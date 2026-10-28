Val de investiții turcești în energia României: proiecte solare și de stocare în baterii tot mai mari. „Cooperarea energetică intră într-o etapă de maturizare”

Investitorii turci pregătesc proiecte de energie solară și stocare în baterii de tot mai mare amploare în România, în timp ce importante companii energetice și grupuri industriale intră pe piața locală sau își extind prezența, este concluzia celei de-a doua ediții a evenimentului „Turkiye-Romania Energy Forum”, organizată la jumătatea lunii octombrie de Black Sea Energy Cooperation Association (BESCA), la Ankara, conform publicației specializate în energie Energynomics.

Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor, forumul, desfășurat sub tema „Dezvoltarea noului val de investiții în energie”, a reunit investitori, reprezentanți ai băncilor, furnizori de soluții tehnologice și consultanți din România și Turcia, care au prezentat planuri de investiții și au discutat despre condițiile necesare pentru realizarea acestora.

„Observăm acest interes din ce în ce mai mare din partea unor companii energetice și grupuri industriale importante din Turcia, cu experiență, resurse și disponibilitate de a investi pe termen lung. Prezența acestora și amploarea proiectelor pe care le au în vedere arată intrarea cooperării energetice dintre țările noastre într-o etapă de maturizare. Rolul BESCA este acela de a consolida această comunitate de investitori și de a facilita accesul la expertiza și instituțiile din România, creând o bază solidă pentru colaborări de durată”, a declarat președintele BESCA, Mesut Guler.

Companii mari din Turcia intră pe piața energetică românească

Un exemplu este Entek Elektrik, parte a grupului Koc, care a prezentat activitățile de dezvoltare a proiectului de adăugare a unor capacități de stocare în baterii amplasate în aceeași locație cu parcul său fotovoltaic de 205 MWp din județul Dâmbovița, unde lucrările de construcție au depășit deja jumătatea.

De asemenea, Akfen Renewable Energy a prezentat prima sa investiție în energie regenerabilă în afara Turciei, un proiect care combină producția de energie solară cu stocarea în baterii și este dezvoltat împreună cu un partener român. Construcția ar urma să înceapă în anul 2027.

Claritas Investments este un grup internațional de investiții care dezvoltă în județul Timiș un portofoliu de peste 550 MWp de capacitate fotovoltaică, împreună cu 2 GWh de stocare a energiei în baterii.

În cadrul forumului de specialitate a fost prezentată și perspectiva Ambasadei României din Turcia asupra oportunităților de cooperare bilaterală în domeniul energiei regenerabile, al stocării și al infrastructurii de rețea.

Ambasada României: competențele turcești în inginerie și echipamente, utile pentru rețele și stocare

„România și Turcia au șansa de a duce cooperarea energetică la un nou nivel. România are nevoie de investiții mari în energie regenerabilă, stocare și modernizarea rețelelor electrice, domenii în care companiile turcești dispun de competențe solide în inginerie, producția de echipamente și implementarea proiectelor”, a subliniat Bogdan Mihăilescu, recent numit șef al Secției Economice și Comerciale din cadrul Ambasadei României în Turcia.

Pe ansamblu, evenimentul din capitala Turciei a acoperit teme precum selecția proiectelor pentru investiții, accesarea fondurilor europene, tehnologia, finanțarea și operarea capacităților energetice, și a prezentat experiențe directe ale investitorilor pe piața din România.

„România are o industrie energetică experimentată și specialiștii necesari pentru a susține aceste investiții de amploare tot mai mare. Prin BESCA, facilităm accesul investitorilor turci la această expertiză și dezvoltăm relațiile dintre companii, instituții financiare și autoritățile publice din ambele țări. Este o contribuție concretă la diplomația economică, prin care acest interes pentru investiții se poate transforma în relații de afaceri durabile și într-o cooperare mai strânsă între România și Turcia”, a conchis directoarea executivă a BESCA, Alina Ștefan.

Black Sea Energy Cooperation Association este o platformă regională dedicată dezvoltării cooperării și investițiilor în sectorul energetic din regiunea Mării Negre.

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