Moțiunea simplă împotriva ministrului USR de la Mediu, Diana Buzoianu, a trecut cu voturile PSD – Ministrul: Nu voi demisiona

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului de la USR, Diana Buzoianu, inițiată de AUR, a fost adoptată luni în plenul Senatului cu 73 de voturi pentru și 43 împotrivă, senatorii PSD votând pentru adoptarea moțiunii.

Trecerea moțiunii nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă. Votul a fost secret electronic, iar ea vine după ce PSD a cerut săptămâna trecută demiterea ministrului de către premierul Ilie Bolojan.

Buzoianu: Rezultatul nu e surprinzător. Moțiunea a fost cerută de PSD și executată de AUR și SOS

„Moțiunea de azi nu e un document politic. Mai degrabă un film prost, fără acțiune, fără scenariu. Nu e o moțiune simplă, e o moțiune bambilici, cerută de PSD și executată de AUR și SOS. Nu e despre apă, e despre setea de spectacol. Dacă este să spunem cinstit, această moțiune e o făcătură scrisă cu majuscule emoționale și minuscule intelectuale. A fost o situație foarte gravă la Paltinu”, a spus ministra USR, în plenul Senatului.

După anunțarea rezultatului, Diana Buzoianu a precizat că nu va demisiona din fruntea Ministerului Mediului.

„Rezultatul nu e unul surprinzător: am mers în Parlament pentru că cred că trebuie să fie date toate informațiile necesare. Am spus foarte clar de la început, nu voi ceda, nu îmi voi da demisia, nu voi putea fi șantajată cu funcția”, a replicat Buzoianu.

Semnatarii moțiunii simple cer demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița și ”ignorarea” situației barajelor din România. Ei o acuză pe Buzoianu de incompetență, „care a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă a peste 100.000 de locuitori, închiderea spitalelor din județul Prahova, a centralei de la Brazi, a unităților de învățământ și a instituțiilor publice”.

Senatorul PSD Cătălin Zamfir și alți lideri ai opoziției au criticat-o la unison pe Diana Buzoianu

Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat o serie de atacuri la adresa ministrei USR Diana Buzoianu în discursul susținut în plenul Senatului.

„Eu vă mărturisesc că am greșit în privința doamnei Buzoianu când am comparat-o cu un Dorel al politicii românești. Doamna Buzoianu nu e un Dorel. Recunosc ca am greșit doamna Buzoianu e mai mult decât un Dorel căci Dorel este un incapabil dar nu e un certăreț și nici arogant, e chiar un pic simpatic. Doamna Buzoianu e un Dorel arțăgos și agresiv care deși provoacă un dezastru de proporții care se agață cu gheruțele de funcție”, a spus Zamfir.

El a transmis că PSD va vota moțiunea simplă împotriva ministrei, dar acesta vot nu este unul pentru AUR care a inițiat moțiunea simplă.

„Nu votăm pentru oameni în această seară, votăm pentru oamenii care ne-au trimis în Parlament. Pe colegii mei i-am rugat oamenii când au fost în circumscripții să voteze demiterea ministrei Mediului”, a afirmat senatorul PSD.

Senatorii din grupurile parlamentarilor AUR și PACE au aplaudat discursul lui Zamfir.

USR a acuzat PSD că este în spatele moțiunii

Cynthia Păun, senatoare USR, l-a acuzat pe senatorul PSD Daniel Zamfir că se află în spatele moțiunii simple împotriva ministrei Diana Buzoianu.

„Condamnați-o pe Diana Buzoianu, că este vinovata, dar vinovată că a închis robinetul de bani pentru partide, pentru neamuri, pentru partenere de călătorie cu jet-urile Nordis, domnule Zamfir. Astăzi, PSD vine cu a doua moțiune împotriva ministrei mediului. Sigur, au depus-o prin locotentenții de la AUR nu direct, au depus-o prin vuvuzele, dar e scrisă cu mâinile domnului Zamfir”, a declarat Cynthia Păun

Buzoianu: Știți câte telefoane am primit de la parlamentarii PSD îngrijorați de situația din Prahova? Zero

Diana Buzoianu a revenit la un moment dat la microfonul Senatului pentru a da replica celor care au criticat-o.

„Ați spus ca nu am fost empatică. Timp de două saptămâni am mers pe teren, am adus apă. Știți câte telefoane au dat parlamentarii absolut îngrijorati de această situație? Știți câte telefoane am primit de la parlamentarii PSD? Zero”, a afirmat Buzoianu.

