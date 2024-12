USR se pregătește de opoziție: ultimatum cu 8 solicitări către coaliția de guvernare

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a mers miercuri la şedinţa coaliţiei cu un ultimatul, sub forma a opt solicitări adresate partidelor care formează coaliția de guvernare. Dacă sunt îndeplinite aceste solicitări, USR rămâne în coaliție.

Printre cererile USR se află: adoptarea bugetului pe 2025 până luni, demiterea şefului AEP, a şefilor serviciilor secrete și neacceptarea prelungirii mandatului lui Klaus Iohannis.

Elena Lasconi a ieşit miercuri de la discuţiile derulate la Palatul Victoria, după aproximativ un sfert de oră de la începerea şedinţei.

”Practic, se încearcă acelaşi lucru şi noi să avem aşteptări diferite. Nu se poate aşa ceva. Am venit cu opt puncte, astăzi, care practic se regăsesc şi în programul de guvernare, pentru că mi s-a părut că în tot acest timp în care am discutat despre buget am văzut un dialog al surzilor, în sensul că nu ai cum să le promiţi oamenilor că faci lucruri pentru ei dacă nu te poţi asigura că ai bani pentru asta”, a justificat Elena Lasconi poziția USR.

Cele 8 solicitări

Lasconi a arătat că prima solicitare a partidului este adoptarea bugetului pe 2025 în Parlament, până luni. ”Se poate face asta, dacă există această dorinţă politică, pentru că Guvernul a depăşit termenul legal, cel de 15 octombrie”, a arătat ea.

Preşedinta USR a precizat că USR mai cere publicarea notei de informare privind situaţia bugetului şi nevoile de finanţare pentru 2025. ”Trebuie făcută publică urgent, pentru că acest guvern a secretizat-o, practic”. În plus, Guvernului în funcţie i se solicită emiterea unei Ordonanţe de urgenţă cu măsuri fiscale, baza pentru bugetul pe anul viitor.

Alte solicitări ale celor de la USR sunt:

demiterea în Parlament a preşedintelui AEP, Toni Greblă

organizarea în Parlament a unei comisii de anchetă privind condiţiile de organizare a alegerilor şi de prevenire a influenţelor străine

demiterea imediată a conducerilor serviciilor secrete

organizarea unui grup de lucru pentru refacerea legilor securităţii naţionale, pentru un control civil real al serviciilor

reformarea şi depolitizarea CCR-ului, prin votarea proiectului USR din Parlament.

”Foarte important şi la asta am văzut că au strâmbat din nas toţi, ca toate partidele din coaliţie să ceară demisia preşedintelui Klaus Iohannis la data finalizării mandatului legitim. Dacă are un pic de onoare Klaus Iohannis îşi depune demisia iar preşedintele Senatului va fi preşedinte interimar al României”, a subliniat Lasconi.

Ea a mai spus că USR cere alegerea de comun acord a unui preşedinte al Senatului care să asigure interimatul.

În plus, USR mai cere declanşarea procedurilor de pregătire a referendumului Fără penali în funcții publice, pentru care au semnat peste un milion de cetăţeni şi organizarea lui odată cu alegerile prezidenţiale.

Întrebată dacă vor mai face parte din Guvern, dacă nu se respectă aceste opt puncte, Lasconi a răspuns: ”Au spus că au luat act de ceea ce le-am prezentat şi că au un calendar pentru asta. Dacă vor vota până luni ceea ce le-am cerut noi”, a spus ea.

