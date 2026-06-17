Licitația pentru Liberty Galați merge înainte vineri, cu un preț de pornire de 444 mil. €, în ciuda unei interdicții de vânzare dispuse de o instanță din Cehia

Organizarea licitației internaționale de vineri, 19 iunie, pentru vânzarea activelor combinatului siderurgic Liberty Galați (fostul Sidex) nu este blocată de faptul că interdicția de transfer/vânzare dispusă de o instanță din Republica Cehă asupra unor proprietăți-cheie ale Liberty Galați a fost înscrisă în Cartea Funciară din România, au transmis reprezentanții consorțiului de administratori concordatari Euro Insol-CITR.

Informarea consorțiului vine în contextul unei dispute cu administratorul judiciar al Liberty Ostrava, companie din Cehia care are o creanță de 40 de milioane de euro pe care o revendică de la Liberty Galați. În 17 martie, Tribunalul Districtual din Ostrava a instituit o măsură provizorie de interdicție de vânzare a activelor Liberty Galați, iar reprezentanții consorțiului de administratori concordatari Euro Insol-CITR transmit acum că „procedura de concordat preventiv se desfășoară sub controlul instanțelor din România” și că licitația de vineri merge înainte.

„Procedura de concordat preventiv se desfășoară sub controlul instanțelor din România, iar orice măsuri care privesc recuperarea creanțelor trebuie analizate în acest cadru, cu respectarea tratamentului echitabil al tuturor creditorilor. Activele vizate fac parte dintr-un pachet mai amplu supus valorificării. Măsura instituită nu blochează organizarea licitației și nu afectează desfășurarea procesului competitiv de vânzare. În funcție de evoluția litigiului, eventualele aspecte punctuale legate de aceste active vor fi gestionate în cadrul contractual, fără impact asupra tranzacției în ansamblu sau asupra intereselor cumpărătorilor și creditorilor”, au transmis administratorii concordatori.

Litigiu privind o creanță de peste 40 de milioane de euro

Disputa dintre cele două companii are la bază o creanță pe care Liberty Ostrava o revendică de la Liberty Galați.

Potrivit administratorului judiciar al companiei cehe, Liberty Galați ar datora peste 40 de milioane de euro în baza unui contract de împrumut încheiat în octombrie 2023. Conform informațiilor furnizate de administratorul ceh, contractul conține o clauză de jurisdicție exclusivă care stabilește competența instanțelor din Ostrava pentru soluționarea litigiilor.

Reprezentanții Liberty Ostrava susțin că existența creanței este recunoscută inclusiv în planul de restructurare depus de Liberty Galați în cadrul procedurii de concordat preventiv din România.

În aprilie 2024, Liberty Galați a efectuat către Liberty Ostrava o plată de aproximativ 700.000 de euro reprezentând dobânzi aferente împrumutului, sumă care, potrivit administratorului judiciar ceh, reprezintă mai puțin de 2% din valoarea totală a creanței restante.

Conform administratorului judiciar al Liberty Ostrava, decizia din 17 martie a Tribunalul Districtual din Ostrava interzice companiei românești să vândă sau să dispună în orice alt mod de activele identificate în hotărâre până la soluționarea litigiului de fond.

Licitația pentru activele Liberty va avea loc vineri, 19 iunie – Prima licitație a fost un eșec

O nouă licitație pentru valorificarea activelor combinatului siderurgic Liberty Galați va avea loc pe 19 iunie, conform planului de restructurare al companiei, aprobat în luna mai de Tribunalul Galați.

Combinatul siderurgic Liberty Galați ar putea fi vândut pentru cel puțin 444 milioane de euro, conform noului plan de restructurare al companiei, care fixează un target mult redus comparativ cu cel de la licitația din martie, când prețul de pornire a fost de peste 700 de milioane euro.

Licitația internațională va viza atât activele Liberty Galați, cât și fabrica de țevi ce aparțile Liberty Tubular Producs Galați, care are un preț de pornire suplimentar la licitație de 18,9 milioane de euro.



„Propunem vânzarea în bloc a activelor din componenţa Combinatului Siderurgic Galaţi, prin organizarea unei licitaţii, având preţul de pornire de 444.026.436 euro exclusiv TVA (echivalentul sumei de 2.263.557.965 lei la cursul BNR din 3.04.2026), reprezentând 70% din valoarea de piaţă a activului conform raportului de evaluare”, se arată în Planul de restructurare, document consultat de News.ro.

Anterior, prețul de pornire a fost de 709,1 milioane euro.

Din martie 2025, compania este în concordat preventiv – procedură juridică prin care o companie în dificultate financiară negociază cu creditorii un plan de redresare, pentru a evita falimentul.

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