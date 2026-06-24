USR propune o rotație între un guvern minoritar de dreapta și unul monocolor PSD

USR propune o rotație la guvernare între un executiv minoritar PNL-USR-UDMR și un cabinet monocolor PSD, o soluție adaptată la realitatea politică, a anunțat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, membru al Biroului Național al formațiunii.

„Astăzi avem următoarele constrângeri: președintele Nicușor Dan spune ‘nu cu AUR’, USR spune ‘nu pentru guvern PSD’, PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziție. Și atunci soluția care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entități presupune, în viziunea noastră, o rotație a guvernelor formate din PNL-USR-UDMR și guvern monocolor PSD. Sigur că este un nivel de discuție pe care noi l-am propus, ca o soluție raportat la situația în care ne aflăm, de blocaj, acum. Nu este o soluție ideală, dar este o soluție raportată la realitățile politice”, a declarat Radu Miruță, la Digi24.

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, au avut miercuri două întâlniri în care au început să lucreze la pactul de guvernare ce ar trebui să fie semnat pentru viitorul guvern, care va fi unul politic și minoritar.

De asemenea, PNL, USR și UDMR pregătesc strategia negocierilor cu PSD și condiționările ce ar putea fi impuse PSD, în cazul în care președintele Nicușor Dan va alege un executiv condus de Sorin Grindeanu.

De asemenea, cei trei politicieni ar fi avut loc și o întîlnire și cu președintele Dan, la Cotroceni, tot în cursul zilei de miercuri.

USR, consecventă – nu votează un guvern PSD, în lipsa rotativei

Exceptând rotativa, USR nu va vota niciun guvern PSD, întrucât un executiv social-democrat nu ar avea „acceptabilitate socială” pentru a avea sub control toate instituțiile statului.

„Societatea nu are o acceptabilitate pentru ca un guvern PSD să inunde astăzi toate instituțiile statului. Nu poți să propui o soluție împotriva acceptabilității sociale. Nu este astăzi acceptat ca, după ce PSD a făcut scandal în coaliție, a votat moțiune cu AUR, a încercat ieri un nou dans împreună cu cei de la AUR, acum să spunem ‘luați, PSD, țara pe mână, că nu știu cine a obosit’. Nu există niciodată oboseala politică ca scuză pentru a da țara complet pe mâna Partidului Social Democrat”, a explicat ministrul.

În prezent se desfășoară discuții între liderii PNL, USR și UDMR. În cazul în care va fi agreată soluția propusă de Uniunea Salvați România, urmează să fie identificată și o propunere pentru funcția de premier, a adăugat Miruță.

„Dacă în această seară va exista agrearea unei astfel de soluții, cu certitudine, în discuții și cu domnul președinte Nicușor Dan, se va identifica un nume de premier. (…) Noi am propus această soluție cu rotația celor două tabere: PSD cu celelalte partide de dreapta. În momentul în care și celelalte partide de dreapta vor accepta asta și președintele României va accepta asta, numele de premier va fi o etapă ușor de realizat”, a spus el.

PSD anunță oficial că e pregătit de guvernare, cu Sorin Grindeanu premier

Conducerea PSD l-a votat pe Sorin Grindeanu, în unanimitate, pentru a fi propus președintelui Nicușor Dan ca viitor premier al României.

„PSD a decis astăzi în unanimitate să își asume responsabilitatea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier”, a declarat liderul PSD după încheierea ședinței BPN, adăugând: „Am cerut un vot colegilor mei în a avea libertate totală în alegerea miniștrilor dacă PSD va primi mandatul”.

”Personal, resping orice pact pe funcţii. Doar pe idei, care să oferă, aşa cum am spus, prosperitate. Acum vom vedea cu adevărat cine este îngrijorat de situaţia României”, a mai declarat președintele social-democraților.

Obiectivul Guvernului Grindeanu va fi relansarea economică, livrarea de prosperitate, singura idee de la baza acordului politic, indiferent de formula aleasă de președintele Nicușor Dan, a explicat liderul PSD.

„Este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui”, a declarat Sorin Grindeanu, insistând că PSD nu va vota un executiv din care nu face parte.

De asemenea, Grindeanu a spus că PSD dorește deplină autonomie pe programul de guvernare, lucru pe care-l va discuta cu partidele de dreapta ce ar urma să voteze acest eventual guvern: ”PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme şi care nu va sta cu căciula în mână în faţa nimănui. Va fi în serviciul românilor şi atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu, relansare economică şi recâştigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitate”.

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