Ursula von der Leyen ajunge luni în România – în drum spre summitul COP din Turcia, se oprește la București și Sofia pentru a discuta despre situația de la Marea Neagră

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta luni cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni, despre situația tot mai tensionată de la Marea Neagră, care a făcut ca această rută să devină cea mi periculoasă din lume.

Administraţia Prezidenţială anunţă că preşedintele Nicuşor Dan o va primi, luni, la ora 15.30, pe Ursula von der Leyen.

”Primirea de luni, 9 noiembrie, va fi parte din vizita mai largă pe care o face preşedinta Comisiei Europene în zona Mării Negre”, au precizat oficialii Administraţiei Prezidenţiale.

Conform Politico, ea va discuta și cu premierul Luca Niculescu.

Președinta CE se oprește la București și Sofia, înainte de ajunge la summitul COP din Turcia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, are programată o vizită în Bulgaria și România săptămâna viitoare, în urma unei serii de atacuri cu drone asupra unor nave din Marea Neagră, care au accentuat tensiunile în materie de securitate de-a lungul flancului estic al NATO, relatează Politico.

Oficiali ai Comisiei familiarizați cu planurile, se așteaptă ca von der Leyen să se deplaseze în ambele țări înainte de a participa la summitul climatic COP din Turcia. „Este acum cea mai periculoasă rută maritimă din lume”, a declarat unul dintre oficiali, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre planurile legate de securitate.

Cel puțin șapte nave comerciale ar fi fost lovite de drone în Marea Neagră luna trecută, soldându-se cu moartea a doi marinari și dispariția a cel puțin 25 de persoane. Atacurile, pentru care România dă vina pe Rusia, au adus violența războiului din Ucraina periculos de aproape de teritoriul NATO.

Programul Ursulei von der Leyen

Nu este clar dacă von der Leyen va fi însoțită de alte personalități, precum președintele Consiliului European, António Costa, sau șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas. Luni, la București, ea se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Luca Niculescu. Marți, se va întâlni cu prim-ministrul bulgar Rumen Radev la Varna și va vizita Academia Navală „Nikola Vapsarov”.

Aceste planuri vin în contextul în care aliații NATO își intensifică supravegherea asupra Mării Negre în urma atacurilor asupra navelor comerciale. Potrivit postului de televiziune bulgar bTV, marți au fost observate avioane de recunoaștere italiene, britanice și americane care desfășurau misiuni simultane în regiune, în timp ce Franța a prelungit staționarea unui avion de patrulare maritimă în România.

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