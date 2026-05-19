Noua licitație internațională pentru vânzarea Liberty Galați va avea loc pe 19 iunie – Prețul de pornire: 444 mil. euro

O nouă licitație pentru valorificarea activelor combinatului siderurgic Liberty Galați va avea loc pe 19 iunie, conform planului de restructurare al companiei, aprobat recent de Tribunalul Galați.

Combinatul siderurgic Liberty Galați ar putea fi vândut pentru cel puțin 444 milioane de euro, conform noului plan de restructurare al companiei, care fixează un target mult redus comparativ cu cel de la licitația din martie, când prețul de pornire a fost de peste 700 de milioane euro.

Licitația internațională va viza atât activele Liberty Galați, cât și fabrica de țevi ce aparțile Liberty Tubular Producs Galați, care are un preț de pornire suplimentar la licitație de 18,9 milioane de euro.

„Propunem vânzarea în bloc a activelor din componenţa Combinatului Siderurgic Galaţi, prin organizarea unei licitaţii, având preţul de pornire de 444.026.436 euro exclusiv TVA (echivalentul sumei de 2.263.557.965 lei la cursul BNR din 3.04.2026), reprezentând 70% din valoarea de piaţă a activului conform raportului de evaluare”, se arată în Planul de restructurare, document consultat de News.ro.

Anterior, preţul de pornire a fost de 709,1 milioane euro.

Din martie 2025, compania este în concordat preventiv – procedură juridică prin care o companie în dificultate financiară negociază cu creditorii un plan de redresare, pentru a evita falimentul.

Prima licitație de vânzare a Liberty Galați a fost un eșec

În martie, șase posibili investitori încheiaseră acorduri de confidenţialitate în vederea accesării mai multor documente şi informaţii despre combinat.

Cinci caiete de sarcini au fost vândute vândute, iar patru delegaţii au vizitat platforma combinatului, au declarat pentru News.ro persoane din conducerea Liberty Galaţi.

Companiile care au achiziţionat caietele de sarcini sunt:

MetInvest, grup internaţional de companii miniere şi metalurgice controlat de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov;

UMB Steel – controlat de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu; recent, grupul a preluat combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara.

JSW – unul dintre liderii indieni în producţia de oţel;

Sidenor – lider în industria siderurgică europeană în producţia de produse lungi din oţel special, furnizor de produse finisate la rece pe piaţa europeană. Compania deţine centre de producţie în Spania şi reprezentanţe comerciale în Germania, Franţa, Italia şi Regatul Unit.

Jindal Steel – a treia companie ca producţie de oţel din India.

Conform regulamentului, până la 48 de ore înainte de momentul închiderii înscrierii, cei decişi să liciteze trebuiau să prezinte o scrisoare de garanţie de 7% din valoarea de start cerută, respectiv 49 de milioane de euro.

***