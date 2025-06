Ursula von der Leyen, la Haga: „Viitorul Europei se scrie pe frontul din Ucraina” și în fabricile de armament europene

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat miercuri, la Haga, că „viitorul Europei se scrie pe frontul din Ucraina” și în fabricile de armament europene. Ea a făcut această declarație la evenimentul Defence Industry Forum, organizat în marja Summitului NATO.

Ursula von der Leyen a felicitat companiile din domeniul apărării care și-au crescut producția. „În timp record, ați reușit să deschideți noi linii de producție și să intensificați producția. Vă adaptați la noua realitate a unui război pe scară largă chiar aici, pe teritoriul european, și, la fel ca industria dumneavoastră, întreaga Europă se confruntă cu un peisaj internațional în schimbare”, a mai spus șefa Executivului UE, potrivit The Guardian. „După cum tocmai am auzit, pe bună dreptate, arhitectura de securitate pe care ne-am bazat timp de decenii nu mai poate fi considerată un dat. Este o schimbare tectonică care are loc o dată într-o generație”, a adăugat ea.

Lăudând planurile de apărare modificate și consolidate și solicitând modernizarea continuă a armatelor europene și un sprijin mai mare pentru proiectele cu dublă utilizare, Ursula von der Leyen a concluzionat: „Europa apărării s-a trezit, în sfârșit”.

Liderii din cele 32 de state membre NATO se reunesc la Haga, începând de marți, pentru un summit de două zile. Înainte de începerea reuniunii, secretarul general, Mark Rutte, a declarat că „nu a fost dificil” să convingă aliații să accepte creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5 % din PIB, pe fondul amenințării crescânde din partea Rusiei.

Amenințarea a fost invocată și Ursula von der Leyen: „Știm că Rusia va fi capabilă să testeze angajamentele noastre reciproce în materie de apărare în următorii cinci ani. Până în 2030, Europa trebuie să dispună de toate mijloacele necesare pentru o descurajare credibilă, dar acest lucru necesită o nouă mentalitate din partea tuturor.Trebuie să fim pregătiți să ieșim din zona noastră de confort. Trebuie să fim pregătiți să explorăm noi modalități de a face lucrurile, reunind tehnologia și apărarea, sectorul civil și cel militar în Europa și, bineînțeles, dincolo de Uniunea Europeană”.

