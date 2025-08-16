Valentin Jucan (CNA): România e atacată în haită. E o schimbare a mecanismelor de propagandă, se doreşte reorientarea românilor către ieşirea din UE

Propaganda Federației Ruse urmărește, de trei luni, schimbarea dorinței românilor de a trăi într-o țară democratică și reorientarea opțiunilor pro-occidentale către o variantă izolaționistă, afirmă vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan (foto), într-un interviu pentru news.ro.

Potrivit acestuia, scopul final, nedeclarat explicit, este ieșirea României din Uniunea Europeană și apropierea de Rusia.

„Vedem o schimbare a tacticii și a modului sofisticat în care campaniile de dezinformare sunt desfășurate. Mesajele vizează esența dorinței românilor de a rămâne într-o țară democratică și urmăresc izolarea României”, a spus Jucan.

Atacuri prin platforme, boți și deepfake

Oficialul CNA afirmă că România este „atacată în haită” prin platforme online, utilizarea de boți, materiale deepfake și campanii de subminare a încrederii în instituții, uneori cu sprijinul unor actori politici. Alte metode includ compromiterea istoriei și falsificarea adevărului.

„Am fost atacaţi prin intermediul platformelor, am fost atacaţi cu boţi, am fost atacaţi folosindu-se deepfake, am fost atacaţi subminându-ni-se încrederea în instituţii – cu aportul instituţiilor şi al politicienilor, dar asta este o altă discuţie – am fost atacaţi prin compromiterea istoriei şi prin falsificarea adevărului“, a comentat el.

„Dacă adversarul nostru este organizat, la fel trebuie să fim și noi”, a subliniat Jucan, avertizând că relaxarea după alegeri este periculoasă.

Oficialul propune modificarea rapidă a legii audiovizualului pentru a permite sancțiuni mai mari televiziunilor care promovează propagandă pro-rusă sau discursul urii. În prezent, amenda maximă este de 200.000 de lei, sumă considerată insuficientă raportat la veniturile radiodifuzorilor.

Jucan pledează pentru predictibilitate în aplicarea sancțiunilor și pentru eliminarea situațiilor în care, în caz de recidivă, amenzile sunt mai mici.

Achiziționarea unui soft de monitorizare/ CNA nu dispune de instrumente pentru a vedea răspândirea sistemică a mesajelor nocive

Vicepreședintele CNA susține necesitatea achiziționării rapide a unui soft capabil să scaneze rețelele sociale și să detecteze campaniile concertate de propagandă. Costul anual estimat este de 200.000-300.000 de euro.

„Anul trecut, în noiembrie, România era aproape să-și piardă conducerea legitimă fără să se tragă un glonț. Nu ne putem permite să întârziem implementarea unor astfel de soluții”, a spus Jucan.

CNA nu dispune, în prezent, de instrumente pentru a vedea răspândirea sistemică a mesajelor nocive. Instituția reacționează doar la link-urile primite prin sesizări. Jucan atrage atenția că Directiva europeană privind serviciile digitale (DSA) limitează categoriile de conținut ce pot fi eliminate, multe exemple de discurs injurios neîncadrându-se juridic ca „dezinformare sistemică”.

„Statul trebuie să aibă capacitatea de a reacționa credibil împotriva comportamentelor nocive promovate inclusiv de politicieni”, a adăugat el.

Scenariul anticipatelor și urgența măsurilor

CNA își desfășoară activitatea având în vedere scenariul unor alegeri anticipate în primăvară, ceea ce ar putea amplifica riscul de interferențe externe.

„Încheierea alegerilor nu înseamnă vacanță. Pericolul este în față, iar pregătirea trebuie să fie continuă”, a subliniat Jucan.

Oficialul consideră că fiecare zi pierdută înseamnă „daune masive” pentru societate și cere o reacție coordonată a tuturor instituțiilor statului pentru a contracara atacurile hibride.

