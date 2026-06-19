Licitația pentru fostul Sidex Galați s-a încheiat din nou fără o ofertă: Investitorii încearcă să scadă prețul – Surse: Săptămâna viitoare sunt așteptate oferte la 380-400 mil. €

Și a doua licitație internațională pentru combinatul siderurgic Liberty Steel Galați s-a încheiat fără nicio ofertă depusă oficial după ce niciunul dintre investitorii interesați nu au depus garanția cerută de procesul de vânzare, conform unui comunicat al consorțiului de administratori concordatari Euro Insol și CITR și surselor CursDeGuvernare.ro .

Administratorii urmăreau un preț de 464 milioane de euro (444 pentru activele combinatului siderurgic și 18,9 milioane pentru fabrica de țevi ce aparține Liberty Tubular Producs Galați), preț mult diminuat față de prețul de pornire de la prima licitație din 12 martie, când pentru fostul Sidex și fabrica de țevi s-au cerut 709 milioane de euro.

Cea de-a doua licitație a avut loc înspre limita inferioară din raportul de evaluare, care se situează la aproximativ 420 milioane de euro. Amintim că cinci investitori strategici din Europa și Asia au achiziționat caietul de sarcini, o parte dintre aceștia efectuând deja vizite la combinat

”Nu există nicio ofertă la licitația de azi, nici unul din cei 5 potențiali investitori nu a oferit prețul cerut”, a precizat o sursă pentru CursDeGuvernare.ro .

Niciunul din cei 5 potențiali investitori nu a oferit prețul cerut – Surse: Săptămâna viitoare sunt așteptate două sau trei oferte

​Pentru a participa la selecție, investitorii aveau obligația de a depune o scrisoare de garanție reprezentând 7% din valoarea de pornire, cu cel puțin 48 de ore înainte de închiderea înscrierilor. Deși cinci companii internaționale au achiziționat caietul de sarcini și au menținut discuțiile cu administratorii judiciari, niciuna nu a depus garanția financiară necesară pentru a intra în competiție.

Conform surselor CursDeGuvernare.ro , în decursul următoarelor două săptămâni sunt așteptate două sau trei oferte directe, la un preț mai mic, în contextul în care lipsa unei oferte la prețul cerut împinge natural în jos valoarea activelor puse la vânzare.

”Investitorii trebuia să fi depus scrisoare de garanție, ieri. Dar săptămâna viitoare vor exista două sau trei oferte concrete. Este posibil să fie transmise niște oferte, dar nu la prețul de 464 de milioane de euro”, a precizat una din surse, care a adăugat că ofertele pot veni doar de la investitorii care sunt deja înscriși în procedură, respectiv cei care au cumpărat caietul de sarcini.

Ulterior, cei care vor decide ce se va întâmpla cu combinatul vor fi creditorii: în special statul, adică ANAF și Eximbank, care au de recuperat creanțe în valoare de peste 400 milioane de euro.

De notat că fostul Sidex este singurul producător de oțel primar din România. Scopul licitației este vânzarea activelor funcționale ale combinatului, în condițiile în care combinatul siderurgic din Galați se află în procedură de reorganizare judiciară, iar planul de restructurare vizează atragerea unui investitor strategic capabil să modernizeze unitatea și să relanseze producția.

Investitorii încearcă să scadă prețul spre 380 mil. €. Decizia finală după primirea ofertelor va fi la creditori, adică la stat: ANAF și Eximbank

Conform surselor CursDeGuvernare.ro , există varianta ca statul să fie de acord cu scăderea prețului sau, în situația în care nu e de acord, să adjudice în contul creanței. Asta înseamnă să transfere creanța Exim-ului și a ANAF la AAAS (fosta AVAS), adică autoritatea de administrare a activelor statului AVAS.

”În două săptămâni o să avem o decizie. Cei cinci investitori sunt interesați în continuare de achiziție. Dar probabil la un preț undeva în jur de 400 de milioane de euro sau 380 de milioane de euro. Atunci statul va decide: acceptăm sau nu acceptăm”, a mai spus o sursă.

Ținta e salvarea combinatului, dar analiștii punctează că Sidex are nevoie de o transformare tehnologică

De notat că, pe lângă prețul de vânzare, care pare a fi fost prea ridicat pentru investitorii înscriși la procedură, va fi necesar aproximativ încă un miliard de euro pentru implementarea planului GREENSTEEL.

Analiștii think-tank-ului Energy Policy Group arată într-o analiză că fără o transformare tehnologică, oțelăria de la Galați va continua să se confrunte cu probleme de competitivitate, în condițiile în care costul emisiilor de carbon va crește semnificativ în următorii ani.

De notat că administratorii voiau inițial o licitație spre limita superioară a intervalului de evaluare în contextul în care ANAF și Eximbank au de recuperat creanțe în valoare de peste 400 milioane de euro.

Cine sunt cei cinci investitori care au rămas în faza de analiză

​Companiile care s-au arătat interesate și în această a doua etapă sunt aceleași care au participat și la prima rundă de acum trei luni, potrivit News. Una dintre ele este UMB Steel SRL, companie din grupul românesc UMB controlat de familia Umbrărescu, entitate care a primit recent autorizația Consiliului Concurenței pentru preluarea combinatului ArcelorMittal Hunedoara.

​O altă companie interesată a fost Metinvest B.V., grup siderurgic și minier cu operațiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie și SUA, controlat de omul de afaceri Rinat Ahmetov.​

Celelalte trei companii interesate au fost Jindal Steel (International), corporație cu activități globale pe piețele de oțel, energie și minereuri, Sidenor Steel Industry, cel mai mare producător de repere din oțel din Grecia, și JSW Steel Limited, producător multinațional de oțel cu sediul în Mumbai, India.

​Conform reprezentanților CITR, caietul de sarcini nu a suferit modificări față de prima licitație, cu excepția reducerii prețului de pornire.

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