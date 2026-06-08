Dominic Fritz, după întâlnirea cu Eugen Tomac: Greu vedem o susţinere în USR pentru guvernul lui

Un guvern tehnocrat, cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua reformele şi este greu de conceput o susținere a USR pentru un astfel de proiect, a declarat luni liderul formațiunii, Dominic Fritz, după întâlnirea cu premierul propus de președintele Nicușor Dan.

Întrebat de jurnaliști despre posibilitatea ca a doua desemnare a șefului statului să vizeze tot un guvern tehnocrat, Dominic Fritz a confirmat știrea care circulă pe surse: „Așa am înțeles, că acesta este planul: dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere va fi tot un premier tehnocrat”.

Reamintim că PNL s-a oferit să formeze un guvern minoritar, dacă PSD refuză să-și asume guvernarea alături de AUR, sau dacă nu este identificată o altă majoritate.

USR nu exclude alegerile anticipate

Liderul USR a insistat că partidul nu va gira „un Guvern paravan, prin care PSD să pună frână reformelor necesare” și nu a exclus nici scenariul anticipatelor: „Cred că trebuie să pornim de la această realitate: noi am mai spus că nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu rezolvăm această situație, atunci ne putem întoarce la popor.”

Despre relația cu Nicușor Dan, Dominic Fritz a spus: „Cu președintele Nicușor Dan ne unește o lungă istorie. Avem aceleași valori, avem aceeași viziune pentru țară. Chiar dacă uneori ajungem la concluzii politice diferite, această relație va rămâne”.

Eugen Tomac spune că va merge în parlament chiar dacă nu reușește să-și asigure majoritatea necesară

Eugen Tomac a declarat la ieșirea de la discuțiile cu USR că va merge la vot în Parlament chiar dacă nu-și va asigura cele 233 de voturi necesare pentru formarea guvernului. ”Merg până la capăt, sunt un om asumat”, a declarat premierul desemnat de președintele Nicușor Dan.

Dominic Fritz: I-am spus că vedem greu o susținere USR pentru guvernul lui

”Am avut o discuţie onestă cu premierul desemnat Eugen Tomac. Domnul Tomac este un coleg apreciat de noi, este momentan europarlamentar împreună cu colegii noştri în Parlamentul European în acelaşi club politic. Însă aprecierea noastră pentru el personal, la fel ca şi respectul nostru pentru preşedinte, nu este neapărat legat de analiza noastră politică acestui moment”, a explicat Dominic Fritz.

Acesta a relatat că, așa cum i-a transmis lui eugen Tomac, votul pentru moţiunea de cenzură a fost o cenzură în politica românească peste care nu se poate trece uşor, pentru că a validat o majoritate existentă şi reală în Parlamentul României, PSD – AUR, o majoritate care de atunci în fiecare săptămână vine cu proiecte noi, cu amendamente noi care încearcă să întoarcă reformele făcute de guvernul Bolojan.

”Tocmai de aceea. pentru noi întrebarea cea mai importantă este care ar fi un guvern care să nu întoarcă aceste reforme şi care să continue munca pe care au făcut-o miniştrii USR şi alţii. Şi aici, un guvern tehnocrat, cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Ăsta este motivul pentru care i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susţinere USR pentru guvernul lui, dar în acelaşi timp asta este o decizie pe care trebuie să o luăm în forurile statutare ale partidului”a adăugat Dominic Fritz.

În următoarele zile vor avea loc discuții interne, în filialele judeţene ale partidului, şi un vot în comitetul politic al USR, organism ce a decis deja de două ori că dacă trece această moţiune de cenzură între AUR şi PSD, atunci nu vor mai putea face o majoritate parlamentară guvernamentală cu PSD.

Înainte de a lua o decizie, USR aşteaptă şi lista finală de miniştri, întrucât există rezerve mari în legătură cu unele propuneri.

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