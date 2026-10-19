Valentin Tătaru / Ștafeta șocurilor: de ce procesul de dezinflație se dovedește atât de dificil în România

România nu mai dă semnele unei economii supraîncălzite de peste doi ani. Creșterea economică a stagnat, ritmul de majorare a salariilor a încetinit puternic, veniturile reale sunt sub presiune, iar politica fiscală a devenit restrictivă. Cu toate acestea, inflația de bază rămâne persistent ridicată atât în raport cu restul Europei, cât și în comparație cu ținta Băncii Naționale a României (BNR).

Această discrepanță dintre o economie care se răcește și o inflație persistentă reprezintă principala problemă macroeconomică a României. Deși țara continuă să recupereze o parte din decalajele de venit și de nivel al prețurilor față de zona euro — ceea ce face ca un diferențial moderat de inflație să fie normal din punct de vedere structural — acest proces favorabil de convergență a fost eclipsat de forțe mult mai puternice.

Anii în care veniturile nominale și cererea internă au crescut mai repede decât capacitatea productivă au fost urmați de o succesiune de șocuri suprapuse legate de energie, fiscalitate și prețuri administrate. Fiecare dintre acestea s-a transmis în salarii, prețurile serviciilor și anticipațiile pe termen scurt înainte ca șocul precedent să aibă timp să se estompeze.

Inflația totală scade, dar imaginea de ansamblu rămâne fragilă

Inflația anuală a prețurilor de consum din România a scăzut de la 10,4% în iunie la 6,2% în august, înainte de a urca ușor, la 6,6% în septembrie (6,5% potrivit indicelui armonizat al prețurilor de consum — IAPC — comparabil la nivelul UE, în condițiile în care prețurile au crescut cu 0,77% numai în luna septembrie). Totuși, această scădere supraestimează îmbunătățirea tendinței de fond. O mare parte din diminuare reflectă efecte de bază favorabile, pe măsură ce majorările abrupte din 2025 ale prețurilor energiei electrice, TVA și accizelor ies din comparația anuală.

Un indicator mai relevant este indicele CORE2 ajustat al BNR, care exclude prețurile administrate și componentele volatile. Deși a coborât de la 8,5% la sfârșitul anului 2025 la 6,2% în septembrie, inflația de bază rămâne ridicată și nu dă prea multe semne că s-ar decupla de rata inflației totale.

Această distincție este importantă. Majorările punctuale ale TVA sau ale tarifelor la utilități ies automat din calculul inflației anuale după 12 luni, chiar dacă nivelul mai ridicat al prețurilor se menține. Adevărata întrebare este dacă asemenea șocuri lasă efecte persistente asupra revendicărilor salariale, chiriilor, prețurilor serviciilor, anticipațiilor și altor variabile similare. În România, o parte semnificativă a fiecărui șoc a avut exact acest efect.

O cursă de ștafetă a șocurilor

Procesul de dezinflație a fost atât de lent, în parte, deoarece România a beneficiat rareori de un interval suficient de liniștit pentru ca un șoc să se estompeze înainte de apariția următorului. Șocul de ofertă din timpul pandemiei a fost urmat de criza energetică din 2022. Plafonarea prețurilor la energie a atenuat impactul inițial asupra gospodăriilor, dar a amânat ajustarea. Eliminarea ulterioară a acestor măsuri a fost urmată de majorări ale TVA și accizelor în 2025, care au ridicat din nou nivelul prețurilor. Înainte ca aceste efecte să se transmită integral în salarii și contracte, în 2026 a apărut un nou șoc energetic.

Raportul asupra inflației publicat de BNR în august a menționat tensiunile geopolitice care implică Iranul și nivelul scăzut al apei în Dunăre — care a limitat producția hidroenergetică și nucleară — printre factorii care au împins în sus costurile carburanților și energiei electrice. În consecință, banca centrală și-a majorat prognoza inflației pentru sfârșitul anului 2026 la un nivel optimist de 6,1%.

Deoarece inflația depinde de evoluția sa anterioară și de modul în care șocurile se propagă în timp, această succesiune reprezintă mai mult decât o simplă particularitate statistică. Un șoc temporar care nu modifică negocierile salariale și comportamentul de stabilire a prețurilor dispare, în cele din urmă, din rata inflației. În schimb, un șoc încorporat în contracte și anticipații nu dispare la fel de ușor.

România este neobișnuit de vulnerabilă la această dinamică. Alimentele și energia au o pondere mai mare în cheltuielile gospodăriilor, iar energia reprezintă o parte mai importantă a costurilor de producție decât în Europa Occidentală. Prin urmare, același șoc global al prețurilor materiilor prime afectează România mai puternic atât din punct de vedere matematic, cât și psihologic. Deoarece alimentele, carburanții și facturile la utilități sunt prețurile pe care consumatorii le observă cel mai frecvent, episoadele repetate de scumpiri îi determină pe consumatori și pe angajați să își bazeze deciziile pe cele mai recente valori ale inflației, în loc să se raporteze la ținta băncii centrale.

Serviciile: locul în care șocul devine intern

În septembrie, inflația prețurilor alimentelor s-a situat la 3,0%, iar cea a bunurilor nealimentare, la 7,1%, în timp ce inflația serviciilor a ajuns la 11,1%. Serviciile reprezintă principalul canal prin care se manifestă persistența inflației generate la nivel intern, deoarece sunt intensive în forță de muncă și, în mare parte, protejate de concurența internațională. Un producător care se confruntă cu majorarea costurilor locale poate automatiza procesele, își poate reloca activitatea sau poate pierde cotă de piață în favoarea importurilor. În schimb, un restaurant, un salon de coafură, un cabinet stomatologic sau o firmă de mentenanță nu își poate importa serviciile din Germania; costurile și clienții acestor afaceri sunt locali, ceea ce face ca salariile, chiriile și anticipațiile interne să fie principalii factori care determină prețurile.

Deși nivelul de 11,1% al inflației serviciilor reflectă și ajustări ample, care au loc la intervale neregulate, ale chiriilor și tarifelor reglementate la utilități, mesajul de ansamblu este clar: inflația s-a deplasat de la energie și bunurile comercializate internațional către prețurile stabilite pe piața internă din România.

Salariile: moștenirea unui boom care s-a încheiat deja

Salariile ocupă un loc central în această analiză, deși momentul în care se produc ajustările contează mai mult decât ritmul actual de creștere a acestora. La nivel macroeconomic, ritmul de creștere a costului unitar cu forța de muncă este aproximativ egal cu ritmul de creștere a salariilor minus ritmul de creștere a productivității:

Creșterea costului unitar cu forța de muncă ≈ creșterea salariilor − creșterea productivității

Atunci când salariile cresc mai repede decât productivitatea, costul producerii unei unități de output crește, obligând firmele fie să accepte marje de profit mai mici, fie să reducă angajările, fie să majoreze prețurile.

România a traversat o perioadă în care acest decalaj a fost deosebit de pronunțat. În cei cinci ani până în 2024, salariile reale au crescut cumulat cu peste 20 de puncte procentuale mai mult decât productivitatea. Alimentate de majorări substanțiale ale salariului minim și de un salt de aproape 20% al salariilor din sectorul public, costurile unitare nominale cu forța de muncă au crescut cu aproximativ 18% numai în 2024.

Această accelerare s-a încheiat între timp. În august 2026, ritmul anual de creștere a salariului mediu net încetinise la 5,6%, sub rata inflației, ceea ce înseamnă că salariile reale se reduc, în timp ce dinamica angajărilor s-a temperat.

În locul unei spirale salarii-prețuri active, România se confruntă cu o transmitere întârziată a costurilor salariale în prețuri: firmele din sectorul serviciilor continuă să ajusteze tarifele pentru a compensa creșterile cumulate masive ale costurilor din 2023 și 2024.

Această evoluție sugerează că presiunile generate de costul unitar cu forța de muncă se vor stabiliza dacă productivitatea își revine. Cu toate acestea, constrângerile structurale — precum emigrația, îmbătrânirea demografică, rata scăzută de participare pe piața muncii și neconcordanțele dintre competențele disponibile și cele solicitate — rămân nerezolvate sub suprafața încetinirii ciclice. Acestea sunt pregătite să reaprindă presiunile salariale odată cu revenirea cererii.

Importurile: supapa de siguranță care se reflectă în deficitul extern

Atunci când oferta internă nu poate ține pasul cu cererea, importurile funcționează ca o supapă de siguranță. Atât consumul gospodăriilor, cât și investițiile în capital din România depind în mare măsură de importuri. Atunci când guvernul majorează salariile, pensiile sau cheltuielile pentru infrastructură, o parte semnificativă a cererii suplimentare se îndreaptă către exterior.

Timp de mai mulți ani, excesul de cerere internă a fost absorbit nu doar prin creșterea prețurilor locale, ci și prin adâncirea deficitului comercial. Acest fenomen a contribuit la un deficit de cont curent de 8,2% din PIB în 2024 și de 7,9% în 2025, cel mai mare din UE.

Importurile au împiedicat astfel inflația internă să crească și mai mult, însă cu prețul unui dezechilibru extern sever și al unei vulnerabilități sporite la fluctuațiile prețurilor materiilor prime la nivel mondial și ale cursului de schimb.

În ultimă instanță, inflația și deficitul de cont curent sunt două fețe ale aceleiași monede: cererea internă depășește în mod persistent capacitatea productivă a economiei.

Politica fiscală: acceleratorul de ieri, frâna de astăzi

Deficitul fiscal al României și impulsul fiscal nu sunt același lucru. Deficitul bugetar s-a extins până la aproximativ 9,3% din PIB în 2024, pe fondul majorărilor rapide ale salariilor din sectorul public, pensiilor și altor cheltuieli. Această expansiune fiscală a contribuit direct la creșterea consumului, la presiunile de pe piața muncii și la adâncirea deficitului extern.

Ulterior, deficitul s-a redus la aproximativ 7,7% din PIB în 2025 și se estimează că va scădea în continuare, până la circa 6,0% în 2026. Îmbunătățirea reflectă pachetele de consolidare fiscală adoptate în a doua jumătate a anului 2025, care au inclus majorarea cotelor de TVA și a accizelor, precum și înghețarea salariilor și pensiilor din sectorul public.

Impactul asupra inflației se manifestă în două direcții. Majorarea impozitelor indirecte și a prețurilor administrate determină inițial creșterea indicelui prețurilor de consum (IPC). În schimb, consolidarea fiscală reduce și venitul disponibil, consumul și capacitatea companiilor de a majora prețurile. Efectul de primă rundă este inflaționist, în timp ce efectul ulterior, prin diminuarea cererii, este dezinflaționist.

Acest mecanism explică modul în care România poate combina o activitate economică slabă cu o inflație încă ridicată. În prezent, țara se află prinsă între aceste două etape. Datele privind inflația continuă să reflecte impactul majorării taxelor, al costurilor energiei și al creșterilor de prețuri reglementate introduse în cadrul ajustării fiscale, chiar dacă aceeași corecție bugetară apasă asupra cererii.

Politica fiscală contribuie acum la remedierea problemei, însă unele dintre instrumentele folosite pentru a obține această corecție agravează temporar indicatorii inflației.

BNR și politica monetară: constrânsă, nu pur simbolică

Deși inflația se situează cu mult peste ținta BNR de 2,5%, anticipațiile inflaționiste nu și-au pierdut complet ancora. Mai degrabă, ancorarea a devenit dependentă de orizontul de timp.

Analiștii profesioniști anticipează în continuare o inflație pe termen lung apropiată de limita superioară a intervalului-țintă, BNR prognozând o rată de 3,4% la sfârșitul anului 2027. Acest lucru arată că ținta continuă să influențeze nivelul către care se îndreaptă inflația. Totuși, gospodăriile și firmele își bazează deciziile pe termen scurt privind prețurile și salariile pe prețurile din supermarketuri și facturile la utilități pe care le văd astăzi. În consecință, ținta băncii centrale are o influență limitată asupra traiectoriei inflației pe termen scurt.

Între timp, BNR a menținut rata dobânzii de politică monetară la 6,50%, rata facilității de creditare la 7,50% și rata facilității de depozit la 5,50%, după cele două reduceri de câte 25 de puncte de bază operate în 2024.

Mecanismul de transmisie a politicii monetare din România poate fi imperfect. Un surplus persistent de lichiditate în sistemul bancar poate împinge dobânzile de pe piața monetară către limita inferioară a coridorului de dobânzi al băncii centrale, diminuând relevanța informativă a ratei de politică monetară afișate. Acest lucru nu înseamnă însă că rata de politică monetară devine irelevantă.

BNR poate gestiona direct lichiditatea, iar politica monetară acționează și prin condițiile de creditare bancară, randamentele titlurilor de stat, prețurile activelor, anticipații și — un canal deosebit de important pentru România — cursul de schimb.

De asemenea, este înșelător să scădem pur și simplu rata actuală a inflației din rata actuală a dobânzii de politică monetară și să concluzionăm că politica monetară este relaxată. Deciziile de investiții și de împrumut depind de inflația anticipată pe perioada în care respectivele decizii produc efecte economice.

Dacă se anticipează că inflația va scădea către 3,0–4,0%, costurile nominale ale împrumuturilor de peste 5,0% implică dobânzi reale anticipative semnificativ pozitive.

Prin urmare, constrângerea cu care se confruntă BNR nu constă pur și simplu într-o reticență de a înăspri politica monetară. În condițiile în care economia este aproape de stagnare, politica fiscală devine mai restrictivă, iar șocurile de ofertă nu răspund la majorările dobânzilor, BNR se bazează în mod justificat pe efectul restrictiv al consolidării fiscale și pe consumul slab pentru a realiza cea mai mare parte a ajustării, chiar dacă efectele se manifestă cu întârziere.

Cursul de schimb: stabilizează inflația, dar amână ajustarea

Leul are oficial un regim de curs de schimb flotant, însă BNR a limitat în mod tradițional fluctuațiile ample ale perechii EUR/RON. Pentru o economie dependentă de importuri, această politică are avantaje evidente. O depreciere puternică ar majora rapid costul intern al bunurilor importate.

Stabilitatea cursului de schimb funcționează astfel ca o a doua ancoră nominală, alături de ținta de inflație. În același timp, ea schimbă modul în care se ajustează economia.

Euro s-a tranzacționat în apropierea nivelului de 5,09 lei în martie 2026, în jurul valorii de 5,23 lei în mai și la aproximativ 5,34 lei la începutul lunii octombrie. Aceasta reprezintă o depreciere vizibilă a leului după ani de stabilitate remarcabilă, în care cursul s-a menținut în apropierea nivelului de 5,00 lei pentru un euro.

Chiar și așa, moneda națională s-a depreciat mult mai puțin decât au crescut costurile interne. Atunci când salariile și prețurile din România cresc în mod persistent mai repede decât cele ale partenerilor comerciali, în timp ce cursul nominal se modifică doar modest, rezultatul este o apreciere reală.

Comisia Europeană estimează că rata de schimb efectivă reală a României, calculată pe baza costurilor unitare cu forța de muncă, s-a apreciat semnificativ în 2023 și 2024. Evaluările FMI privind echilibrul extern sugerează, de asemenea, că moneda ar putea fi supraevaluată într-o măsură considerabilă, deși aceste estimări sunt însoțite de o incertitudine substanțială.

Indiferent de amploarea exactă a acestei nealinieri, dacă în România costurile cu forța de muncă continuă să crească mai repede decât în țările partenere, fără câștiguri corespunzătoare de productivitate sau fără o depreciere nominală a monedei, competitivitatea prin costuri se va deteriora, iar presiunile asupra echilibrului extern se vor intensifica. Cu toate acestea, performanța exporturilor României s-a dovedit până acum mai rezilientă decât ar sugera indicatorii relativi de cost analizați separat.

BNR se confruntă astfel cu un compromis real. Poate permite o depreciere nominală mai mare, acceptând importul unei inflații suplimentare pe termen scurt, sau poate limita deprecierea și accepta o deteriorare treptată a competitivității prin costuri atunci când costurile interne cresc mai repede decât cele ale partenerilor comerciali.

În mare măsură, România a optat pentru o versiune modificată a celei de-a doua abordări, reușind timp de mai mulți ani să combine stabilitatea cursului de schimb cu o creștere rapidă a salariilor și o inflație persistentă.

Ajustarea necesară nu a dispărut însă, ci a fost redirecționată în mare parte către aprecierea reală și adâncirea deficitului de cont curent.

Un curs de schimb stabil a păstrat, totodată, puterea de cumpărare a veniturilor aflate în creștere rapidă. Acest lucru a susținut creșterea consumului și, având în vedere înclinația ridicată a României spre importuri, a direcționat o parte din extinderea cererii către bunuri din străinătate, contribuind la majorarea deficitului extern.

Productivitatea: singura soluție durabilă, dar una care necesită timp

Consumul slab și dobânzile ridicate pot ține temporar inflația sub control, însă singura soluție durabilă este extinderea capacității productive: infrastructură mai bună, o rată mai ridicată de participare pe piața muncii, competențe profesionale mai solide și un sector producător de bunuri și servicii comercializabile internațional mai dezvoltat.

Susținută de integrarea profundă în lanțurile europene de aprovizionare și de fondurile substanțiale ale UE destinate transporturilor, energiei și rețelelor digitale, România dispune de instrumentele necesare pentru a-și majora producția potențială.

Cu toate acestea, investițiile în infrastructură implică o neconcordanță temporală: construirea drumurilor și a rețelelor electrice generează cerere de forță de muncă și de materiale importate în prezent, în timp ce beneficiile asupra productivității apar abia peste câțiva ani.

Chiar și așa, schimbarea modelului de creștere economică — de la consum și majorări nominale ale salariilor către investiții și extinderea capacității productive destinate piețelor interne și externe — reprezintă singura cale sustenabilă de urmat.

Concluzie: persistență, nu dezancorare

România nu se mai află în mediul economic supraîncălzit care a generat dezechilibrele sale macroeconomice. Politica fiscală este restrictivă, veniturile reale scad, consumul este slab, iar creșterea economică este aproape de zero.

Cu toate acestea, economia a intrat în această perioadă de încetinire purtând povara unor presiuni asupra costurilor, acumulate în 2023–2024 și rămase nerezolvate, precum și a unui nou val de șocuri fiscale și energetice.

În consecință, cei mai importanți indicatori în lunile următoare nu vor fi valorile inflației totale măsurate prin IPC, ci inflația CORE2 ajustată și inflația serviciilor. Dacă acestea încep să scadă pe măsură ce cererea slabă își transmite efectele în economie, România traversează un proces de dezinflație mai îndelungat, dar în cele din urmă convențional.

Dacă, dimpotrivă, acești indicatori rămân rigizi, înseamnă că mecanismele interne de stabilire a prețurilor au devenit suficient de orientate către inflația trecută încât să fie necesară o perioadă mult mai lungă de activitate economică sub potențial — sau o intervenție mai fermă a politicilor economice.

Deocamdată, dovezile indică mai degrabă persistență decât dezancorarea anticipațiilor inflaționiste.

Este, de asemenea, important să nu confundăm diferențialul de inflație al României cu existența unui dezechilibru macroeconomic. Atât timp cât economia continuă să recupereze decalajele față de zona euro în ceea ce privește veniturile și productivitatea, efectele Balassa-Samuelson sunt susceptibile să genereze o primă moderată de inflație, în special în sectorul serviciilor orientate către piața internă.

România nu este condamnată să rămână într-un regim de inflație ridicată permanentă, dar nici scăderea recentă a inflației totale nu înseamnă că ajustarea s-a încheiat.

Mai degrabă, provocarea constă în faptul că o primă de inflație asociată convergenței structurale, normală în sine, s-a suprapus peste ani de cerere excesivă, șocuri repetate asupra costurilor și transmiterea lor întârziată în prețurile interne.

Până când modelul de creștere economică nu se va orienta mai hotărât de la consum către productivitate și extinderea capacității productive, inflația din România va păstra, cel mai probabil, caracteristica sa definitorie: scade, dar lent, iar fiecare nou șoc se propagă în economie mai amplu decât și-ar dori factorii de decizie.

Valentin Tătaru este economist-șef ING Bank România

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