Ursula von der Leyen își încheie la Constanța turneul de susținere a țărilor „din prima linie” – întâlniri cu președintele Dan și premierul Bolojan

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita România, luni, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

”Luni, 1 septembrie, Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu Prim-ministrul Ilie Bolojan”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

”Cu acest prilej, discuţiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, se mai arată în comunicat.

Aceasta este prima vizită a Ursulei von der Leyen în România de la învestirea noilor autorități de la București. Ultima sa vizită oficială a avut loc în 2023, la București, când a discutat cu fostul președinte Klaus Iohannis și cu premierul de atunci, Marcel Ciolacu, despre Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și aderarea României la spațiul Schengen.

Pe 3 martie 2022, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a vizitat România în contextul invadării Ucrainei de către Rusia și al coordonării UE pentru ajutarea refugiaților din țara vecină atacată.

Vizita, parte din turneul în statele UE „din prima linie”

Începând din 29 august, președinta Comisiei Europene va vizita Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, state care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus.

Ea va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de guvern și cu cadre militare.

Agenda

29 august – președinta von der Leyen va ajunge la Riga, unde se va întâlni cu prim-ministra Letoniei, Evika Salina. Ele vor vizita o fabrică de drone care a primit sprijin din partea UE prin intermediul NextGenerationEU.

Mai târziu în cursul aceleiași zile, președinta se va afla la Helsinki, unde se va întâlni cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo. Președinta și prim-ministrul vor fi informați cu privire la răspunsul Europei la flota fantomă a Rusiei și la amenințările reprezentate de războiul subacvatic care vizează infrastructuri submarine critice de pe fundul mării, precum cablurile de comunicații și de energie electrică și conductele energetice. Președinta von der Leyen va participa la un dineu de lucru găzduit de președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Sâmbătă, 30 august – se va afla în Estonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Kristen Michal. Președinta va purta discuții cu forțele de apărare estone și cu personalul militar al NATO.

Duminică, 31 august – va vizita Polonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Donald Tusk. Împreună, se vor deplasa la frontiera cu Belarus pentru a vedea operațiunile instituite în scopul monitorizării și protejării frontierelor estice.

Mai târziu în cursul zilei, președinta se va afla la Sofia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Ei vor vizita o fabrică de apărare de prim rang deținută de stat și cel mai mare sit de producție de armament din țară.

Luni, 1 septembrie – președinta von der Leyen se va deplasa la Vilnius, unde se va întâlni cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. Ei vor vizita de asemenea frontiera acestei țări cu Belarus. Cei doi președinți vor asista la pregătirile împotriva amenințărilor hibride și convenționale.

După-amiaza, președinta va călători către România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, împreună cu care se va deplasa către zona Mării Negre, în apropierea orașului Constanța. Președinta von der Leyen va discuta cu oficiali guvernamentali și ai armatei despre cooperarea UE-NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, apărarea împotriva și descurajarea amenințărilor maritime și hibride.

