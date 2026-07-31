Valul de căldură împinge prețurile energiei electrice din Europa la maxime de iarnă

Valul de căldură care a afectat Europa în această vară a împins prețurile energiei electrice la niveluri întâlnite de obicei în lunile de iarnă, când cererea pentru încălzire crește puternic, potrivit Reuters.

Temperaturile extreme au dus simultan la creșterea consumului pentru răcire și la reducerea producției unor centrale electrice, amplificând presiunile asupra pieței. Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, iar astfel de episoade sunt așteptate să devină mai frecvente.

Pe 23 iunie, prețul energiei electrice cu livrare a doua zi a urcat la 210 euro/MWh în Germania. În Franța și Marea Britanie, prețurile au ajuns, de asemenea, la niveluri care nu mai fuseseră atinse din ianuarie 2025, potrivit datelor LSEG.

Cererea ridicată pentru aer condiționat a coincis cu reducerea producției unor centrale nucleare, pe gaze și eoliene. În Franța, temperaturile ridicate ale râurilor utilizate pentru răcirea centralelor nucleare au obligat operatorii să reducă producția.

Producția nucleară a Franței a scăzut

Când temperaturile au depășit 40°C, producția nucleară franceză a fost redusă cu peste 9 GW timp de mai multe zile, afectând 12 dintre cele 57 de reactoare ale țării, potrivit datelor Kpler.

Franța dispune de cel mai mare parc nuclear din Europa, iar energia nucleară asigură aproximativ 23% din producția de electricitate a Uniunii Europene. O parte importantă a energiei produse în Franța este exportată către țările vecine.

Centralele nucleare răcite cu apă din râuri trebuie să-și reducă producția atunci când temperaturile apei cresc prea mult. La centrala Bugey din estul Franței, de exemplu, producția trebuie redusă dacă temperatura Ronului depășește 26°C.

Căldura reduce eficiența centralelor pe gaze

Căldura afectează și centralele pe gaze. O temperatură de 30°C poate reduce producția unei centrale tipice pe gaze cu aproximativ 7-12%, potrivit Rystad Energy.

Aerul cald are o densitate și un conținut de oxigen mai reduse, ceea ce limitează eficiența turbinelor. Centralele pe gaze asigură aproape 17% din producția de electricitate a Uniunii Europene.

„Efectul poate să nu fie suficient de mare, de unul singur, pentru a provoca prețuri extreme, dar se adaugă la ansamblul constrângerilor care contează atunci când sistemul este deja foarte solicitat”, a declarat Tor Olav Haegeland, analist la Rystad.

Și energia solară este afectată

Panourile fotovoltaice își pot pierde din eficiență la temperaturi ridicate, chiar dacă beneficiază de un nivel ridicat de radiație solară.

În același timp, producția eoliană poate scădea în perioadele cu temperaturi extreme, atunci când vitezele vântului sunt mai mici.

Aceste reduceri ale producției se produc într-un moment în care cererea de electricitate crește, în special pentru răcirea clădirilor.

Cererea pentru răcire crește

Deși aerul condiționat este mai puțin răspândit în Europa decât în Statele Unite sau în unele regiuni din Asia, utilizarea sistemelor de răcire este în creștere pe măsură ce verile devin mai fierbinți.

În Franța, sensibilitatea cererii de electricitate la temperatură a crescut în ultimul deceniu, pe fondul extinderii numărului de aparate de răcire și al frecvenței mai mari a episoadelor de temperaturi extreme.

„Problema tipică pe care o observăm este o nepotrivire: avem mai puțină producție de electricitate în timpul valurilor de căldură, exact într-un moment în care cererea crește”, a declarat Laurent Bataille, vicepreședinte executiv pentru operațiunile europene al Schneider Electric.

Marea Britanie a emis prima alertă de vară

În Marea Britanie, National Energy System Operator a emis pe 23 iunie, pentru prima dată în perioada verii, o notificare privind rezerva de electricitate, solicitând producătorilor să crească producția.

Pentru piața europeană de electricitate, episoadele de căldură extremă creează astfel o combinație dificilă: consumul crește într-un moment în care capacitatea disponibilă a unor surse importante de producție scade.

Această situație poate amplifica volatilitatea prețurilor, în special în perioadele în care sistemul energetic dispune de rezerve limitate.

„Schimbările climatice implică nu doar temperaturi medii mai ridicate, ci și mai multe fenomene extreme. Cred că valurile de căldură vor deveni ceva obișnuit, afectând prețurile gazelor și energiei electrice”, a declarat Alessandro Armenia, analist la Kpler.

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