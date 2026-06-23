Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Carrefour de către Pavăl Holding, o tranzacție de peste 820 mil. € – Frații Dragoș și Adrian Pavăl intră piața de retail prin firme cu o cifră de afaceri cumulată de peste 25 mld. lei

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Pavăl Holding a achiziționat grupul Carrefour în România, se arată într-un comunicat de presă al instituției. Finalizarea tranzacției de peste 800 de milioane de euro marchează extinderea portofoliului grupului către retailul alimentar.

Vizând întregul grup Carrefour în România, tranzacția include preluarea Carrefour România S.A., dar și a firmelor Supeco Investment S.R.L. (care operează magazine de tip discount), Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

Potrivit Consiliului, „analiza a vizat, pe de o parte, relația dintre retaileri și producători sau distribuitori, în care retailerii acționează în calitate de cumpărători, iar, pe de altă parte, relația dintre retaileri și consumatorii finali”.

”Deși activitățile celor două grupuri implicate în tranzacție nu se suprapun, autoritatea de concurență a analizat posibilele efecte ale operațiunii atât pe piața achizițiilor de bunuri de consum curent, preponderent alimentare, la nivel național, cât și pe piața comercializării cu amănuntul a acestor produse către consumatorii finali. Astfel, analiza a vizat, pe de o parte, relația dintre retaileri și producători sau distribuitori, în care retailerii acționează în calitate de cumpărători, iar, pe de altă parte, relația dintre retaileri și consumatorii finali”, arată Consiliul Concurenței.

„În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte semnificativă a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”, se mai precizează în decizia Consiliului.

Grupul Pavăl Holding, deținut de Dragoș și Adrian Pavăl, este prezent în România prin companii active în mai multe sectoare economice, printre care cea mai cunoscută este rețeua de magazine de bricolaj Dedeman. De asemenea, Grupul este implicat în comercializarea cu amănuntul de produse farmaceutice și para-farmaceutice, comercializarea de produse de larg consum, alimentare și nealimentare, în special cele destinate copiilor și mamelor/familiei, fabricarea de produse pentru construcții, întreținerea și repararea autovehiculelor, precum și activități de dezvoltare imobiliară, închiriere și subînchiriere de bunuri proprii sau închiriate.

În același timp, Grupul Carrefour operează în România magazine de vânzare cu amănuntul, sub formă de hipermarketuri (Carrefour), magazine de tip supermarket (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) și magazine de tip discount (Supeco).

Tranzacție de peste 800 de milioane de euro. Carrefour se află în România în top 10 după cifra de afaceri și vânzări

Carrefour a anunțat la începutul acestui an că a ajuns la un acord cu Pavăl Holding pentru vânzarea Carrefour România pentru peste 820 de milioane de euro.

Carrefour a spus atunci că vânzarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a portofoliului inițiată în 2025 de grupul francez de supermarketuri. Retailerul francez a negat anterior că vinde afacerea din România, în contextul în care, de-a lungul timpului, au mai existat speculații vehiculate pe surse despre un potențial exit din România, ca parte din strategia de eficientizare și regrupare pe piețele ”core” ale grupului. Retailerul era prezent în România din 2001.

Pavăl Holding a transmis totodată că tranzacția reprezintă un pas strategic către consolidarea capitalului românesc într-un sector dinamic, prin investiții pe termen lung.

“Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi și ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relația cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor românești. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos crește doar alături de comunitatea care îl susține”, a declarat în februarie, la momentului anunțului tranzacției, Dragoş Pavăl, președinte Pavăl Holding și Dedeman.

Pavăl Holding și-a extins în ultimii ani prezența și în afara țării, prin investiții în sectoare precum ospitalitatea și retailul de bricolaj (Praktiker Hellas), dar România rămâne piața principală de dezvoltare a grupului.

Frații Pavăl ajung să controleze majoritar companii cu o cifră de afaceri cumulată de peste 25 mld. lei

Carrefour România operează o rețea de 478 de magazine: 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 de magazine de proximitate și 30 de magazine discount). Filiala a realizat o cifră de afaceri anuală de 3,2 miliarde de euro, adică aproximativ 3,5% din cifra de afaceri globală a grupului.

Cu un an și jumătate în urmă, Alexandre Bompard, CEO al Carrefour din 2017, anunța o revizuire strategică a portofoliului de activități al grupului, cu studierea posibilelor cedări de active imobiliare și filiale, începând cu cele situate în țări care au devenit mai puțin strategice pentru grup.

„Cesiunea Carrefour România confirmă progresul bun al revizuirii portofoliului inițiată în 2025. După schimbările majore realizate în ultimele douăsprezece luni, în special răscumpărarea acțiunilor minoritare ale Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia, Grupul își continuă transformarea și reorientarea către cele trei țări principale. În acest context, miercurea viitoare vom prezenta principalele axe ale noului nostru plan strategic. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor noștri de la Carrefour România pentru devotamentul, profesionalismul și serviciile pe care le oferă clienților noștri, ceea ce a permis construirea unei companii solide. Sunt convins că acordul pe care l-am încheiat cu Pavăl Holding reprezintă o oportunitate excelentă pentru continuarea succesului lor”, a declarat Alexandre Bompard, președinte-director general al Carrefour.

Carrefour, în impas strategic. Retailerul e al cincilea din Europa după vânzări, dar își reconfigurează prezența internațională

Analiștii vorbeau despre o posibilă vânzare a magazinelor din piețele europene non-core încă de anul trecut. Financial Times scria în noiembrie 2024 că activele din țări precum Italia, Belgia, România și Polonia ar fi cele mai potrivite pentru o vânzare, dacă retailerul francez ia decizia de a dezinvesti.

Grupul francez este într-un impas strategic pe piețele europene, mai arăta atunci FT, notând că Carrefour tot pierde din cotele de piață în ciuda faptului că au ținut jos prețurile de la raft și au redus din costurile operaționale. În plus, circa jumătate din veniturile globale ale companiei, de 94 miliarde de euro, provin din Franța.

Compania a ieșit în 2019 din China, în 2022 din Taiwan și a anunțat în septembrie intenția de a vinde cele 800 de magazine din Polonia după ce în prima parte a anului a anunțat vânzarea celor aproape 1.200 de magazine din Italia într-o tranzacție de 4,2 miliarde de euro.

În România, compania a raportat o stagnare a vânzărilor în T3 an/an și o creștere de doar 1,9% la nivelul primelor 9 luni față de primele 9 luni din 2024, cu o cifră de afaceri de 12,7 miliarde de lei în 2024 (la care se adaugă alte 3 firme, România Hypermarche, Supeco Investment și Columbus Active cu afaceri de 2 mld. lei). Retailerul a renunțat în ultimul an la mai multe locații, printre care și hypermarket-ul din Sun Plaza din București.

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