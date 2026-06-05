Utilizarea AI accelerează în industria germană – 60% dintre companiile manufacturiere o folosesc deja

Inteligența artificială se extinde rapid în economia germană, iar sectorul manufacturier se află în avangarda acestui proces, potrivit celui mai recent sondaj publicat de Institutul ifo.

Datele arată că 54,5% dintre companiile din Germania utilizează deja soluții de inteligență artificială în procesele lor de afaceri, în creștere semnificativă față de nivelul de 40,9% înregistrat anul trecut. Alte 16% dintre firme intenționează să implementeze tehnologia, iar 21,6% analizează în prezent oportunitatea adoptării acesteia.

Industria manufacturieră se remarcă drept unul dintre cele mai avansate sectoare în ceea ce privește integrarea inteligenței artificiale. Potrivit sondajului, 58,7% dintre companiile din producție utilizează deja aplicații bazate pe IA, un nivel superior mediei economiei germane și peste cel înregistrat în comerț, unde gradul de utilizare este de aproximativ 45%.

În fabrici, inteligența artificială este folosită tot mai frecvent pentru activități direct legate de procesul de producție, inclusiv controlul calității, planificarea producției și operațiunile de mentenanță. Companiile utilizează, de asemenea, tehnologia pentru analiză de date, automatizarea sarcinilor administrative și optimizarea proceselor operaționale.

„Inteligența artificială a devenit în sfârșit un fenomen de masă în economia germană. Implementarea avansează într-un ritm foarte rapid”, a declarat Klaus Wohlrabe, directorul departamentului de sondaje al Institutului ifo.

Potrivit acestuia, firmele adoptă IA în special în domeniile în care pot obține creșteri concrete de eficiență, în special pentru automatizarea activităților repetitive și procesarea unor volume mari de informații.

Sondajul evidențiază și diferențe semnificative în funcție de dimensiunea companiilor. În timp ce 67,2% dintre firmele mari utilizează deja inteligență artificială, ponderea scade la 51,2% în cazul companiilor mici și la 47,2% pentru cele de dimensiuni medii.

Majoritatea organizațiilor care folosesc IA se bazează pe soluții dezvoltate de furnizori externi. Aproape trei sferturi dintre companii utilizează aplicații comerciale plătite, iar aproape jumătate folosesc și instrumente gratuite. Doar 18,7% dintre firme dezvoltă propriile sisteme de inteligență artificială.

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