Vânzarea Liberty Galați: Creditorii au aprobat planul de restructurare – combinatul și secția Tubular se vor vinde prin negociere directă, cu un preț de pornire de 200 mil. €

Creditorii au aprobat planul de vânzare prin negociere directă a Liberty Galați și a secției Tubular, cu un preț de pornire de 200 de milioane de euro fără TVA, potrivit administratorilor concordatari ai combinatului, CITR și Euro Insol. Amintim că după două licitații internaționale ratate, cu un preț de pornire de 709, respectiv 463 milioane de euro (444 mil. euro pentru activele combinatului siderurgic și 18,9 mil. euro pentru fabrica de țevi ce aparține Liberty Tubular Producs Galați), s-a decis vânzarea prin negociere directă.



Cinci mari investitori și-au exprimat interesul față de Liberty Galați, trei dintre aceștia analizând deja perspectiva de a investi în combinat, a anunțat vineri Executivul, după ședința Comitetului Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA, în care a fost prezentat noul plan de restructurare pentru Liberty Galați.



Procedura de negociere directă cu investitorii se va desfășura în următoarele șase luni, perioadă în care a fost prelungită plata celor 2.400 de angajați activi ai combinatului, din Fondul pentru creanțe salariale de la Agenția Națională pentru Ocupare și Forță de Muncă.

„CITR și Euro Insol, în calitate de administratori concordatari ai Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA, au anunțat aprobarea noului plan de restructurare de către creditori, un pas decisiv pentru viitorul celui mai mare combinat siderurgic din România. Astfel, planul creează cadrul pentru vânzarea activelor către un investitor capabil să repornească producția și să ofere platformei industriale de la Galați o perspectivă pe termen lung”, conform unui comunicat.

Principalii creditori reprezintă tot statul: ANAF și Eximbank, care au de recuperat creanțe în valoare de peste 400 mil. €

Planul prevede vânzarea Combinatului Siderurgic Galați și a secției Tubular printr-o procedură de negociere directă. Prețul de pornire este de 200 de milioane de euro, fără TVA, pentru ambele active.



Următorul pas este omologarea planului de către judecătorul-sindic, pe care administratorii concordatari o vor solicita în perioada imediat următoare.



Planul a fost prezentat vineri și Comitetului Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA.

Procedura de valorificare prin negociere directă vizează vânzarea Combinatului Siderurgic Galați și a secției Tubular, într-un demers care urmărește atragerea unui investitor capabil să asigure relansarea activității industriale.

„Ca administrator concordatar, am depus eforturi susținute pentru a păstra în viață un activ industrial strategic pentru România. Dincolo de valoarea lui economică, Combinatul Siderurgic Galați înseamnă mii de oameni, familiile lor și o întreagă comunitate. De aceea, pentru noi miza nu a fost niciodată doar vânzarea unor active, ci păstrarea capacității industriale și a locurilor de muncă. Votul creditorilor ne dă acum un drum clar: putem căuta un investitor care să repornească producția și să ofere Galațiului o perspectivă reală pentru următorii ani”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

„Aprobarea planului de către creditori reprezintă un pas esențial pentru deblocarea situației de la Liberty Galați, după luni de negocieri și eforturi pentru identificarea unei soluții viabile. Avem un activ industrial strategic, investitori care și-au manifestat interesul și, acum, un cadru concret pentru valorificarea lui”, afirmă Remus Borza, președinte Euro Insol.



După omologare, procesul de vânzare va fi lansat printr-un anunț public. Anunțul va include condițiile de participare, calendarul și termenul-limită pentru depunerea ofertelor angajante. CITR și Euro Insol invită de pe acum investitorii interesați să se pregătească pentru această etapă. Ofertele vor fi evaluate atât în funcție de valoarea pentru creditori, cât și în funcție de capacitatea de a relansa activitatea industrială.

Procesul va urmări identificarea celei mai bune soluții de valorificare a activelor, cu luarea în considerare a intereselor creditorilor și a perspectivelor de relansare a activității industriale.

CITR și Euro Insol vor comunica public etapele următoare ale procedurii, inclusiv condițiile de participare și calendarul depunerii ofertelor.

Ședință, vineri, la Guvern pentru planul de restructurare

Amintim că Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galaţi SA şi Liberty Tubular Products Galaţi SA le-a recomandat vineri creditorilor acceptarea noului plan de restructurare a combinatului, care prevede șase luni de negocieri directe cu cei cinci investitori care și-au exprimat interesul pentru preluare

„Prim-Ministrul României, Luca Niculescu, a convocat, astăzi, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galaţi SA şi Liberty Tubular Products Galaţi SA, pentru a identifica soluţiile necesare salvării locurilor de muncă şi a capacităţilor de producţie. În cadrul Comitetului, coordonat de Viceprim-ministrul Marian Neacşu, administratorii concordatari au prezentat noul plan de restructurare al Combinatului Siderurgic Galaţi. Având în vedere importanţa strategică a acestui obiectiv economic şi determinarea Guvernului de a întreprinde toate măsurile necesare, Comitetul a recomandat creditorilor aprobarea planului”, se arată în comunicat.

Procedura de negociere directă cu investitorii se va desfăşura în următoarele şase luni, perioadă în care a fost prelungită plata celor 2.400 de angajaţi activi ai combinatului, din Fondul pentru creanţe salariale de la Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Forţă de Muncă, a explicat .coordonatorul comitetului, viceprim-ministrul Marian Neacșu.

Noul plan de restructurare, prezentat de administratorii concordatari, prevede negocieri cu toți cei cinci mari investitori ce şi-au exprimat interesul faţă de Liberty Galaţi. Trei dintre aceștia analizează deja perspectiva de a investi în combinat, anunţă vineri Executivul, într-un comunicat de presă.

„Aprobarea acestui plan de restructurare înaintea termenului limită de 9 noiembrie a.c. previne intrarea în procedură de faliment a Combinatului Siderurgic Galaţi, care ar antrena pierderea unui obiectiv de importanţă strategică, efecte negative economice şi pierderea locurilor de muncă”, arată Guvernul.

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