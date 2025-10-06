Noul val de listări de la BVB: Ce companii private au anunțat că se listează și ce companii de stat ar putea ajunge la cota Bursei până la final de 2027

Un nou val de listări pare să cuprindă Bursa de Valori București (BVB), după o perioadă de secetă în a doua parte a lui 2024 și mare parte din 2025.

Mai multe firme mari din mediul privat și-au anunțat public intenția de a veni la cota bursei, iar premierul Ilie Bolojan a transmis că inclusiv o serie de companii de stat profitabile vor fi pregătite pentru a face același pas, cu potențialul vânzării unor noi pachete minoritare și la societățile deja listate – în ambele cazuri statul ar păstra controlul, cu peste 50,01% din acțiuni și drepturile de vot în AGA.

Rezistență mare la listarea de companii de stat. Anul 2021 a fost cel mai bun în materie de listări

Listarea la bursă este în general o modalitate pentru companii de a atrage finanțare pentru dezvoltare și investiții, o oportunitate pentru fondatori sau unii investitori să facă exit din afacere sau pentru stat de a atrage fonduri la buget și de a transpantiza companiile publice.

Prezentăm în cele ce urmează principalele companii de stat care au fost numite direct de premier drept societăți-candidat la listare, care au tot fost vehiculate în anii anteriori că ar putea fi listate, dar și companii private care și-au anunțat oficial intenția în ultimele săptămâni. În același timp, includem și companiile la care statul are participații minoritare.

O estimare a Asociației CFA România arăta că statul ar putea încasa între 12 și 18 miliarde de lei pentru vânzarea unor pachete minoritare (5-10%) de acțiuni, fără a pierde controlul asupra societăților.

1, Companii de stat. Listări cu explozie întârziată

CEC (100% deținere stat)

Aeroporturi București (80% deținere stat, 20% Fondul Proprietatea)

Salrom (statul deține 51%, ar putea convină în AGA ca Fondul Proprietatea să vândă restul de 49%)

Portul Constanța (CN Administrația Porturilor Maritime – 80% deținere stat, 20% Fondul Proprietatea)

Poșta Română (93,52% deținere stat)

Loteria Română (100% deținere stat)

Romsilva (100% deținere stat)

Complexul Energetic Oltenia, după finalizarea tranziției de la producție de energie electrică pe bază de ardere a cărbunelui la cea generată din arderea gazului și din panouri solare (deținere stat 87,48%)

Romarm (100% deținere stat)

„Un element important este cel al pieţelor financiare şi e nevoie să mobilizăm resurse pe pieţele financiare din România. Avem rezerve importante care pot fi valorificate, dacă vom lista la bursă pachete minoritare ale unor companii publice care şi astăzi sunt listate, fără să ne pierdem controlul asupra acestor companii sau să listăm la bursă companii care astăzi nu sunt listate – CEC, de exemplu, Aeroportul Otopeni, de exemplu, da. În felul acesta vom asigura o mai bună gestionare a acestor companii, vom revigora bursa, vom folosi mai bine banii pe care îi avem în fondurile de pensii, vom îmbunătăţi transparenţa acestor companii şi, cu siguranţă, având şi un acţionar privat, vor fi mai bine administrate, vom avea servicii mai bune şi profituri mai bune. E o zonă pe care n-am exploatat-o suficient şi trebuie să o declanşăm în perioada imediat următoare”, a explicat Ilie Bolojan, vineri, în conferinţa de presă organizată cu ocazia împlinirii a 100 de zile de când a preluat mandatul de premier.

De notat că bursa este în prezent la maxime istorice, fapt ce oferă o fereastră bună de oportunitate pentru planurile companiilor de a se lista.

2, Societăți private. O listare durează cel puțin 6 luni

EM Grup: jucător în domeniul infrastructurii energetice și acționarul majoritar al Electromontaj (53%), EM Grup derulează până în maximum 16 octombrie o ofertă publică inițială (IPO) prin care urmărește să atragă până la 74,6 milioane de lei de la investitori, pentru 10% din companie. Grup EM este controlat de familia Bîlteanu (Gheorghe și Dragoș Bîlteanu) prin două societăți înregistrate în Cipru: Albertha Enterprises din Cipru (60% control asupra EM) și Stintelo (39,99% din companie). Cele două, Albertha Enterprises și Stintelo, sunt deținute în proporție de 100% de Gheorghe Bîlteanu.

Electroalfa: compania românească este un producător major pentru industriile de energie, transport, rafinare, rezidențial, industrial și irigații, cu afaceri de 145 de milioane de euro în 2024, ar urma la rândul ei să deruleze o ofertă publică inițială în debut de 2025. Societatea a început în debut de septembrie o campanie de comunicare corporate prin intermediul unei agenții care lucrează în general cu companii listate și actori din jurul pieței de capital.

ChristianTour: cea mai mare agenție de turism din țară (vânzări de aproape 800 mil. lei în 2024) urmează la rândul ei să se listeze la Bursă în primul trimestru al anului viitor, prin vânzarea pe piață a 25% din acțiuni, conform vicepreședintelui Memento Group Alin Rățoi. Aceasta ar fi prima agenție de turism listată din România, iar compania estimează că va încasa 15 milioane de euro în urma listării. Fondurile vor fi folosite pentru achiziția unor companii din turism, din segmente de activitate unde compania nu este prezentă, dar și pentru intrarea pe alte piețe din regiune. De notat totuși că entitatea ce va fi listată pe bursă nu este acționar în AnimaWings, altă companie din portofoliul Memento Group.

Cris-Tim: Producătorul de mezeluri cu afaceri de peste 1 miliard de lei în 2024 și-a anunțat oficial intenția de a se lista la BVB, în 29 septembrie, în cadrul unui eveniment dedicat. Compania are în vedere o ofertă publică inițială (IPO) urmată de listarea efectivă a acțiunilor, iar oferta va include atât o componentă de vânzare de acțiuni deținute de acționarul majoritar, cât și o componentă de vânzare de acțiuni nou emise (majorare de capital social). Compania, controlată de familia Timiș, își propune să își dubleze cifra de afaceri în următorii ani, până la 500 de milioane de euro. Creșterea este gândită atât prin creșterea organică a afacerii, susținută printr-un program de investiții major, de 89 de milioane de lei (2025-2030), cât și prin achiziția unor alți jucători. De notat că o parte a planului de investiții este concentrată în direcția dezvoltării capacităților existente de producție, program finanțat parțial prin programul național de revitalizare a industriei agro-alimentare Investalim. Programul de investiții va fi implementat în perioada 2025 – 2028, acordul de finanțare fiind semnat pe 8 octombrie 2024 de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Alte companii importante care ar putea să se listeze în următorii ani sunt în genera cele de pe lista finală a BVB Arena, societăți precum Zitec, Libris sau Casa Timiș (deținută de familia Timiș, ce deține și Cris-Tim). O companie despre care se vorbește de mulți ani este Dedeman, controlată de frații Pavăl.

3, Companii deja listate. Pe unde scoate Guvernul cămașa

Câteva exemple privind vânzarea pachetelor minoritare ale unor companii de stat deja listate, ce ar aduce venituri suplimentare:

Hidroelectrica (H2O) – statul deține aproximativ 80% din companie, prin Ministerul Energiei. Chiar și după o vânzare de 10–15%, care ar putea aduce între 5 și 8 miliarde RON încasări la buget, statul ar rămâne cu un control majoritar de peste 65% și ar putea încasa în continuare dividende consistente.

Romgaz (SNG) – statul are o participație de aproximativ 70%. Listarea unui pachet suplimentar de 10–15% ar putea aduce între 3 și 5 miliarde RON, menținând statul cu o participație confortabilă, de peste 50%.

Nuclearelectrica (SNN) – statul deține în prezent aproximativ 83%. Reducerea participației la un nivel de 67–72%, printr-o ofertă publică, ar putea genera venituri potențiale de 1,5 – 2 miliarde RON.

La acestea se adaugă alte dețineri, de data asta la companii private unde statul are participații minoritare. Acestea nu intră sub sfera de incidență a OUG nr. 109/2011, implicit a cerințelor de guvernanță, selecție și numire a membrilor Consiliului de Administrație, criterii de performanță și monitorizare, transparență.

Printre acestea numim doar Engie România (37% deținere stat), Orange România (20%), OMV Petrom (20%) sau Rompetrol Rafinare (44,7%).

***