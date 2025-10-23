cursdeguvernare

joi

23 octombrie, 2025

Rezultatele Dacia la 9 luni: Sandero domină în continuare piața UE, Bigster intră în topuri pe segmentul SUV-C. Alți indicatori

De Razvan Diaconu

23 octombrie, 2025

Renault, compania-mamă a mărcii românești Dacia, a prezentat joi rezultatele financiare ale grupului auto după primele 9 luni ale anului, iar Dacia a continuat să supraperformeze cu vânzări globale de peste 521.000 de unități la T3, reprezentând 30,7% din vânzările totale ale grupului francez.

De notat că vânzările anuale ale Dacia sunt de asemenea distorsionate de faptul că modelul Duster este acum vândut în Turcia sub brandul Renault, ceea ce natural reduce vânzările contabilizate sub marca românească.

Ținta vânzărilor sub sigla Dacia, în 2025, pe plan mondial este de 700.000 de unități, în creștere față de 674.000 anul trecut

Per total, conform rezultatelor Renault, în primele 9 luni ale anului 2025 marca Dacia a vândut 521.387 de vehicule la nivel mondial, în creștere cu 4,1% față de aceeași perioadă din 2024.


Din total, 449.634 de autoturisme sunt vândute în Europa (+5,3%). Asta ține marca românească pe poziția a 9-a pe piața autoturismelor europene. În același timp, Dacia a câștigat o poziție și s-a clasat pe locul al 2-lea în Europa la vânzările de autoturisme către clienți particulari – baza principală de clienți a mărcii.

Accelerare majoră a vânzărilor în T3, atribuită succesului Bigster. Noul model a ajuns al doilea cel mai vândut SUV tip C din Europa, pe segmentul retail

Trimestrul al treilea din 2025 a marcat o accelerare pentru Dacia, cu 165.451 de vehicule vândute (+16,2%), o creștere puternică față de primele două trimestre ale anului.

”Marca a înregistrat o creștere solidă pe majoritatea piețelor europene, cu performanțe remarcabile în Germania (+23,6%), Spania (+19,3%) și Belgia–Luxemburg (+37,5%). Această dinamică a fost determinată în mare parte de succesul modelului Bigster, al doilea cel mai vândut SUV compact (C-SUV) din Europa, pe segmentul retail, începând din iunie, cu 22.353 de înmatriculări în T3 și peste 39.700 de la începutul anului. De la lansare, Bigster a înregistrat peste 55.000 de comenzi”, arată Renault într-un comunicat de presă.

Dacia Sandero și-a reconfirmat și el succesul, fiind cel mai vândut vehicul din Europa, pe toate canalele de distribuție, cu 66.233 de unități vândute în T3 și 218.089 unități de la începutul anului.

Dublare la vânzările de hibride. Dacia a intrat cu succes pe piața motorizărilor hibride

În același timp, Bigster – care e un model hibrid – și versiunea hibrid a Duster (Duster III) au reușit să crească ponderea acestui tip de motorizare în total vânzări în T3.


”Cu modelele Duster și Bigster, Dacia accelerează ritmul electrificării. Vânzările de modele hibride s-au mai mult decât dublat, reprezentând acum 20,9% din vânzările mărcii în T3 (+9,1 puncte procentuale față de T3 2024). Pe primele nouă luni, vânzările de hibride Dacia au crescut cu 170,0%”, se mai arată în comunicatul Renaul.

Rezultatele Renault

La nivel de grup, Renault a vândut la nivel global, în primele 9 luni, 1,698 milioane de vehicule, în creștere cu 3,8% față de primele 9 luni din 2024, într-un context internațional marcat de o încetinire și chiar relativă stagnare a pieței auto internaționale.

În Europa, vânzările de autoturisme au crescut cu 6,9%, totalizând 1.003.085 de unități. La nivel internațional, vânzările mărcii Renault au crescut în America Latină (+17,3%), Coreea de Sud (+213,7%) și Maroc (+46,3%).

În primele nouă luni, cifra de afaceri a Renault Group a atins 39,1 miliarde de euro, în creștere cu +3,7% față de perioada similară a anului 2024.  

„Într-un context extrem de dificil, continuăm să beneficiem de gama noastră atractivă și competitivă de vehicule electrice, termice (ICE) și hibride — fapt care a dus la o creștere cu 6,8% a cifrei de afaceri a Grupului în acest trimestru. Confirmăm perspectivele financiare pentru anul 2025, vizând o marjă operațională de aproximativ 6,5% și un free cash-flow cuprins între 1,0 și 1,5 miliarde de euro. În paralel, pregătim activ următorul nostru plan pe termen mediu, conceput pentru a accelera transformarea Grupului și pentru a deschide noi oportunități”, a declarat Duncan Minto, directorul financiar al Renault Group, în citat în comunicatul de presă.

(Citește și: ”Semne de întrebare cu privire la revenirea pieței auto. Dan Vardie, APIA: Avem o redresare statistică / Următoarele luni vor arăta dacă piața crește sau avem un moment conjunctural / Ofensiva chinezilor pe piața locală”)

(Citește și: ”China ante portas: Intrare agresivă a Chinei pe motoarele de creștere românești – sectorul auto și comerțul”)


***

Urmărește-ne pe Google News
