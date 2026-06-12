Biofarm va fi preluată de polonezii de la Polpharma într-o tranzacție de până la 1,36 mld. lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat documentul de ofertă publică de preluare voluntară a producătorului de medicamente Biofarm (BIO) de către grupul polonez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, conform unui comunicat transmis de Biofarm către BVB.

Oferta vizează achiziția a 985.375.350 acțiuni Biofarm, reprezentând 100% din capitalul social al companiei, în timp ce prețul oferit este de 1,379 lei pe acțiune, ceea ce ridică valoarea maximă potențială a tranzacției de preluare a Biofarm la aproape 1,36 miliarde de lei.

De notat că prețul actual din piață al BIO la BVB este de 1,465 lei/titlu, peste prețul din ofertă, ceea ce reduce atractivitatea vânzării în ofertă pentru investitorii individuali, care dețin 10,42% din capitalul social al companiei. Acțiunea BIO a înregistrat totuși o creștere majoră din debutul anului și până în prezent, de la 0,8 lei/acțiune în ianuarie (vezi grafic mai jos). Capitalizarea la BVB în prezent e de 1,43-1,44 miliarde de lei.

Polpharma este unul dintre cei mai mari producători de medicamente din Polonia – polonezii au afaceri de peste 1,1 mld. €

Afacerea va fi astfel vândută de actualii proprietari, Longshield Investment Group și Lion Capital, fostele SIF Muntenia (SIF4) și SIF Banat-Crișana (SIF1), care dețin împreună 88,43% din capitalul social al Biofarm – cele două SIF-uri s-au angajat să își vândă integral participațiile în cadrul ofertei – SIF Muntenia e controlată de SIF Banat-Crișana.

Un alt procent de 10,42% din capitalul social al companiei este deținut de persoane fizice, lucru relevant pentru tranzacție având în vedere că depășirea pragului de 95% din acțiuni de către polonezi ar putea duce la delistarea companiei de la BVB.

Biofarm a realizat în 2025 o cifră de afaceri de 319 milioane de lei, respectiv un profit net de 100 milioane de lei cu 369 de angajați.

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