Ușoară revenire a industriei în august, tractată de industria extractivă – Scădere lunară puternică a industriei chimice – Declin treptat al industriei în zona euro

În luna august, producția industrială a crescut comparativ cu luna precedentă cu +1,6%, datorită creșterilor din cele trei sectoare industriale: industria extractivă (+1,4%), industria prelucrătoare (+1,3%) și producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze (+0,9%).

Comparativ cu aceeași lună din 2025, producția industrială a scăzut în august cu -2,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,4%) și producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-1,1%). Industria extractivă a crescut cu 7,7%.

Creșterea prețurilor la energie și întreruperile din lanțurile de aprovizionare provocate de conflictul din Golful Persic au afectat activitatea combinatelor chimice. Astfel, industria chimică are cea mai mare scădere din totalul producției industriale de -35% (2021=100) și de -24,6% comparativ cu luna anterioară.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în primele opt luni ale anului, față de aceeași perioadă din 2025, a fost mai mică cu 3,7%, ca efect al scăderilor industriei prelucrătoare (-4,8%) și industriei extractive (-0,1%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 1,6%.

Industria din zona euro înregistrează un declin treptat

Pentru a treia lună consecutiv, producția industrială din zona euro s-a contractat. Deși producătorii rămân optimiști cu privire la volumul producției, datele statistice conturează o realitate mai puțin favorabilă. Se pare că industria nu este, totuși, imună la prețurile ridicate ale energiei și la incertitudinea privind evoluția conflictelor la nivel global.

Prețurile mari ale energiei vor continua să pună presiune pe producția fabricilor și în lunile următoare.

„După un început de an surprinzător de solid, în ciuda războiului din Orientul Mijlociu, datele privind producția industrială au scăzut în ultimele luni.”, scriu analiștii de la ING Bank. Scăderea de 0,5% înregistrată în august față de iulie reprezintă al treilea declin lunar consecutiv.

La începutul anului, Europa a beneficiat de o îmbunătățire relativă a costurilor cu energia comparativ cu Asia, fapt care a stimulat temporar producția în sectoarele mari consumatoare de energie. Acest efect s-a estompat însă, producția din sectorul chimic fiind în prezent cu 1,7% mai mică decât în ​​luna ianuarie.

Industria auto se contractă în Europa

Sectorul auto a consemnat o scădere semnificativă a producției după luna iunie, o tendință observată și în industria farmaceutică. Acest lucru afectează considerabil cifrele pe ansamblu ale producției industriale.

Pe de altă parte, segmentul de produse informatice și electronice continuă să aibă o evoluție bună; la fel s-a întâmplat și în cazul producției de utilaje în ultimele luni, susținută în mare măsură de fabricarea, în Țările de Jos, a echipamentelor necesare pentru producția de cipuri. Acest lucru indică faptul că ciclul tehnologic stimulează, de asemenea, producția în zona euro, deși într-o măsură mult mai redusă decât în ​​Statele Unite, de exemplu.

În august, cele mai mari scăderi anuale au fost înregistrate în Irlanda (-15%), Belgia (-7,1%) și Bulgaria (-5,4%). Cele mai mari creșteri au fost observate în Țările de Jos (+9,8%), Ungaria (+8,8%) și Danemarca (+8,3%).

„Pentru perioada următoare, anticipăm că menținerea prețurilor ridicate la energie va exercita o presiune mai mare asupra producției, mai ales în condițiile în care prețurile gazelor naturale sunt acum mult mai mari decât în ​​primăvară. Totodată, optimismul producătorilor sugerează că portofoliul de comenzi va rămâne la un nivel satisfăcător. Având în vedere că investițiile în tehnologie și cele publice sunt așteptate să continue, perspectivele indică o creștere moderată”, conchide nota ING.

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