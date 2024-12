USR anunță că renunță la discuții dacă nu se pune ordine în negocierile pentru guvern: Buget, program de guvernare, împărțire ministere

USR, singura formațiune din ”coaliția partidelor proeuropene” care oferă detalii public despre cum merg negocierile pentru formarea unui nou guvern, transmite că nu sunt de acord cu modul în care PSD pune problema în negocieri și este probabil să decidă dacă continuă sau nu să participe la discuții.

După o întâlnire organizată în cursul zilei de luni cu partenerii din PSD, PNL, UDMR și ai minorităților naționale la care a fost invitat și ministrul de Finanțe Marcel Boloș, Cristian Ghinea și Claudiu Năsui au criticat modul în care a decurs întrevederea.

USR se plânge că nu a primit draftul bugetului pe 2025, care le-a fost promis

”Am aşteptat un moment al adevărului, pentru că în grupul de negociere privitor la programul de guvernare am tot abordat problema bugetului şi am primit promisiuni ferme din partea secretarilor de stat de la Ministerul de Finanţe care au participat că vom primi draft-ul de buget pe anul viitor. Am aşteptat vineri şi sâmbătă acest proiect şi nu am primit nimic. Acest moment al adevărului a fost complet ratat şi astăzi pentru că domnul Boloş a venit şi a aruncat cu nişte cifre în care nu putem avea încredere şi pe care le considerăm subevaluate faţă de nivelul real al cheltuierilor”, a spus Cristian Ghinea.

”Problema este şi faptul că pare că această coaliţie se formează mai degrabă pentru a continua status quo-ul, pentru a continua dezastru”, a spus și Claudiu Năsui.

USR decide marți dacă continuă discuțiile pentru formarea guvernului

USR a anunțat public că nu este de acord să se continuie cu negocierea împărțirii posturilor în guvern până ce nu sunt decise o schiță de buget și un program de guvernare.

”Facem întâi guvernul și apoi vedem”, spune Cristian Ghinea că este poziția lui Marcel Ciolacu, poziție pe care USR nu o acceptă.

O decizie legată de participarea la guvernare a USR urmează să fie adoptată probabil marți, după o a doua reuniune a reprezentanților coaliției PSD, PNL, USR, UDMR convocată luni seara, la Guvern.

”Nu discutăm despre ministere până când nu batem în cuie programul de guvernare şi nu ştim foarte clar bugetul pe anul viitor. Participăm diseară la discuţii în care vom relua tema buget şi program de guvernare. Nu vom împărţi nimic, până când nu ştim exact ce face viitorul guvern”.

Se cere publicarea situaţiei bugetare şi a nevoilor de finanţare pentru anul viitor

Reprezentanții USR prezenți la discuțiile cu Marcel Boloș spun că ministrul de Finanțe le-a vorbit despre ”reformele fiscale pregătite pentru anul viitor” ca fiind o combinație de ”creșteri de taxe și de reducere a cheltuielilor”, dar fără ca Marcel Boloș să le prezinte cifre concrete.

”Până la urmă nu ştim execuţia bugetară pe noiembrie, nici în acest moment, nu au venit cu ea. S-a vorbit obsesiv despre reforme fiscale care ar trebui să fie făcute anul viitor. Şi noi am întrebat, ce înseamnă reforme fiscale, că înseamnă creşteri de taxe sau scădări de cheltuieli, nu există reformă fiscală, pur şi simplu? După foarte multe insistenţe din partea noastră, au prezentat nişte posibile scenarii de creşteri de taxe, ceea ce noi considerăm că este inaceptabil, şi nu ar trebui ca o guvernare să înceapă cu minciuni. Trebuie să fie un momentul adevărului şi să nu minţim oamenii, pentru că de-aia au votat oamenii extremişti şi radicali, pentru că această clasă politică a minţit permanent poporul român”, a declarat Cristian Ghinea.

El a anunţat că cere oficial prim-ministrului Ciolacu să facă publică nota de informare din şedinţa de guvern trecută privitoare la situaţia bugetară şi la nevoile de finanţare pentru anul viitor. ”Este pe partea de confidenţiale a şedinţei de guvern şi este inacceptabil într-un stat normal la cap să ai discuţia bugetară la secret. Deci, primul pas de onestitate trebuie să publice această nota de informare”.

