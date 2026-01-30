Val de concedieri colective în județul Bistrița-Năsăud – 2 companii anunță restructurări – situație emblematică pentru problemele industrie

Județul Bistrița-Năsăud se confruntă la început de an cu un val de concedieri colective ce vizează în total 340 de angajați de la doi mari angajatori industriali, relatează România Actualități.

RAAL Bistrița, unul dintre cei mai importanți producători europeni de sisteme de răcire (radiatoare) din aluminiu și oțel pentru utilaje agricole, de construcții, industriale și pentru industria auto, disponibilizează 250 de angajați din aproximativ 1.500.

Este un business cu capital românesc, dar extrem de dependent de exporturile către marii producători de utilaje din Vest. Scăderea cererii pe piețele externe (în special Germania) a dus la acumularea de datorii și nevoia de restructurare.

Personalul vizat aparține categoriilor muncitori direcți, muncitori indirecți și personal TESA. Pe perioada preavizului, salariații disponibilizați beneficiază de servicii de preconcediere și de sprijin activ din partea AJOFM Bistrița-Năsăud, constând în informare, consiliere profesională, mediere a muncii și acces la programe de formare profesională, în vederea reintegrării rapide pe piața muncii, anunță Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud.

Firma a mai trecut prin perioade dificile (șomaj tehnic în timpul pandemiei), dar este prima dată când operează o tăiere atât de masivă de personal TESA și producție simultan.

Concedieri și la o firmă specializată în tratarea metalelor intrată în insolventă din cauza prețurilor la energie

De asemenea, compania BETAK, specializată în zincarea termică a produselor metalice și fabricarea de elemente pentru rețele electrice și de telecomunicații, a anunțat disponibilizarea colectivă a 90 de salariați, jumătate din total.

Cu datorii de peste 60 milioane lei, firma este victima creșterii costurilor la energie și a blocajului în proiectele de infrastructură care foloseau produsele lor galvanizate.

În documentele depuse pentru deschiderea procedurii, administratorii firmei au detaliat cauzele care au dus la incapacitatea de plată, precizân că, fiind o firmă de zincare termică (un proces care consumă cantități uriașe de energie electrică și gaz pentru topirea zincului), facturile la utilități au devenit nesustenabile după eliminarea unor scheme de plafonare pentru marii consumatori industriali.

Persoanele afectate provin din categoriile personal de execuție, personal operativ și personal TESA.

Valul de concedieri din Vestul țării, regiunea cu cei mai mulți angajați raportat la populație

Cazurile RAAL și Betak din Bistrița nu sunt izolate, ci reprezintă „unda de șoc” a unei crize industriale care mătură Vestul țării. Este un semnal de alarmă că modelul economic bazat pe producția de componente auto pentru export este extrem de vulnerabil în fața recesiunii din zona euro.

Regiunea de Vest (Banat-Crișana) și Transilvania sunt cele mai afectate, întrucât aici este concentrată producția de componente auto din România.

Vestul României este regiunea cea mai lovită de criza auto pentru că a fost „campioana” atragerii investițiilor străine în acest domeniu, iar când marii producători germani au probleme și se confruntă cu scăderea cererii, impactul se simte imediat și puternic în România, cu fabricile de subansamble care sunt primele tăiate de pe lista comenzilor.

Celelalte două motive ce afectează industria de componente auto din România:

Multe dintre fabricile din vest sunt profilate pe componente pentru motoare termice (sisteme de injecție, evacuare, cutii de viteze clasice). Întârzierea sau dificultățile tranziției către mașini electrice lasă aceste unități fără obiectul muncii.

Creșterea salariului minim în România a făcut ca avantajul competitiv al „forței de muncă ieftine” să dispară, determinând corporațiile să mute producția simplă (cablaje) spre țări precum Maroc sau Tunisia.

