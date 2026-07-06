Prăbușire cu 62% a valorii voucherelor de vacanță decontate

Valoarea decontată a voucherelor de vacanță s-a prăbușit în primele cinci luni ale anului cu aproape 62%, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, de la peste 105 milioane de euro, la mai puţin de 41 milioane de euro, conform datelor transmise de Ministerul Finanțelor către Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT).

Tichetele cu valoare înjumătăţită stimulează prea puţin interesul pentru achiziţia de vacanţe în România, atrag atenţia oficialii ANAT.

Statistica scăderilor

Valoarea voucherelor achiziţionate de angajatori s-a redus, în primele cinci luni din 2026, de la 221,051,228.33 lei, cu 8,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, aproximativ 7% în medie, la nivelul lunilor analizate.

Valoarea voucherelor decontate către unităţile turistice a coborât cu 61,6%, de la 557,1 milioane lei, în 2025, la 214,5 milioane lei, în primele cinci luni din 2026, arată ANAT, care are la bază datele furnizate de Ministerul Finanţelor.

Principala explicație – modificările aduse sistemului voucherelor de vacanţă începând cu acest an:

Reducerea moderată a ritmului de achiziţie a voucherelor de către angajatori este însoţită de o diminuare mult mai accentuată a sumelor ce ajung efectiv în economie, susţin reprezentanţii ANAT, întrucât:

Deşi valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, impactul este amplificat de restrângerea numărului de beneficiari, prin limitarea acordării voucherelor la salariaţii cu venituri nete sub 6.000 de lei (față de 8.000 de lei, anul trecut).

O parte dintre instituţiile publice au ales să nu mai acorde deloc vouchere.

„Datele oficiale confirmă ceea ce industria turismului a anticipat încă de la începutul anului. Deşi emiterea voucherelor de vacanţă a înregistrat o scădere relativ redusă, de aproximativ 9%, decontările către unităţile turistice s-au diminuat cu peste 61% în primele cinci luni ale anului. Trebuie să ţinem cont că în 2025 deja valoarea voucherelor scăzuse de la 1600 la 800 lei. Deci scăderea în continuare a valorii voucherelor acordate reprezintă un adevărat semnal de alarmă. Reducerea valorii voucherelor, restrângerea numărului de beneficiari şi decizia unor angajatori din sectorul public de a nu le mai acorda au redus semnificativ resursele care ajung în economie. Acest declin afectează direct lichiditatea operatorilor din turism şi reduce efectul economic pe care acest program l-a generat în ultimii ani”, a declarat Adrian Voican, vicepreşedinte al ANAT.

Efecte asupra investițiilor planificate de companiile din industrie, spune ANAT

În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2.000 de proiecte de investiţii, cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro, iar menţinerea unui nivel constant al cererii este esenţială pentru finalizarea şi valorificarea acestora.

De asemenea, voucherele contribuie la creşterea gradului de ocupare a structurilor de cazare pe tot parcursul anului, inclusiv în extrasezon. La începutul anului 2026, de exemplu, gradul mediu de ocupare al hotelurilor a fost de doar 25%, ceea ce evidenţiază importanţa acestui instrument pentru sectorul turistic.

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