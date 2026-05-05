USR, poziția față de guvernare: În nicio majoritate alături de PSD, propunere de acord politic către PNL

USR își menține decizia de a nu forma o majoritate guvernamentală cu PSD, a informat partidul.

De asemenea, președintele partidului, Dominic Fritz (foto), a fost mandatat să poarte discuții cu liderul PNL, Ilie Bolojan, privind un acord politic pentru o abordare coordonată în perioada următoare.

„Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare.

USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, transmite USR.

Decizia a fost luată de Comitetul Politic al USR, care reunește 160 de lideri ai partidului.

Guvernul Bolojan a fost demis marți, după ce moțiunea de cenzură PSD-AUR „STOP „Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” a fost adoptată de Parlament, cu 281 de voturi pentru și 4 împotrivă.

În sală au fost prezenți 402 senatori şi deputaţi, din totalul de 464. Pentru ca moțiunea să treacă era nevoie de 233 de voturi.

Este al optulea premier de după Revoluţie demis prin procedura guvernamentală.

Analiștii politici se așteaptă să urmeze negocieri lungi și tensionate, ceea ce ar echivala cu continuarea și agravarea instabilității, politice.

Riscuri economice majore, cu creștere a dobânzilor și ratelor, presiune pe leu, care deja a depășit marți 5,22 lei/euro, întârzierea fondurilor UE (PNRR, SAFE) și chiar pierderea unora dintre acestea, precum și posibila degradare a unor ratinguri de țară. Mulți economiști și analiști, inclusiv străini, au avertizat că e un „scenariu negru” pentru economie.

