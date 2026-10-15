USR și PNL cer înființarea unei comisii parlamentare pentru pregătirea reformei administrativ-teritoriale – reorganizarea ar putea începe în 2032

Liderii grupurilor parlamentare USR și PNL au trimis joi o adresă către Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului prin care solicită înființarea unei comisii pentru demararea pregătirii cadrului legislativ necesar reformei administrativ-teritoriale.

Conform inițiativei anunțate săptămâna aceasta de USR, pachetul ar urma să fie aplicat din 2032, când va începe reconfigurarea unităților administrativ-teritoriale care datează în forma actuală din 1968.

„Reforma administrativ-teritorială a României trebuie să pornească de la realitățile financiare ale administrațiilor locale, de la nevoile cetățenilor și de la capacitatea autorităților de a furniza servicii publice de calitate”, este concluzia dezbaterii „Reforma administrativ-teritorială – de la necesitate la soluții concrete”, organizată de Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat.

„Este nevoie de o coerență legislativă pentru ca reforma administrativă să fie una de succes. Este nevoie de voința politică a tuturor partidelor pentru acest lucru, iar Comisia trebuie să pregătească terenul pentru ca reforma să poată fi pusă în practică începând cu 2032, realist vorbind. Comisia trebuie să elaboreze obiective, principii și căi de realizare a reformei, să analizeze diferitele scenarii. Nu avem nevoie de încă un raport care să rămână într-un sertar ci un document care să detalieze cum va arăta o asemenea reformă”, a declarat senatorul Sorin Șipoș la finalul dezbaterii.

Reorganizarea teritorială, în acordul de colaborare parlamentară dintre USR și PNL

Demersul înființării comisiei parlamentare, la care s-a alăturat și PNL, reprezintă primul pas concret pentru deblocarea acestei reforme de care politicienii vdouă decenii și este rezultatul acordului de colaborare parlamentară semnat între USR și PNL.

USR și PNL se așteaptă ca PSD să susțină această inițiativă, în condițiile în care Sorin Grindeanu a inclus reforma administrativ-teritorială printre cele 10 priorități pe care le-a cerut Guvernului chiar aseară.

USR propune o reformă administrativ-teritorială a României bazată pe date financiare și demografice, experiențe reușite de reformă și soluții legislative aplicabile.

„Trăim în comunități economice extinse care sunt separate de granițe administrative care funcționează ca niște bariere. Actuala organizare administrativ-teritorială datează de pe vremea comunismului și nu are nicio legătură cu ce se întâmplă acum în Romania”, a declarat primarul USR al Bacăului, Lucian Stanciu-Viziteu.

USR consideră că reforma nu poate fi redusă la trasarea unor noi granițe pe hartă sau la simpla comasare a unor unități administrativ-teritoriale, ci trebuie dezvoltată având în vedere obiectivul – o administrație locală care are capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile, resursele necesare pentru a face acest lucru și capacitatea de a oferi servicii publice mai bune cetățenilor.

Reglementări clare și un calendar realist – propunerea parlamentarilor care au subscris la inițiativă

Pentru ca o asemenea reformă să poată fi implementată, este nevoie de o pregătire legislativă riguroasă, de reguli clare și de un calendar realist, care să ofere autorităților locale timpul necesar pentru adaptare.

„Este nevoie de o coerență legislativă pentru ca reforma administrativă să fie una de succes. Este nevoie de voința politică a tuturor partidelor pentru acest lucru, iar Comisia trebuie să pregătească terenul pentru ca reforma să poată fi pusă în practică începând cu 2032, realist vorbind”, a declarat Sorin Șipoș, liderul senatorilor USR.

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