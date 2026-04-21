Criza politică / Ședință la PNL pentru următorii pași. USR și UDMR rămân lângă premirul Bolojan și încep discuțiile cu liberalii pentru noul guvern

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul pe care îl conduce îl susține pe Ilie Bolojan, care este premierul ”legitim ales” şi nu are motiv să demisioneze.

”Ilie Bolojan nu va demisiona şi îl susţinem în această decizie tocmai pentru că este premierul legitim ales şi, apropo, legitim ales într-un context mai larg în care şi PSD a primit voturile de la colegi din USR pentru anumite poziţii. Şi Sorin Grindeanu a fost ales, inclusiv cu voturile USR, preşedintele Camerei Deputaţilor. Nu îl văd pe domnul Grindeanu punând pe masă demisia lui, aşa că nu văd niciun motiv să demisionesze Ilie Bolojan”, a afirmat preşedintele USR, luni seară.

Dominic Fritz a primit mandat să poarte discuţii oficiale cu PNL şi este probabil ca acestea să înceapă marți, imediat după ședința liberalilor, în care aceștia vor stabili următorii pași pentru păstrarea guvernării, discuțiile cu partenerii de coaliție (USR, UDMR și Minorități), precum și mandatul cu care vor merge la negocierile ce urmează a fi programate de președintele Nicușor Dan.

Al doilea pas este discuţia cu alte formaţiuni şi cu preşedintele Nicuşor Dan.

Alegerile anticipate, puțin probabile, dar USR este pregătit și pentru o astfel de variantă

În opinia președintelui USR, alegerile anticipate ar fi ”o variantă legitimă” în actuala situaţie politică, dar acestea sunt ”puţin probabile”.

”Alegeri anticipate, după cum ştiţi foarte bine, sunt bau-baul constant în politica românească, care nu s-a înfăptuit niciodată. Este o variantă puţin probabilă, dar o variantă pentru care noi nu doar că suntem pregătiţi, ci şi o variantă care este absolut legitimă într-o astfel de situaţie. Dacă rezultatul alegerilor din 2024 nu livrează o coaliţie stabilă, atunci s-ar putea, da, să ne întoarcem la cetăţeni”, a afirmat Dominic Fritz, luni seară, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că USR ”cu siguranţă nu va fi roata de rezervă pentru un USL refăcut”.

Liderul USR a subliniat că nu are ”niciun fel de negocieri subterane cu PSD” şi nici colegii său nu poartă astfel de discuţii cu social-democraţii.

Dacă PSD şi AUR vor vota o moţiune de cenzură în urma căreia Guvernul condus de Ilie Bolojan va cădea, USR nu va negocia alături de PSD formarea unui nou Executiv. Într-o astfel de situaţie, nu ar exista garanţii că PSD nu va proceda, din nou, la fel cum procedează cu Ilie Bolojan.

”Noi avem o decizie formală a Comitetului Politic şi această decizie este în picioare şi nici nu a fost pusă la îndoială, astăzi, la întâlnirile cu colegii. Dacă PSD decide să voteze o moţiune de cenzură alături de AUR şi dă jos acest guvern, atunci nu ne putem întoarce la negocieri pentru un nou Guvern cu acest PSD şi nu pentru că am avea o iubire fără sfârşit pentru o persoană anume, ci pentru că ce garant am avea că într-o altă formulă guvernamentală PSD nu ar dezerta din nou şi din nou şi din nou şi nu ar folosi mariajul lor secret cu AUR din nou şi din nou şi din nou ca o carte de şantaj pentru reformele de care are nevoie România”, a afirmat Dominic Fritz, luni seară.

El consideră că PSD este cel care trebuie să dea explicaţii cu privire la modul în care va implica în guvernare.

Liderul USR a precizat că formaţiunea pe care o conduce nu poartă negocieri în Parlament cu alte partide în afara celor care compun coaliţia.

Variantele identificate de UDMR

UMDR va rămâne la guvernare împreună cu Ilie Bolojan, a declarat președintele formațiunii, Kelemen Hunor:

”Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD şi PNL. Noi ne-am asumat o guvernare în această coaliţie nu pentru PSD, nu pentru PNL, nu pentru USR, ci am crezut că este o formulă pentru ţara noastră într-un moment extrem de dificil. Ştiam cu toţii în ce situaţie ne aflam anul trecut în iunie, poate nu ştiam în decembrie 2024, după alegerile parlamentare, dar în iunie, când am format această coaliţie, ştiam. Ne-am băgat pentru a pune umărul la rezolvarea acestor probleme. Nu pentru PSD, nu pentru PNL şi nu pentru USR. Deci nu avem niciun motiv să ne retragem din Guvern”, a subliniat Kelemen Hunor.

În opinia acestuia, este inacceptabil (PSD) ca cineva să spună cine trebuie să fie premierul unei coaliţii din partea altui partid:

”Din punctul meu de vedere, e aproape inacceptabil cineva din afară să spună cine trebuie să fie pentru partidul din coaliţie, pentru partidul cu care tu colaborezi şi vrei să colaborezi în continuare, cine să fie premierul, indiferent dacă vorbim de Bolojan, dacă vorbim de Grindeanu. (…) Nu prea se acceptă aşa ceva, fiindcă, dacă un partid acceptă aşa ceva, este sfârşitul acelui partid, indiferent de cine vorbim. Vă daţi seama dacă ar veni Fritz sau dacă ar veni Bolojan să spună cine trebuie să fie preşedintele sau premierul PSD-ului, sau invers”.

Variantele de guvernare

Kelemen Hunor spune că se poate merge de la tabula rasa şi ipoteza că nu există coaliţie, cu reluarea de la zero a discuțiilor pentru o nouă alianță, sau se poate merge pe o variantă este în jurul partidelor rămase în Guvern, care să formeze o majoritate parlamentară fără a atrage pe altcineva.

”În momentul în care unul dintre membrii coaliţiei se retrage, prin miniştri, fiindcă am înţeles că ăsta ar fi scenariu. Dacă la sfârşitul zilei votul este în sensul anunţat şi premierul nu îşi dă demisia, am înţeles că nu va face acest lucru, şi se retrag miniştri atunci înseamnă că s-a terminat. Această coaliţie care a fost formată anul trecut în mai, la începutul lunii iunie, nu mai funcţionează. Asta înseamnă că avem o criză guvernamentală, nu spun politică că totuşi politica e mai complicată şi mai mare ca şi coaliţia, dar avem o problemă în coaliţia de guvernare. Deci nu există în acel moment un sprijin parlamentar solid, nu există o majoritate parlamentară”, a afirmat Kelemen Hunor.

Soluţii pentru ieşirea din criză există:

”Nu ştiu care va fi următorul pas, fiindcă sunt câteva ieşiri dintr-o astfel de criză. Dar nu vreau să mă gândesc la niciuna dintre variante ca variante fezabile până când nu avem o discuţie. Se poate merge de la tabula rasa şi nu există coaliţie, ne aşezăm la masă cei care cred că pot forma o majoritate şi totul se reia de la zero. Asta este una dintre variante şi celelalte variante sunt în jurul celor care rămân în Guvern să se formeze o majoritate parlamentară, o majoritate de susţinere fără să atragi pe altcineva în Guvern”, a declarat preşedintele UDMR.

Varianta ca opoziţia să preia guvernarea:

”Sigur, există şi varianta opoziţia preia guvernarea, există foarte, foarte multe variante până la conflict Guvern versus Constituţia şi ajungi la CCR fiindcă sunt câteva situaţii care nu sunt reglementate în Constituţie, de exemplu, după 45 de zile dacă nu obţine votul de investitură, ce se întâmplă, fiindcă nu e moţiune de cenzură şi doar prin moţiune de cenzură pică Guvernul sau prin demisie”, a explicat Kelemen Hunor.

