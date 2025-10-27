Valentin Negoiță, președintele ECOTIC: În România, 40% din colectare vine din retail – în Cehia, Ungaria sau Slovenia, centrele municipale reprezintă 70% din sursele de colectare

România depinde de retail în proporție de 40% pentru colectarea deșeurilor, a avertizat Valentin Negoiță, președinte, ECOTIC, punctând că în alte state din regiune centrele municipale reprezintă 70% din sursele de colectare.

ECOTIC se ocupă de colectarea si reciclarea deșeurilor electrice și electronice.

La ora actuală, în România sunt funcționale cinci centre de aport voluntar din 585 pentru câte avea finanțare Ministerul Mediului.

„La nivelul anilor din urmă, colectarea în România s-a bazat pe retail. ECOTIC atrage din retail 40% din volumele pe care le raportăm ca fiind colectate în sistem, lucru care nu se întâmplă în Europa. În țări precum Cehia, Ungaria sau Slovenia, care sunt mai apropiate de noi, centrele municipale reprezintă 70% din sursele de colectare”, a declarat Valentin Negoiță, luni, la Conferința „Economia circulară – un AS în mâna României: Cum înmulțim miliardele de euro din deșeuri în PIB-ul național”, organizată de Conferințele CDG la Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, Parlamentul României.

Absența centrelor de aport voluntar este unul dintre principalele motive pentru rezultatele slabe obținute de România la capitolul reciclare, gradul de circularitate fiind de 1,4–1,5%, față de 12% media europeană.

„Țintele de colectare (a deșeurilor electrice și electronice, n.r.) sunt de 65% din echipamentele puse pe piață în ultimii trei ani. Problemele pe care le avem noi în România, așa cum de altfel și în discuția pe care am avut-o cu comisarul de Mediu, care a vizitat România și a stat de vorbă cu reprezentanții Ministerului Mediului, în urmă cu circa o lună, sunt legate de precaritatea sistemului de colectare din România. Infrastructura de colectare din România este una dintre cele mai precare de pe continentul european. Noi am încercat, alături de alte organizații ale producătorilor, să suplinim această lipsă de centre de colectare. Din păcate, la acest moment, cele 585 de CAV-uri (centre de aport voluntar, n.r.) pe care ministerul le avea finanțabile pentru 2024-2026 se materializează în prezent pe degetele de la o mână. Așa cum doamna ministru Dana Buzoianu a menționat în urmă cu o săptămână, în următorul an vor putea fi finanțate, instalate și operaționalizate circa 200 de centre de colectare”, a declarat Valentin Negoiță.

***