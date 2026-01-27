cursdeguvernare

marți

27 ianuarie, 2026

Stiri

Date oficiale: Vânzările de autoturisme noi din țările UE au crescut cu 1,8% – chinezii de la BYD și-au dublat cota de piață

De Razvan Diaconu

27 ianuarie, 2026

Vânzările de autoturisme noi în țările Uniunii Europene au crescut cu 1,8% anul trecut, mașinile electrice câștigând o pondere mai mare în piață, în timp ce vânzările Tesla s-au prăbușit, arată datele transmise marți de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Cu toate acestea, volumul vânzărilor de autoturisme noi rămâne mult sub nivelurile de dinainte de pandemie, a avertizat ACEA. La nivel lunar, vânzările de autoturisme din UE au crescut cu 5,8% în decembrie, până la 963.319 de unități, iar pe întreg anul 2025 au avansat cu 1,8%, până la 10,8 milioane de vehicule, comparativ cu 2024.

Hibridele au devenit campioanele pieței auto

Conform datelor ACEA, tot mai mulți consumatori europeni trec la mașini electrice: aproape 1,9 milioane de autoturisme complet electrice au fost înmatriculate anul trecut, reprezentând 17,4% din vânzări, față de 13,6% cu un an înainte.


În același timp, autoturismele hibride rămân cea mai populară opțiune în rândul consumatorilor europeni, cu o cotă de 34,5% din piață. În același timp, cota cumulată a mașinilor pe benzină și motorină a scăzut la 35,5%, de la 45,2% în 2024.

Cele patru cele mai mari piețe din UE, care împreună concentrează 62% din vânzările de mașini electrice cu baterie, au înregistrat creșteri: Germania (+43,2%), Olanda (+18,1%), Belgia (+12,6%) și Franța (+12,5%).

Până la finalul lui 2025, vânzările de autoturisme pe benzină au scăzut cu 18,7%. Franța a înregistrat cel mai abrupt declin, cu înmatriculări în scădere cu 32%, urmată de Germania (-21,6%), Italia (-18,2%) și Spania (-16%).

În decembrie, vânzările de mașini complet electrice din UE au crescut cu 51%, cele de hibride plug-in au avansat cu 36,7%, iar vehiculele hibride au consemnat o creștere de 5,8%.

Tesla a pierdut teren în fața producătorului chinez BYD, care și-a dublat cota de piață

Vânzările Tesla au scăzut cu 31,9% în decembrie, la 21.485 de unități, reducând cota de piață la 2,2%, de la 3,5%. Pe întreg anul, vânzările companiei americane conduse de Elon Musk au scăzut cu 37,9%, până la 150.504 vehicule.


Tesla a pierdut cotă de piață în favoarea BYD din China, ale cărei vânzări aproape s-au triplat în decembrie, la 18.008 unități, mai mult decât dublându-și cota de piață, la 1,9%, de la 0,7%.

În 2025, BYD și-a triplat de peste trei ori vânzările, ajungând la 128.827 de vehicule.

BYD, companie cu sediul în Shenzhen, a depășit Tesla în 2025, devenind cel mai mare producător de mașini electrice din lume, după ce Donald Trump a retras subvențiile pentru vehicule electrice și reglementările privind emisiile care stimulau producția acestora. Tesla s-a confruntat, de asemenea, cu o reacție negativă din partea unor consumatori, după ce Musk a îmbrățișat poziții politice controversate la finalul lui 2024 și începutul lui 2025.

***


