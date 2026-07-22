Valul de căldură din Europa a diminuat cu 2 mld. € recolta de cereale – România rezistă pe creștere

Valul de căldură din iunie din Europa a șters peste 2 miliarde de euro din valoarea recoltei de cereale, potrivit unei noi analize, Franța și Ungaria suportând cea mai mare parte a pagubelor, transmite Financial Times.

Aproape 9 milioane de tone au fost eliminate din estimările privind producția de cereale din UE și Regatul Unit în cele patru săptămâni de după valul de căldură, potrivit Coceral, asociația europeană a comercianților de cereale.

O analiză realizată de Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) a evaluat producția pierdută la aproximativ 2,1 miliarde de euro, calculată la prețurile practicate la poarta fermei pentru grâu, orz, porumb și alte cereale. Aceasta reprezintă aproximativ 5% din valoarea estimată a producției din 2025.

Valul de căldură a afectat grâul în perioada critică de umplere a boabelor în centrul și sudul Franței, în sudul Germaniei, Austria, Polonia și Ungaria, a declarat Coceral. Orzul de primăvară a fost afectat mai grav decât cel de toamnă, care era în mare parte deja dezvoltat înainte ca temperaturile să crească.

Cea mai fierbinte lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest a fost precedată de o creștere a temperaturilor cu 3°C peste media perioadei 1991-2020. În Franța, temperaturile au depășit 43°C, iar în Ungaria au trecut de 40°C.

Aproximativ jumătate din reducerea estimărilor privind producția de cereale din Europa a provenit din porumb, folosit în principal ca hrană pentru animale, care a fost afectat în perioada polenizării în Franța și Ungaria. Coceral și-a redus estimarea pentru recolta de porumb din UE și Regatul Unit de la 57,2 milioane de tone la 52,7 milioane de tone.

În anii cu recolte slabe, UE este importator net de porumb, ceea ce înseamnă că deficitul ar putea crește cererea pentru livrări din partea unor furnizori precum Ucraina și Brazilia.

Recolta mai mică din Franța ar putea, de asemenea, să reducă volumul de grâu disponibil pentru export către cumpărătorii din nordul și vestul Africii, în timp ce costurile mai ridicate ale furajelor sunt probabil să se reflecte asupra producătorilor de animale în lunile următoare.

Franța și Ungaria, cele mai mari pagube

Franța a reprezentat aproape jumătate din pagubele produse culturilor de cereale. Estimarea pentru producția sa a fost redusă cu 4,1 milioane de tone, în valoare de aproximativ 891 de milioane de euro la prețurile actuale.

Cea mai mare parte a reducerii a provenit din porumb, pentru care estimarea a fost diminuată cu 3,35 milioane de tone, până la 9,4 milioane de tone — un nivel chiar mai scăzut decât recolta obținută în timpul secetei severe din 2022.

Ungaria a suferit al doilea cel mai mare impact, estimarea producției sale de cereale fiind redusă cu 2,4 milioane de tone, evaluate la aproximativ 444 de milioane de euro. Spania a pierdut alte 1,4 milioane de tone, în valoare de 276 de milioane de euro, în timp ce estimarea pentru Germania a fost redusă cu aproximativ aceeași cantitate, echivalentul unei producții în valoare de 233 de milioane de euro.

Impactul ar putea fi și mai grav pentru fermierii ungari, deoarece prețurile interne plătite producătorilor au scăzut pe măsură ce se apropia perioada recoltei, iar cerealele mai ieftine din regiunea Mării Negre au pus presiune asupra pieței. Astfel, agricultorii se confruntă cu pierderea producției fără a beneficia de compensarea parțială oferită de prețuri mai mari, de care unii fermieri francezi ar putea beneficia.

„Acest lucru îi va lovi pe fermieri direct în buzunare, reducându-le veniturile și subminând, în același timp, securitatea alimentară a Europei”, a declarat Tom Lancaster, analist ECIU pentru terenuri, alimentație și agricultură.

Estimarea ECIU reprezintă valoarea de piață a producției eliminate din previziunile privind recolta, nu pierderea profiturilor fermierilor. Prețurile mai mari i-ar putea compensa pe unii producători ale căror culturi au supraviețuit, în timp ce alții este posibil să fi vândut cerealele în avans, înainte ca prețurile să crească.

Recolta din România, revizuită în creștere

Revizuirile în creștere ale estimărilor privind recoltele din Bulgaria, România, Italia și Finlanda au redus modificarea netă a valorii producției europene estimate la aproximativ 1,79 miliarde de euro. Analiza a evaluat valoarea brută a recoltelor pierdute între 2 și 2,3 miliarde de euro, în funcție de diferitele ipoteze privind prețurile.

Pierderile survin într-un moment în care guvernele UE negociază viitorul Politicii Agricole Comune a blocului comunitar.

Théo Paquet, consilier principal pentru politici în cadrul European Environmental Bureau, a declarat că, în loc ca subvențiile să fie folosite pentru finanțarea măsurilor de adaptare și reziliență la schimbările climatice, acestea „continuă să finanțeze practici dăunătoare care contribuie direct la aceste crize — alimentând un cerc vicios costisitor și nesustenabil”.

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