Ursula von der Leyen propune oficial Canadei să devină primul membru asociat al UE. Ce ar însemna asta. Rezerve la unele state europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri Canadei să devină primul „membru asociat” al Uniunii Europene, deschizând perspectiva unei formule fără precedent de apropiere între blocul comunitar și o țară din afara Europei.

Propunerea a fost făcută la Strasbourg, în discursul anual privind Starea Uniunii, în prezența premierului canadian Mark Carney. Inițiativa vine după ce presa a relatat că Ottawa analizează de mai multe luni posibilitatea unui statut special de asociere cu UE, în contextul deteriorării relațiilor comerciale cu Statele Unite.

Von der Leyen a prezentat Canada drept un partener cu care Europa împărtășește valori și interese strategice și a pledat pentru transformarea relației într-un parteneriat mai profund.

„Invit Canada să fie primul stat membru asociat UE”, a spus von der Leyen în discursul său.

Declarațiile Ursulei von der Leyen:

Pentru noi, răspunsul la fractura ordinii internaționale nu este să mergem de unii singuri. Pentru unii, da. Europa va conduce mereu când vine vorba despre apărarea sistemului internațional bazat pe reguli. Dar nu ne mai putem baza pe el ca unica modalitate de a ne securiza interesele, sau să presupunem că regulile lui ne vor proteja de amenințările complexe cu care ne confruntăm. În această nouă lume trebuie să ne reimaginăm urgent parteneriatele și să construim coaliții globale pentru reziliența noastră și pentru democrațiile noastre. Iar aici, doar Europa, cu dimensiunea și puterea sa, pot conduce. De aceea l-am invitat aici pe premierul Canadei, Mark Carney. (…)

Legăturile noastre culturale, istorice și personale sunt vechi. Iar grație CETA (acordul de liber-schimb UE-Canada), comerțul nostru cu bunuri a crescut cu 75% în mai puțin de un deceniu. Vedem lumea cu aceeași ochi, de la AI la schimbări climatice, de la Arctica la geopolitică. Și am stat umăr la umăr în privința Ucrainei, apărării, materialelor minerale și lanțurilor de aprovizionare, dar mai presus de toate, dragă Mark, Europa și Canada cred în democrație. Această putere nu aparține celor mai puternici, celor mai bogați sau celor mai gălăgioși, ci tuturor. Credem că democrațiile au libertatea de a alege cu cine cooperează.

Așa că ne unim forțele, voluntar. Vom trece de la CETA la o alianță pentru viitor. Pentru a crea un spațiu de securitate și prosperitate economică comun. Vom lucra la producție manufacturieră inteligentă, vom crea o alianță tehnologică, vom integra bazele noastre industriale de apărare, vom face din Arctica un proiect comun de frunte, vom lucra pe energie, minerale critice și baterii, pe AI, cuantică, precum și pe securitate economică și cibernetică.

Acesta nu e un parteneriat împotriva altora, ci în favoarea consolidării puterii noastre comune. Pe scurt, vrem să aducem relația cu Canada la cel mai înalt nivel posibil. Și, dragă Mark, am spus că trebuie urgent să ne reimaginăm parteneriatele, așa că vreau să lucrez cu tine pentru a deschide ușa pentru ca Canada să fie primul membru asociat al Uniunii Europene.

O categorie care nu există în prezent

Statutul de „membru asociat” nu există în actuala arhitectură juridică a Uniunii Europene. Ideea ar presupune, prin urmare, crearea unei noi formule de relație între UE și țări care nu urmăresc neapărat aderarea deplină la bloc.

Wall Street Journal a relatat duminică, citând oficiali europeni și canadieni neidentificați, că premierul Mark Carney explorează posibilitatea ca Ottawa să obțină un asemenea statut.

Carney a fost însă mai prudent în declarațiile publice. Premierul canadian a spus că țara sa nu urmărește aderarea la Uniunea Europeană, ci o relație pe care a descris-o drept o „alianță unică” cu blocul comunitar.

Ce ar putea cuprinde noua relație

Potrivit informațiilor WSJ, discuțiile dintre Ottawa și Bruxelles vizează o apropiere în mai multe domenii strategice.

Printre acestea se numără:

comerțul cu bunuri și servicii;

energie;

minerale critice;

inteligență artificială;

apărare;

infrastructură digitală;

cercetare și educație;

mobilitatea persoanelor;

proiecte comune de infrastructură.

Canada dorește, de asemenea, să-și majoreze exporturile de energie către Europa. Printre proiectele discutate se află cabluri submarine, centre de date, infrastructură cloud și rețele de sateliți.

Ambasadorul Canadei la UE, Jonathan Wilkinson, a declarat că discuțiile sunt „destul de ample” și se poartă în mai multe sectoare. Printre sectoarele menționate de el s-au numărat mineralele critice, energia nucleară și hidrogenul, inteligența artificială și supercomputingul.

Dublarea rolului non-american al Canadei în următorul deceniu

Inițiativa canadiană apare într-un moment de deteriorare accentuată a relațiilor dintre Ottawa și Washington. Canada este puternic dependentă de piața americană, iar războiul comercial declanșat de administrația președintelui Donald Trump a determinat guvernul Carney să accelereze eforturile de diversificare a comerțului și a parteneriatelor strategice.

Reuters relatează că strategia lui Carney urmărește inclusiv creșterea ponderii comerțului Canadei cu țări din afara Statelor Unite. Premierul canadian a vorbit despre obiectivul de a dubla comerțul non-american al Canadei în următorul deceniu.

Pentru Ottawa, Europa oferă o alternativă importantă în domenii precum energie, tehnologie și apărare.

Pentru UE, Canada poate reprezenta un furnizor important de energie și materii prime, dar și un partener în dezvoltarea capacităților de apărare și a tehnologiilor strategice. Reuters descrie interesele celor două părți drept complementare, în condițiile în care Europa încearcă să-și consolideze autonomia energetică și accesul la materii prime critice.

Canada participă deja la un program european de apărare

În iunie, Canada a devenit prima țară non-europeană care s-a alăturat inițiativei europene SAFE — Security Action for Europe, programul european de finanțare a investițiilor în apărare, în valoare de până la 150 de miliarde de euro.

Guvernul canadian a prezentat această participare drept o oportunitate pentru companiile canadiene de apărare de a concura pentru contracte europene.

Ottawa și Bruxelles au convenit, de asemenea, să aprofundeze cooperarea în domenii precum securitatea, tehnologia, energia și mineralele critice.

CETA există deja, dar nu este suficient

Canada și UE au deja un acord comercial — CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) — însă acesta nu a eliminat toate barierele dintre cele două economii.

Mai multe state membre UE nu au finalizat încă ratificarea acordului, iar anumite sectoare rămân protejate sau reglementate diferit pe cele două maluri ale Atlanticului. Financial Times notează că o parte dintre diplomații europeni consideră că aplicarea mai eficientă a acordurilor existente ar putea fi o cale mai realistă decât crearea unei noi categorii de „membru asociat”.

În plus, Canada și UE au reglementări diferite în domenii precum agricultura și anumite standarde industriale.

Ce ar însemna „membru asociat”

O analiză Euronews arată că una dintre ideile discutate în cazul Ucrainei — care a servit drept model pentru conceptul de „membru asociat” — prevedea participarea la summituri și reuniuni ministeriale fără drept de vot, acces la anumite programe europene și o cooperare mai strânsă în materie de securitate.

Nu este însă clar dacă același model ar fi aplicat Canadei. În orice caz, „membru asociat” ar fi sub nivelul aderării depline la UE și nu ar însemna automat acces complet la piața unică, reprezentare cu drept de vot în instituțiile europene sau participarea la toate politicile comunitare. Reuters descrie explicit propunerea ca fiind diferită de aderarea deplină și de accesul complet la piața unică.

Ideea unui statut de „membru asociat” a fost vehiculată în acest an și în legătură cu Ucraina. Cancelarul german Friedrich Merz a prezentat o astfel de viziune, prin care o țară ar putea fi integrată mult mai profund în structurile europene fără să devină imediat membru deplin.

Potrivit Euronews, modelul discutat pentru Ucraina includea posibilitatea ca aceasta să participe la reuniuni ale liderilor și miniștrilor europeni fără drept de vot, precum și acces la anumite programe și mecanisme europene. Propunerea a fost însă privită cu scepticism de mai multe state membre și de Ucraina.

Bruxelles este interesat, dar există rezerve

În timp ce von der Leyen a susținut public miercuri ideea, mai multe capitale europene au manifestat prudență.

Financial Times relatează că unele guverne și diplomați europeni sunt sceptici în privința unei noi categorii de statut, iar preocupările includ relația cu Statele Unite, accesul preferențial la piața europeană și diferențele de reglementare dintre Canada și UE.

De asemenea, o eventuală creare formală a statutului ar necesita acordul statelor membre și ar ridica probleme juridice, întrucât tratatele europene nu prevăd în prezent o procedură standard pentru „membership associate”.

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