse față de ediția precedentă.
În intervalul luni-joi, premergător evenimentului, clienții eMAG au adăugat la „Favorite” cu aproape jumătate de milion de produse mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, pregătindu-și din timp listele de cumpărături pentru a profita de ofertele de Black Friday, la cel mai mic preț din an.
Totodată, ediția din acest an a convins clienți noi să comande online, înregistrând peste 35.000 de clienți noi în platformă.
„Cumpărăturile de zi cu zi și asigurările RCA au contribuit semnificativ la depășirea pragului de un miliard, pe lângă achizițiile tradiționale de Black Friday”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.
1 din 3 comenzi a fost achitată în rate
O treime dintre comenzile de Black Friday 2026 la eMAG au fost achitate cu plata în rate, similar cu nivelul din 2025.
În același timp, plățile cu cardul au continuat să câștige teren, reprezentând 86,80% din totalul comenzilor de Black Friday, în creștere cu 10% față de anul trecut.
La fel ca anul trecut, doljenii se află în fruntea clasamentului, cu o valoare medie a comenzilor de peste 1.500 de lei per client, urmați de locuitorii din Ilfov, Constanța, Prahova și Giurgiu, unde valoarea medie a comenzilor a depășit 1.400 de lei per client.
Livrarea la locker a continuat să fie preferată de clienți. În localitățile în care această opțiune a fost disponibilă, 86,09% dintre comenzile eligibile au fost plasate cu livrare la locker. Prima comandă de Black Friday a fost livrată la easybox chiar în ziua evenimentului, la ora 13:41.
Din cifrele eMAG de Black Friday 2026
- Black Friday și pentru cumpărăturile de zi cu zi: 322 de tone de detergent de rufe și capsule pentru mașina de spălat vase, 159 de tone de cafea, 195.000 de suplimente alimentare și vitamine și 595 de tone de hrană pentru animalele de companie au fost comandate într-o singură zi.
- Printre categoriile care au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri față de ediția precedentă s-au numărat alimentele neperisabile (+67,4%), consumabilele medicale (+52,8%), produsele de îngrijire și înfrumusețare (+26,6%), produsele de igienă (+25,6%) și suplimentele alimentare (+23,8%).
- Bilete la festivaluri. Clienții au comandat 39.600 de bilete la festivaluri (Beach, Please!, NIBIRU, Nostalgia, Summer Well și Electric Castle) de peste patru ori mai multe decât anul trecut. Stocul de 350 de bilete la festivalul Beach, Please!, disponibile la prețul de 1 leu, reduse de la 712 lei, s-a epuizat în doar 22 de secunde.
- Interes de cinci ori mai mare pentru asigurările RCA. Posibilitatea achitării în rate cu dobândă zero a contribuit la creșterea interesului pentru această categorie de servicii, pentru care clienții au plasat de cinci ori mai multe comenzi decât anul trecut.
- Produse speciale. Clienții au comandat 17,4 kilograme de aur, argint și monede, de aproape trei ori mai mult decât anul trecut, 1.489 de pachete turistice și 10.936 de comenzi din categoria sănătate.
- Au fost plasate și 36 de comenzi pentru automobile, în creștere cu 33% față de ediția precedentă.
- Peste 2 milioane de lei în premii au fost acordate clienților în cadrul evenimentului de Black Friday, care au acceptat provocări primite pe parcursul zilei în hub-ul personalizat pe care fiecare l-a avut activ în contul său eMAG.
Top categorii de produse comandate
- Cosmetice, suplimente și îngrijire personală – 1.088.656
- Băuturi, băcănie, petshop și curățenie – 913.823
- Jucării și articole pentru copii – 395.332
- Laptopuri, IT, birotică, papetărie și cărți – 135.038
- TV, audio-video și gaming – 86.000
- Telefoane, tablete, wearables și căști – 133.493
- Electrocasnice mici – 165.563
- Electrocasnice mari – 100.077
- Fashion și sport – 117.903
- Mobilă și casă – 198.557
Top județe după valoarea medie a comenzilor per client
- Dolj – 1.501 lei
- Ilfov – 1.496 lei
- Constanța – 1.467 lei
- Prahova – 1.442 lei
- Giurgiu – 1.435 lei
(Citește și: „Va tracta Black Friday consumul? Companiile anunță cea mai mare campanie de până acum – Cum se pregătesc vânzătorii și cumpărătorii”)
(Citește și: „Black Friday 2025: Record eMag – 3,5 milioane de produse comandate, în valoare de 986 de milioane de lei”)
(Citește și: „Noiembrie a fost a patra lună consecutivă de scădere a consumului – Frână puternică în 2025 – Declinul va continua și în 2026”)
***